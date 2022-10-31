- يتخذ المركز التقني الحديث دولة الإمارات مقراً له، ويقدم خدماته لعملاء الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

- يقع المركز في مجمع دبي للعلوم، حيث يقوم خبراء إقليميون بتوفير خدمات الدعم التقني السريع في ثلاث مجالات رئيسة: إدارة التآكل ، فصل السوائل ، وضمان التدفق

- يستعرض خبراء الشركة مبادرة "برنامج دي 3" لتعزيز الاستدامة وآخر الأبحاث حول مثبطات التآكل و الترسبات، في إطار مشاركتها في معرض "أديبك 2022"

أعلنت "كلارينت لخدمات النفط"، المزود الرائد لكيماويات حقول النفط المتخصصة وخدمات النفط والغاز، إطلاق منشأة حديثة لتطوير حلول النفط والغاز المتقدمة في مجمع دبي للعلوم في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار توسعها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتبنى هذا المركز التقني أحدث التقنيات والكيماويات المتخصصة المستدامة، ويقدم خدماته لعملاء الشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوظف المركز فريق ابتكارٍ عالمي يساعد العملاء في أبرز الدول المنتجة للنفط على مواجهة التحديات في ثلاث مجالات رئيسية، وهي إدارة التآكل، فصل السوائل، وضمان التدفق.

وجاء هذا الإعلان قبيل مشاركة "كلارينت" في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، المقرر عقده بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر، في أبوظبي. ويشهد المعرض مشاركة الخبراء والمختصين أحدث المصادر والمعارف التي تساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إلى جانب طموحاتهم وخططهم لتطوير حلول أكثر استدامة ومتاحة للجميع. وتقع منصة الشركة ذات الرقم 8252 في القاعة 8، حيث يستعرض خبراء فنيون أجدد الأبحاث التي أجرتها الشركة في مجالات مثبطات التآكل والترسبات.

وقال زيد غزواني، المدير الإقليمي لشركة "كلارينت لخدمات النفط" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يمثل إطلاق المركز التقني خطوةً هامةً في سبيل توظيف أعمال منشآت الاختبار الذاتي في قطاع النفط والغاز، ويساهم ذلك بالارتقاء بمعدلات الإنتاجية ويتيح للعملاء سهولة الوصول لأفضل الحلول بأقل تكلفة ممكنة. وتتبنى "كلارينت" حلولاً مستحدثة للحفاظ على أصول العملاء، وضمان استمرارية الإنتاج، وتحسين مستوى إنتاجية الأصول، تماشياً مع مستهدفات التنمية المستدامة."

وتلتزم "كلارينت" بتوظيف خبراتها الرائدة لمساعدة العملاء على تحقيق التحول المستدام في كافة المراحل والإجراءات المتعلقة بقطاع النفط والغاز. وأطلقت الشركة مؤخراً مبادرة "برنامج دي 3" لتعزيز تبني حلولٍ أكثر استدامةً في القطاع، بما يساعد المصنّعين على الحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين مستوى سلامة العمليات التشغيلية، دون المس بالعمليات الجارية. وتشمل المبادرة ثلاثة محاور رئيسة، وهي عملية نزع إزالة الكربون، وعملية التكثيف، والتنقية.

للمزيد من المعلومات حول مشاركة "كلارينت لخدمات النفط" في معرض "أديبك 2022"، يرجى زيارة الرابط.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com



