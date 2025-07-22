أعلن بنك كريدي أجريكول مصر عن شراكة مع شركة إنفنيتي بهدف تسريع التحول إلى الطاقة الشمسية للأفراد من خلال توفير حلول طاقة نظيفة بأسعار مناسبة. حضر توقيع الاتفاق كل من السيد جون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، والسيد أشرف البشري، المدير العام لشركة إنفنيتي، إلى جانب عدد من كبار ممثلي الجهتين.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاء إنفينيتي من الاستفادة بقرض الطاقة الشمسية من بنك كريدي أجريكول مصر، لاتاحة شراء منتجات الطاقة الشمسية للافراد بأسعار فائدة تنافسيه وخطة سداد تصل إلى سبع سنوات ، مما يساهم في تقليل العوائق المالية وتعزيز الاعتماد على أنظمة الطاقة المستدامة

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والبيئية للطاقة الشمسية، تتيح للأفراد اعتماد خيارات مستدامة تساهم في مستقبل أكثر خضرة. كما تأتي تلك الإتفاقية في إطار دعم رؤية مصر 2030، وتماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري للتمويل المستدام، لتعزيز دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المالي، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلي الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.

وفي هذا السياق، قال السيد/ جون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: "تمثل الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية كريدي أجريكول، ونعمل بشكل مستمر على تقليل الأثر البيئي لأنشطتنا وتمويلاتنا، في إطار التزامنا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومن خلال هذه الشراكة، نواصل دعم عملائنا عبر حلول التمويل الاخضر تواكب تطلعاتهم. ويُعد تعاوننا مع شركة إنفنيتي خطوة مهمة تعزز جهودنا المشتركة في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر."

تعليقا على الشراكة الاسترايجية، قال السيد/ محمد إسماعيل منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي: "نلتزم في إنفنيتي بدعم التوسع في استخدام حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، لما لها من دور محوري في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة. وتمثل هذه الشراكة مع كريدي أجريكول مصر خطوة مهمة نحو إتاحة الطاقة الشمسية للأسر في مختلف أنحاء البلاد. ومن خلال دمج الابتكار المالي مع التكنولوجيا القابلة للتطبيق على نطاق واسع، نمنح الأفراد فرصة حقيقية للمشاركة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة في مصر."

من جانبه، قال المهندس/ ناير فؤاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي: "يعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم حلول عملية وفعالة تدعم توجه مصر نحو الطاقة النظيفة. ومن خلال شراكتنا مع جهة موثوقة مثل كريدي أجريكول مصر، نسهل على الأفراد والأسر الوصول إلى الطاقة المتجددة، ونعزز في الوقت نفسه فهمهم لقيمتها وفوائدها. تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة نحو تحقيق أثر بيئي واقتصادي مستدام على المدى الطويل."

وأضافت السيدة/ نيفين شكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة وكبار العملاء ببنك كريدي أجريكول مصر: "نلتزم في كريدي أجريكول مصر بتقديم حلول تمويل خضراء تُمكن عملاءنا من تبني أسلوب حياة أكثر استدامة. ويجسد هذا التعاون مع إنفنيتي رؤيتنا المشتركة لتمكين الأفراد و دعم المجتمعات، وحماية كوكبنا."

تأسست شركة إنفنيتي عام 2014، وتُعد من الشركات الرائدة في مصر في مجال حلول الطاقة المتجددة. تقدم الشركة خدمات متكاملة لتوليد الطاقة النظيفة، وتعمل على تطوير وتمويل وتشغيل مشروعات الطاقة الشمسية على المستويين الصناعي والمنزلي. وتُعد إنفنيتي أكبر مساهم مصري في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية في أفريقيا بسعة إجمالية تقارب 1465 ميجاوات.

ومنذ عام 2018، قامت إنفنيتي أيضًا بإنشاء أكبر وأسرع شبكة شحن للسيارات الكهربائية نموًا في مصر، تضم أكثر من 700 نقطة شحن في 16 محافظة. وبفضل دعم مساهمين مؤسسيين مثل مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تتمتع إنفنيتي بمكانة رائدة في مسيرة التحول في مجال الطاقة في مصر وأفريقيا.

و يُعد بنك كريدي أجريكول مصر جزءًا من مجموعة كريدي أجريكول، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية على مستوى العالم، وهو البنك الفرنسي الوحيد الذي يعمل في مصر. ومنذ تأسيسه في عام 2006، أصبح كريدي أجريكول مصر لاعبًا نشطًا في القطاع المالي المصري، حيث يخدم نحو 500,000 عميل من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى.

يُقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، إلى جانب حلول رقمية متطورة. ويضع كريدي أجريكول مصر رضا العملاء في صميم أولوياته، من خلال الالتزام بخدمتهم ووضع مصالحهم فى المقام الاول.

و تأكيدا لالتزامه القوي بالاستدامة، كريدي أجريكول مصر هو أول بنك في مصر وشمال أفريقيا يحصل على شهادة LEED البلاتينية المرموقة لمقره الرئيسي، تقديرًا لتصميمه البيئي المسؤول، والذي يتضمن محطة طاقة شمسية تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي إطار دعمه المتواصل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وقّع كريدي أجريكول مصر اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ضمن برنامج تمويل الطاقة الخضراء (GEFF) وصندوق المناخ العالمي (GCF)، بهدف دعم الشركات التي تستثمر في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

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