أبوظبي: تعرض "كاراكال"، الشركة المتخصصة في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء والتابعة لمجموعة "ايدج"، أحدث مجموعة من الأسلحة النارية التجارية وأسلحة الصيد خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للصيد، الذي يقام في مركز دبي للمعارض في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري.

وخلال الحدث السنوي، تعرض "كراكال" مجموعتها الكاملة من الأسلحة النارية التجارية، بالإضافة إلى الذخيرة ذات العيار الصغير من "كراكال للذخيرة الخفيفة" التابعة لمجموعة "ايدج"، وهي الشركة الوحيدة المنتجة للذخيرة في دولة الإمارات. كما تعرض "كراكال" مجموعة مميزة من بنادق الصيد الفاخرة من "شركة أسلحة ليوا الإماراتية " و"شركة ميركل الألمانية"، التابعة لشركة "كراكال" والتي تختص بصناعة بنادق الصيد الفاخرة.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: "تُمثل شاركتنا الثانية في معرض الشرق الأوسط للصيد محطة استراتيجية لتعميق أواصر التعاون مع مجتمعات الرماية والصيد في المنطقة. ونعتزم هذا العام تقديم نخبة من أحدث وأرقى أسلحة الصيد المتوفرة في الأسواق، إلى جانب مجموعتنا المتميزة من الأسلحة النارية التي تم تصميمها وتصنيعها بفخر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسنستعرض باقة من بنادق الصيد التي تجمع بين أعلى مستويات الدقة والقدرة الاستثنائية على التكيف، لتلبية احتياجات الصيادين المحترفين والهواة على حد سواء".

وفي فئة" 9 ملم"، ستعرض "كراكال" مجموعة من المسدسات من طراز" CARACAL EF " ومسدس "CARACAL F GEN II " و " CARACAL 2011"، إلى جانب الرشاش الخفيف" CMP9" . كما ستشمل الأسلحة المعروضة بنادق عالية الأداء بمختلف العيارات، مثل بندقية الهجوم " CAR 816" ، وبنادق القنص المعروفة من طراز" CSR 308 " و" CSR 338 " بالإضافة إلى " CSA 338".

وأما بالنسب لبنادق الصيد المعروضة، فستتضمن" Helix Speedster"، وبنادق من فئة " Anschütz " للصيد، إلى جانب بندقتي" Chayeh Z20 " و" Chayeh Z22 Saktoon ".

ويُمكن لزوار معرض الشرق الأوسط للصيد زيارة جناح"كراكال" و"كراكال للذخيرة الخفيفة" في الجناحA01.

نبذة عن كراكال

"كراكال"، شركة رائدة إقليمياً ودولياً في صناعة الأسلحة الخفيفة فائقة الأداء، تأسست في عام 2007، وتقوم بتصميم وهندسة وابتكار وتصنيع الأسلحة الميدانية الصغيرة التي أثبتت جدواها الميدانية في مهام إنفاذ القانون وحفظ الأمن وعمليات القوات العسكرية.

وتفخر الشركة بخبرتها الإنتاجية على مدى 15 عاما. وتشتمل مجموعة منتجاتها على المسدسات، والبنادق الرشاشة، والبنادق الهجومية، وبنادق الصيد والقنص من مختلف العيارات. تنعكس خبرة "كراكال" في تحقيق مستويات الجودة والأداء والموثوقية التي تتميز بها مجموعة أسلحتها المتنامية، والتي تطوّرها الشركة لتلبية متطلبات البيئة المتغيرة والمعقدة للحروب، إلى جانب المتطلبات المتنوعة لأداء مهام عملائها في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

تتبع "كراكال" لقطاع الصواريخ والأسلحة في "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.

المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني caracal.ae/ar

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.com

