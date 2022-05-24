تركز الشراكة بين "كلاس" و "أنثولوجي" على تعزيز نجاح الطلاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كلاس تيكنولوجيز )Class Technologies Inc(، الشركة العالمية الرائدة في مجال الفصول الدراسية الافتراضية المتزامنة، بالتعاون مع أنثولوجي، موفر الحلول التعليمية الهادفة لدعم المتعلمين في كافة المراحل والأطوار التعليمية، اليوم عن توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ "كلاس" بناءً عليها على "بلاك بورد كولابوريت" (Blackboard Collaborate)، الأداة التعليمية الرائدة من أنثولوجي للفصول الدراسية الافتراضية.

تُعتبر "بلاك بورد كولابوريت" من أنثولوجي، المتكاملة مع "بلاك بورد ليرن ألترا" (Blackboard Learn Ultra)، أداة رائدة في الفصول الدراسية الافتراضية المتزامنة، حيث تخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم عبر أكثر من 1,300 مؤسسة تعليمية في أكثر من 75 دولة حول العالم. توفر "كلاس" الفصول الدراسية أونلاين وذلك بإضافة أدوات التعليم والتعلم إلى منصة "زوم"، التي تحظى باستخدام مئات الآلاف من المؤسسات والشركات على مستوى العالم. معاً، ستخدم "كلاس" و "بلاك بورد كولابوريت" أكثر من 1,750 مؤسسة تغطي التعليم العالي والتعليم من الروضة إلى الثانوية العامة 12)-(K، ومختلف فرق التعلم والتطوير المؤسسي حول العالم.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد قال مايكل شاسن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في شركة كلاس، قائلاً: "لقد أجبر كوفيد-19 ملايين المتعلمين والمدربين إلى اللجوء إلى الإنترنت بين عشية وضحاها، مغيّراً بذلك وجه التعليم والتدريب بشكل جذري لا رجوع عنه. تتمثل رؤيتنا في "كلاس" حول تغيير الطريقة التي يتعلم بها العالم ككل، سواءً في المؤسسات التعليمية أو القوى العاملة في الشركات. يتيح لنا الجمع بين هذين المنتجين والفرق المتخصصة تقديم الجيل التالي من بيئة التعلم الافتراضية والهجينة بصورة أفضل وأسرع وأقوى مما يمكننا القيام به كشركتين وكيانين منفصلين."

ستسمح هذه الشراكة أنثولوجي بتركيز المزيد من الموارد على تسريع الابتكار لتطوير أداة التعلم الرائدة، "بلاك بورد ليرن ألترا"، وفي غيرها من المجالات التي تتمتع فيها أنثولوجي بمكانة فريدة تمكنها من دعم مجتمع التعليم العالمي.

ومن جهته، علّق السيد جيم ميلتون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في أنثولوجي، قائلاً: "لقد تغيرت توقعات المتعلمين حول العالم، ويشهد التعليم حالياً تغييراً تحوّلياً يتطلب تركيزاً متجدداً على أفضل الممارسات التربوية. تتيح لنا هذه الشراكة الاستراتيجية تعزيز خبراتنا العميقة واستثماراتنا الفاعلة في "ليرن ألترا"، وتوسيع تأثيرها على المزيد من بيئات التعلم لعملائنا، مما يؤدي في النهاية إلى نجاح المتعلمين والشركات. كما ستوفر لنا الفرصة للدخول في شراكات على نطاق أوسع مع غيرنا من مقدمي خدمات التعليم المتزامنة للارتقاء بتكنولوجيا التعليم والمنظومة التعليمية ككل بما يسمى "EdTech النظام البيئي"

ستستمر كلاس تيكنولوجيز في تقديم الدعم الكامل للعملاء عبر "كلاس من أجل زوم"، و "بلاك بورد كولابوريت". كما ستتعاون الشركتان على بناء تكامل وثيق بين "بلاك بورد ليرن" و "كلاس" لتعزيز نجاح الطلاب. ستجمع هذه الشراكة المستقبلية أفضل ما في كلا المنتجين.

o ستقدّم "كلاس" خبراتها في الاستفادة من قابلية التوسع في زوم وإمكانية توسيع مجموعة تطوير برمجيات زوم المعروفة باسم (Zoom SDK) لتصميم تجارب فيديو متزامنة للارتقاء بأدوات التعليم والتعلم.

o توفر "بلاك بورد كولابوريت" و "بلاك بورد ليرن" منصة تعليمية رائدة، وقاعدة مستخدمين عالمية كبيرة ستساهم في تشكيل وتوجيه تطوير منتجات التعليم في المستقبل.

o يشكل انضمام فريق "بلاك بورد كولابوريت" إلى "كلاس" تكوين فريق استثنائي في صناعة التعليم، من المعلمين والتقنيين، لبناء منظومة تعليمية رائدة من الجيل التالي للتعلم الهجين والتعلم أونلاين.

هذا وستصبح "كلاس" شريك "بلاك بورد" المفضل لتقنية الاجتماعات الافتراضية.

ومن جهة أخرى، جمعت كلاس رأس المال المطلوب لتمويل هذا الاستحواذ من مستثمرين جدد ومستثمرين حاليين، بما في ذلك: صندوق سوفت بانك فيجين 2، إنسايت بارتنرز، سيلزفورس فينتشورز، آوَل فينتشورز، إيميرجينس كابيتال، إيديوكيشينال تيستينغ سيرفيسيز، جامعة ولاية أريزونا، مافين فينتشورز، صندوق ريفولوشنز رايز أوف ذا ريست، سوان أند ليجيند، كيميرا إنفستمنت، ساوند فينتشورز، كاتاليسيز كابيتال مانجمنت، غاي أوسيري، بيل تاي، وتوم برادي، رائد الأعمال وبطل كرة القدم الأمريكية.

من المتوقع إغلاق الصفقة، التي تخضع للشروط وموافقات الاستحواذ ذات الصلة، في الربع الثاني من عام 2022. تجدر الإشارة هنا إلى أن "بلاك بورد كولابرويت" قد أصبحت جزءاً من مجموعة منتجات أنثولوجي بعد اندماج الشركة مع "بلاك بورد" في العام الماضي. بعد إتمام الصفقة، ستُعرف "بلاك بورد كولابوريت" باسم "كلاس كولابوريت"، ومن المتوقع أن ينضم عدد من موظفي أنثولوجي المتخصصين في "بلاك بورد كولابوريت" حالياً إلى "كلاس". حتى ذلك الحين، ستواصل الشركتان العمل ككيانين منفصلين.

لمعرفة المزيد حول خطة اندماج كلاس وبلاك بورد كولابوريت، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.class.com/collaborate

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عن شركة كلاس تيكنولوجيز المحدودة

"كلاس" عبارة عن برنامج تم تطويره بواسطة "كلاس تيكنولوجيز المحدودة"، وهي شركة أسسها رائد برامج التعليم مايكل شاسين. تدمج "كلاس" أدوات التعليم والتعلم مع منصة "زوم" لمساعدة المعلمين على تحضير قائمة الطلبة الحاضرين، وتوزيع المهام وإجراء الامتحانات، وتقييم الوظائف المنزلية، مراقبة الامتحانات والإشراف عليها، والتحدث وجهاً لوجه مع الطلبة وتتبع تقدمهم، وأكثر، كل ذلك على منصة زوم. يقع المقر الرئيسي لشركة "كلاس" في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع موظفين في جميع أنحاء العالم. بإمكانكم جدولة عرض توضيحي على class.com ومتابعتنا على إنستغرام، تويتر، وتيك توك: @WeAreClassTech

عن أنثولوجي

تقدم أنثولوجي أكبر منظومة تعليمية لتكنولوجيا التعليم على نطاق عالمي، وقد تم دمجها مؤخراً مع "بلاك بورد" لدعم أكثر من 150 مليون مستخدم في 80 دولة. عبر توفير تجارب ديناميكية قائمة على البيانات لمجتمع التعليم العالمي، تساعد أنثولوجي المتعلمين والقادة والمعلمين على تحقيق أهدافهم من خلال أكثر من 60 منتجاً، بما في ذلك البرمجيات كخدمات (SaaS)، مصممة لتعزيز التعلم. للتعرف على دور أنثولوجي في تعزيز التعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم العالي ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الحكومية، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: comwww.anthology.

"زوم" علامة تجارية مملوكة من زوم فيديو كوميونيكشنز المحدودة. كلاس تيكنولوجيز ومنتجها كلاس غير مدعومة، معتمدة، أو تابعة لـ "زوم".

ملاحظات للمحررين: : شارك مايكل شاسين في تأسيس "بلاك بورد" في عام 1997، وشارك في تأسيس "كلاس" في سبتمبر 2020.