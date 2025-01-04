دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلطت كانون الشرق الأوسط الضوء مؤخراً على محفظتها المتنوعة من حلول الطباعة والتصميم المخصصة لقطاع الضيافة، وذلك خلال "مؤتمر أصحاب المصلحة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا" في إمارة دبي. وقد أتاح هذا المؤتمر، الذي يُعتبر تجمعاً رئيسياً لأبرز صناع القرار في قطاع الضيافة، لشركة كانون منصة مثالية للتواصل مع المالكين والمشغلين والمطورين والاستشاريين الذين يشاركون في مئات المشاريع الفندقية في المنطقة.

من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.5% خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2028، وفقاً لتقرير صادر عن شركة ألبين كابيتال. وقد تم تصميم الحلول الشاملة من كانون لدعم هذا السوق المتوسع.

وأكدت مشاركة شركة كانون في المؤتمر على التزامها بتوفير خدمات الطباعة وإدارة المستندات من البداية إلى النهاية، بما في ذلك حلول الأرشفة المصممة خصيصاً لقطاع الضيافة. كما تقدم كانون مجموعة شاملة من الخدمات، بدءاً من إدارة الطباعة بكميات كبيرة لأقسام التصوير المركزي، حيث تُعتبر الطباعة المكثفة ضرورية للعمليات اليومية، وصولاً إلى تطبيقات الطباعة المخصصة وحلول الديكور الداخلي المبتكرة.

وفي هذا السياق، صرّح أيمن علي، مدير التسويق في قطاع الأعمال التجارية لدى كانون الشرق الأوسط: "يُعد توفير تجربة استثنائية للضيوف أمراً بالغ الأهمية في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الضيافة اليوم. ويتطلب ذلك اهتماماً دقيقاً بالتفاصيل، بدءاً من الكفاءة التشغيلية وصولاً إلى العلامات التجارية المخصصة وعناصر التصميم الفريدة. تدرك كانون هذه الاحتياجات المعقدة وتقدم مجموعة شاملة من الحلول التي تمكن الفنادق من تلبية توقعات الضيوف وتجاوزها، مما يعزز الولاء ويرتقي بسمعة العلامة التجارية".

عرضت شركة كانون في غرفة التجارب الخاصة بها حلول مساحات العمل، مع التركيز على خدمات الطباعة المُدارة (MPS) لمراكز الطباعة المركزية، وسلطت الضوء على مقطع فيديو لدراسة حالة تبرز نجاح الشركة في تنفيذ غرفة الطباعة في فندق أتلانتس ذا بالم وفندق أتلانتس ذا رويال. أظهر هذا المثال القيمة الملموسة والكفاءة التي تقدمها كانون لبيئات الطباعة كبيرة الحجم النموذجية للفنادق الكبرى.

واستكشف الحضور مجموعة كانون المتنوعة من حلول الطباعة المخصصة والتي تهدف إلى تعزيز تجارب الضيوف وعمليات الفنادق، والتي شملت بطاقات الترحيب الشخصية، القوائم، اللافتات، مواد التدريب، الملصقات الترويجية، والعروض الإبداعية مثل اللافتات ذات الإضاءة الخلفية، الملصقات الفينيلية، والرسومات الأرضية. توضح هذه التطبيقات المنتجة على وسائط مخصصة ومختلفة التزام كانون بتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لقطاع الضيافة.

وتأكيداً على التزامها بالابتكار انطلاقاً من مكانتها كمزود رائد لحلول التصميم والديكور، استعرضت كانون قدراتها في إنتاج ورق الحائط والطباعة على مختلف الأسطح بما في ذلك الأقمشة والبلاط والسيراميك والأبواب والزجاج والأثاث ومجموعة متنوعة من المواد الصلبة. ويُبرز هذا التوجه قدرة كانون على مساعدة الفنادق في تحقيق تصاميم داخلية مميزة ومخصصة تعزز تجربة الضيوف.

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