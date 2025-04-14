‎قطاع تغذية الحيوانات بـ "كايرو ثري ايه" ينجح في اختراق الأسواق الخارجية من خلال تقديم منتجات بأعلى المعايير القياسية عالية الجودة

القاهرة، حقق قطاع التغذية الحيوانية بمجموعة شركات كايرو ثري إيه "الوطنية لمنتجات الذرة"، "المصرية لصناعة النشا والجلوكوز" و"الأهرام للدواجن" علامة فارقة في اختراق أسواق دول الخليج بتصدير منتج فول الصويا عالي الطاقة Soy Pro، ويعد أول تصدير مصري لهذا المنتج، والذي تم تسجيله رسميًا في أسواق الخليج بناءً على المواصفات والمعايير الخاصة بمجموعة شركات كايرو ثري إيه.

وفي هذا السياق، عبر السيد/ علاء الجميل، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بمجموعة شركات كايرو ثري إيه، عن سعادته قائلا:"فخورون بنجاح قطاع التغذية الحيوانية بالمجموعة بأطلاق بمنتجات الصويا عالية الجودة (منتج فول الصويا عالي الطاقة) وتصديرها الي أحد الكيانات التكاملية الكبري في اسواق دول الخليج بأسعار تنافسيه بما يلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تسجيله رسميًا في المملكة العربية السعودية بناءً على المواصفات والمعايير الخاصة بنا".

وأوضح الجميل، أنه تم تصدير منتج فول الصويا عالي الطاقة Soy Pro لواحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في أسواق دول الخليج، مشيراً إلى أن المجموعة تستهدف اختراق الأسواق المختلفة عقب النجاح الذي حققه المنتج في السوق المصري وذلك بهدف مضاعفة حجم صادراتها للمساهمة في زيادة الناتج القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

‎وأشار الجميل، إلى أن المجموعة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة بمنطقة شمال أفريقيا ودول الخليج، وتستهدف التوسع في صادراتها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد عزام، رئيس القطاع التجاري لقطاع التغذية الحيوانية، ان منتج Soy Pro عبارة عن وجبة فول صويا عالية الجودة وعالية الدهون تحتوي على حد أدنى 42% من البروتين وقيمة طاقة كبيرة تبلغ 3,265 سعر حراري لكل حصة، مشيراً إلى انه يتم تصنيعه باستخدام طريقة البثق الحراري الجاف، مما يضمن أقصى قدر من توافر الأحماض الأمينية والبروتين، والذي يؤدي أداء ممتاز في العلف الحيواني.

وأوضح أن منتج Soy Pro يتميز بنسبة رطوبة منخفضة ومحتوى منخفض من المواد المضادة للأكسدة (ليسيثين وتوكوفيرول)، مما يسهل التداول ويقلل من فقدان التخزين، كما يحتوي على أكثر من 58% من البروتين العابر، مما يوفر قيمة غذائية مثالية للأبقار الحلاب عالية الإنتاجية دون أي مضاعفات غذائية، فكل هذا يتم في أكبر مصنع من نوعه في المنطقة تحت إشراف أعلى الكفاءات المصرية.

والجدير بالذكر، أن مجموعة كايرو ثري أيه، تأسست عام 1981، وهي إحدى كبريات الشركات العاملة في قطاعات الدواجن والمنتجات الزراعية وتجارة السلع في مصر، وخلال السنوات الأخيرة، استحوذت "كايرو ثري أيه" على شركات "الوطنية لمنتجات الذرة" و"الأهرام للدواجن" و"المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز"، لتعزيز تواجدها في السوق المصرية.

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