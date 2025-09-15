· المتحدث: النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، الأستاذ زياد بن ثامر المرشد

· الحدث: كلمة رئيسة

· التاريخ: 15 سبتمبر 2025

· المكان: مؤتمر "Money 20/20"، الرياض

الظهران - أكد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، الأستاذ زياد بن ثامر المرشد، على التأثير الجذري للابتكار الرقمي. وفي كلمة رئيسة ألقاها في مؤتمر التقنيات المالية "Money 20/20" في الرياض، سلّط الضوء أيضًا على ضرورة تكيّف الشركات مع متطلبات تلبية احتياجات العصر الرقمي الجديد.

وفيما يتعلق بالوتيرة السريعة للتقدم في قطاع الطاقة، قال المرشد: "لطالما كان قطاع الطاقة في صدارة مشهد التقدم عالميًا، ولكنه الآن يتقدم بسرعة لم نشهدها من قبل حيث تسارعت أنشطته بسبب الثورة الرقمية التي تقودها التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا شك أن هذه الثورة قد تُحدث تغييرًا جذريًا في جميع القطاعات. وفي قطاع الطاقة، يتعاظم أثر هذا التغيير. فمن جهة، تُحدث الثورة الرقمية نموًا كبيرًا في الطلب على الطاقة. ومن جهة أخرى، فإن هذه الثورة نفسها، والتي ستُسهم بشكل كبير في نمو الطلب، ستعمل على تمكين قطاع الطاقة أيضًا من توفير المزيد من إمدادات الطاقة".

وبالنسبة إلى استخدام أرامكو السعودية للحلول الرقمية، قال المرشد: "أرامكو السعودية في صدارة الثورة الرقمية الجديدة. اليوم، نحن في وضع يسمح لنا بتطوير أحدث التقنيات لأننا نقوم باستخلاص البيانات وبناء البنية التحتية الرقمية اللازمة لاستغلال هذه الثورة. وقد أسهمت الحلول التقنية التي طبقتها الشركة عبر مختلف أعمالها في تحقيق قيمة قدرها 4 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، يعود الفضل في تحقيق أكثر من نصف هذه القيمة إلى الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي. هذا ما حققته الشركة في عام واحد فقط، وبالموارد المتاحة لدينا اليوم. هذه الثورة الرقمية تتطور بشكل متسارع ومطّرد، ووحدة الزمن التي يُقاس فيها هذا التسارع هي النانو ثانية، وبالتالي، أدعوكم لتخيّل ما سنكون قادرين على فعله غدًا!".

وعن الفرصة التي يوفرها التحوّل الرقمي، قال المرشد: "ولكي نتأكد من اغتنام هذه الفرصة للتحوّل على أكمل وجه، يجب علينا إعادة التفكير في كيفية إدارة أعمالنا وتصميم نماذج التشغيل لدينا، وتطوير كفاءاتنا ورفع مهاراتها، وفي نهاية المطاف كيفية تلبية احتياجات الطاقة في العصر الرقمي الجديد، بالشكل الذي يمكّننا من إيفاء الطلب المتزايد على الطاقة. نعم، وتيرة التغيير سريعة. نعم كذلك، قد يبدو الأمر مُرهِقًا. ونعم، من يفشل في التكيّف سيتخلف عن الركب، لكن العوائد التي تأتي مع الانفتاح على هذا التحول هائلة، ومهمة للغاية".

