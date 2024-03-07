​​دبي​​، ​​الإمارات​ ​العربية​ ​المتحدة​- ​أعلنت​ كلاوديرا​، ​​الشركة​ ​الرائدة​ ​في​ ​مجال​ ​البيانات​ ​الخاصة​ ​بالذكاء​ ​الاصطناعي​​،، ​​اليوم​ ​عن​ ​إطلاق​ ​المرحلة​ ​التالية​ ​من​ ​مستودع​ ​البيانات​ ​المفتوح​ ​الخاص​ ​بها​ ​على​ ​السحابة​ ​الخاصة​​، ​​والذي​ ​سيسهم​ ​في​ ​إحداث​ ​نقلة​ ​نوعية​ ​في​ ​حلول​ ​معالجة​ ​البيانات​ ​المحلية​ ​لضمان​ ​موثوقية​ ​التحليلات​ ​والذكاء​ ​الاصطناعي​ ​على​ ​نطاق​ ​واسع​.

​​تسهم​ ​أحدث​ ​مجموعة​ ​من​ ​التحسينات​​، ​​في​ ​جعل​ ​كلاوديرا​ ​الشركة​ ​الوحيدة​ ​التي​ ​تقدم​ ​مستودع​ ​بيانات​ ​مفتوح​ ​من​ ​خلال​ ​خدمة​ ​أباتشي​ ​آيسبرج​ ​للبيئات​ ​السحابية​ ​الخاصة​​، ​​مما​ ​يساعد​ ​العملاء​ ​على​ ​الاستفادة​ ​من​ ​الإمكانات​ ​التي​ ​يوفرها​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الخاص​ ​بالشركات​.

​​ت​​ُ​​قدر​ ​أبحاث​ ​كلاوديرا​ ​أن​ 53% ​من​ ​المؤسسات​ ​في​ ​الولايات​ ​المتحدة​ ​تستخدم​ ​حاليا​​ً ​​تقنية​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​التوليدي​​، ​​وأن​ أكثر من الثلث (36%) ​هم​ ​في​ ​المراحل​ ​المبكرة​ ​من​ ​استكشاف​ ​إمكانية​ ​استخدام​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​في​ ​عام​ 2024. ​مع​ ​ذلك​​، ​​تواجه​ ​العديد​ ​من​ ​المؤسسات​ ​تحديات​ ​تعيق​ ​الاستفادة​ ​من​ ​بيناتها​ ​وتحقيق​ ​قيمة​ ​تجارية​ ​منها​ ​من​ ​خلال​ ​استخدام​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​. ​وتشمل​ ​هذه​ ​التحديات​ ​البنى​ ​التحتية​ ​للبيانات​ ​الموزعة​ ​أو​ ​مخاطر​ ​الحوكمة​ ​أو​ ​المخاوف​ ​الأمنية​.

​​تساعد​ ​كلاوديرا​ ​الشركات​​، ​​من​ ​خلال​ ​تقديم​ ​برنامج​ ​أباتشي​ ​آيسبرج​ ​للبيئات​ ​السحابية​ ​الخاصة​​، ​​على​ ​التغلب​ ​على​ ​هذه​ ​التحديات​ ​واستخدام​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الخاص​ ​بالشركات​ ​على​ ​نطاق​ ​واسع​ ​وبسرعة​ ​لتحقيق​ ​قيمة​ ​أكبر​. ​ويعتبر​ ​أباتشي​ ​آيسبرج​ ​برنامجا​​ً ​​مفتوح​ ​المصدر​ ​وعالي​ ​الأداء​ ​للتعامل​ ​مع​ ​الجداول​ ​التحليلية​ ​الضخمة​. ​حيث​ ​يتيح​ ​هذا​ ​الحل​ ​للشركات​​، ​​عند​ ​تطبيقه​ ​على​ ​البيئات​ ​السحابية​ ​الخاصة​​، ​​تطبيق​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​على​ ​كميات​ ​هائلة​ ​من​ ​البيانات​ ​المهمة​ ​المخزنة​ ​محليا​​ً ​​وعلى​ ​السحابة​​، ​​بهدف​ ​الاستفادة​ ​منها​ ​في​ ​استخدامات​ ​جديدة​.

​​كما​ ​تعتبر​ ​كلاوديرا​ ​الشركة​ ​الوحيدة​ ​التي​ ​توفر​ ​القدرة​ ​على​ ​تشغيل​ ​وتطبيق​ ​نموذج​ ​لغوي​ ​ضخم​ ​معزول​ ​بالكامل​​، ​​مما​ ​يوفر​ ​للعملاء​ ​أمانا​​ً ​​محسنا​​ً ​​وخصوصية​ ​للبيانات​​، ​​بالإضافة​ ​إلى​ ​تحسين​ ​الأداء​ ​وتقليل​ ​التكاليف​ ​التشغيلية​.

​​وتطرح​ ​كلاوديرا​​، ​​بالإضافة​ ​إلى​ ​أباتشي​ ​آيسبرج​​، ​​سلسلة​ ​من​ ​التحديثات​ ​الإضافية​ ​على​ ​منصتها​ ​والتي​ ​ستقدم​ ​قيمة​ ​تجارية​ ​غير​ ​مسبوقة​ ​لعملائها​​، ​​بما​ ​في​ ​ذلك​:

​​ترقيات​ ​بدون​ ​توقف​ ​وتحسينات​ ​أمنية​ ​مثل​ ​ترانسبورت​ ​لاير​ ​سيكيوريتي​ 1.2 ​لتحسين​ ​استمرارية​ ​العمل​ ​وتقليل​ ​الانقطاعات​.

​​إمكانيات​ ​جديدة​ ​لبرنامج​ ​أباتشي​ ​أوزون​​، ​​مثل​ ​تحديد​ ​كمية​ ​البيانات​ ​استخدامها​ ​وتخزينها​ ​ونقاط​ ​الاسترداد​ ​وتعزيز​ ​إمكانية​ ​الاسترداد​ ​بعد​ ​الكوارث​ ​التي​ ​تتيح​ ​التوسع​ ​بشكل​ ​أكبر​ ​بكلفة​ ​أقل​ ​لتلبية​ ​احتياجات​ ​أعباء​ ​العمل​ ​الحديثة​ ​التي​ ​تتطلب​ ​كميات​ ​هائلة​ ​من​ ​البيانات​.

​​دعم​ ​موسع​ ​للدمج​ ​بما​ ​في​ ​ذلك​ ​بايثون​ 3.10 ​و​ ​ريل​ 9.1 ​و​ ​ريل​ 8.8 ​وسيلز​ 15 ​إس​ ​بي​ ​وأوراكل​ 8.8 ​و​ ​جي​ ​دي​ ​كي​ 17 ​لتوفير​ ​المزيد​ ​من​ ​التوافق​ ​والمرونة​.

​​وفي​ ​تعليقه​ ​على​ ​إطلاق​ ​إطلاق​ ​المرحلة​ ​التالية​ ​من​ ​مستودع​ ​البيانات​ ​المفتوح​ ​قال​ ​ديبتو​ ​تشاكرافارتي​​، ​​الرئيس​ ​التنفيذي​ ​للمنتجات​ ​في​ ​كلاوديرا​: "​تتمثل​ ​مهمة​ ​كلاوديرا​ ​في​ ​تمكين​ ​العملاء​ ​من​ ​تحويل​ ​البيانات​ ​المعقدة​ ​في​ ​أي​ ​مكان​ ​إلى​ ​رؤى​ ​قابلة​ ​للتنفيذ​ ​بشكل​ ​أسرع​ ​وأسهل​ ​من​ ​أي​ ​وقت​ ​مضى​​، ​​حيث​ ​تفتح​ ​هذه​ ​المرحلة​ ​من​ ​حلول​ ​السحابة​ ​الأصلية​ ​إمكانيات​ ​لا​ ​حصر​ ​لتحويل​ ​البيانات​ ​المهمة​ ​للعمل​ ​وبناء​ ​تطبيقات​ ​ذكاء​ ​اصطناعي​ ​مبتكرة​ ​من​ ​خلال​ ​منحهم​ ​منصة​ ​موثوقة​ ​لتخزين​ ​البيانات​ ​وتحليلها​ ​باستخدام​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​."

​​وبدوره​ ​قال​ ​سانجيف​ ​موهان​​، ​​مدير​ ​شركة​ ​سانج​ ​مو​: "​سنشهد​ ​في​ ​هذا​ ​العصر​ ​المدعوم​ ​بالذكاء​ ​الاصطناعي​​، ​​ظهور​ ​المزيد​ ​تطبيقات​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الفائقة​ ​والتي​ ​ستسهم​ ​بشكل​ ​كبير​ ​في​ ​تعزيز​ ​القيمة​ ​التجارية​ ​لبيانات​ ​المؤسسة​. ​لكي​ ​تستفيد​ ​المؤسسات​ ​من​ ​هذا​ ​الاندفاع​ ​نحو​ ​تطوير​ ​واستخدام​ ​التكنولوجيا​​، ​​لا​ ​بد​ ​من​ ​الاستفادة​ ​البيانات​ ​المخزنة​ ​لدى​ ​الشركات​. ​حيث​ ​تحتاج​ ​الشركات​ ​إلى​ ​استراتيجية​ ​لإدارة​ ​البيانات​ ​تمكنها​ ​من​ ​تحويل​ ​البيانات​ ​المعقدة​ ​في​ ​أي​ ​مكان​ ​إلى​ ​رؤى​ ​قابلة​ ​للتنفيذ​ ​من​ ​خلال​ ​منصة​ ​شاملة​ ​ومفتوحة​ ​وهجينة​ ".

​​فيما​ ​قال​ ماتيو كاروتشي، رئيس قسم البيانات والتحليلات في شركة يوتلسات: "​تكمن​ ​قوة​ ​أدوات​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​والتحليلات​ ​بمدى​ ​جودة​ ​البيانات​ ​التي​ ​تغذيها​ ​بها​​، ​​حيث​ ​أدركنا​ ​أن​ ​حجم​ ​هذا​ ​التحدي​ ​عندما​ ​بدأنا​ ​بالاستثمار​ ​بشكل​ ​أكبر​ ​في​ ​هذه​ ​التقنيات​. ​وقد​ ​تمكنا​​، ​​من​ ​خلال​ ​التعاون​ ​مع​ ​كلاوديرا​ ​من​ ​تعزيز​ ​استراتيجية​ ​البيانات​ ​الداخلية​ ​الخاصة​ ​بنا​​، ​​وتوفير​ ​الحجم​ ​والسرعة​ ​والموثوقية​ ​التي​ ​نحتاجها​ ​لبناء​ ​ذكاء​ ​اصطناعي​ ​موثوق​ ​خاص​ ​بالشركة​ ​يساعد​ ​في​ ​حل​ ​العديد​ ​من​ ​المشاكل​ ​التي​ ​تعيق​ ​عمل​ ​الشركة​."

​​ستعرض​ ​كلاوديرا​ ​أحدث​ ​سلسلة​ ​من​ ​التحديثات​ ​خلال​ قمة جارتنر للبيانات والتحليلات​، ​​التي​ ​ستعقد​ ​في​ ​الفترة​ ​من​ 11 ​إلى​ 13 ​مارس​ 2024 ​في​ ​أورلاندو​​، ​​فلوريدا​. ​حيث​ ​سيطلع​ ​الحضور​ ​عن​ ​كثب​ ​على​ ​التحسينات​ ​التي​ ​طرأت​ ​على​ ​منصة​ ​كلاوديرا​ ​كما​ ​ستتاح​ ​لهم​ ​الفرصة​ ​لمناقشة​ ​المرحلة​ ​التالية​ ​من​ ​الحلول​ ​السحابية​ ​الأصلية​ ​التي​ ​تقدمها​ ​الشركة​ ​مع​ ​عدد​ ​من​ ​خبراء​ ​كلاوديرا​ ​المتواجدين​ ​في​ ​الموقع​. ​كما​ ​سيدير​ ​جيك​ ​بنجستون​​، ​​مدير​ ​الترويج​ ​التقني​ ​في​ ​كلاوديرا​​، ​​خلال​ ​هذه​ ​الفعالية​ ​جلسة​ ​حوارية​ ​في​ 12 ​مارس​ ​بعنوان​https://www.gartner.com/en/conferences/na/data-analytics-us/agenda "تطور الذكاء الاصطناعي العام: من مرحلة التجارب الأولية إلى مرحلة الإنتاج على مستوى الشركات". ​حيث​ ​سيتم​ ​التطرق​ ​خلال​ ​الجلسة​ ​إلى​ ​تجارب​ ​رواد​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​من​ ​أفضل​ ​الشركات​ ​العالمية​ ​واستعراض​ ​الدروس​ ​المستفادة​ ​وأفضل​ ​الممارسات​​، ​​إضافة​ ​إلى​ ​المخاطر​ ​التي​ ​يمكن​ ​تجنبها​​، ​​مما​ ​يتيح​ ​للحضور​ ​الاستفادة​ ​من​ ​حلول​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​للحصول​ ​على​ ​ميزة​ ​تنافسية​.

​​للمزيد​ ​من​ ​المعلومات​ ​حول​ ​مستودع​ ​البيانات​ ​المفتوح​ ​في​ ​كلاوديرا​ هنا.

​​لمعرفة​ ​المزيد​ ​حول​ ​مشاركة​ ​كلاوديرا​ ​في​ ​قمة​ ​جارتنر​ ​القادمة​​، ​​يرجى​ ​زيارة​: https://www.cloudera.com/events.html

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-انتهى-