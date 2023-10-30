يوفّر المركز أفضل خدمات معالجة النقد والفرز والتخزين في جميع أنحاء دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت "كاش ترانس"، الشركة التابعة لــ"الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع."، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، وإحدى المجموعات الرائدة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحدث مركز لإدارة النقد في دبي، بهدف توفير وصول سهل لحلول إدارة النقد المتكاملة والتي تتضمن استيراد وتصدير العملات الورقية دولياً، بالإضافة لخدمات نقل الأموال والمقتنيات الثمينة محلياً وفرزها وحفظها وإيداعها للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة.

ويتميّز المركز بموقعٍ استراتيجيّ في منطقة دبي كوميرسيتي وعلى مقربة من مطار دبي الدولي، حيث يوفّر لعملائها من المؤسسات والشركات وصولاً سهلاً لأفضل خدمات إدارة النقد، إذ حرصت الشركة على تجهيزه بالكامل للتعامل مع النقود والمقتنيات القيّمة وحفظها بشكل آمن. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية النمو لــِ"الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع."، والتي تهدف إلى توسيع محفظة خدماتها وتعزيز رضا العملاء على المستوى المؤسسي.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.م.: "يعكس افتتاح مركز إدارة النقد في دبي التزامنا الراسخ بتقديم خدمات استثنائية لعملائنا، ونحن على أتمّ الاستعداد لتلبية متطلبات تحصيل وتوصيل وإدارة النقد للمؤسسات والهيئات في جميع أنحاء دولة الإمارات. كما نؤكّد حرصنا على التميّز، بما يضمن بيانات فعليّة وفورية تسمح للعملاء بتتبع ومراقبة حساباتهم والوصول إليها بسرعة وسهولة، تعزيزاً للثقة والمصداقية بيننا. كما نؤكد التزامنا برفع معايير الصناعة للشاحنات المصفّحة، وذلك لتلبية احتياجات عملائنا وتقديم خدمات تتجاوز توقّعاتهم بصورة مستمرّة".

ويمتدّ المركز على مساحة تزيد على 20,000 قدم مربع، وهو مجهز لتقديم مجموعة شاملة من خدمات إدارة النقد للمؤسسات المالية وقطاع الشركات بشكل عام في دولة الإمارات، حيث يتميّز بغرفة للقيادة والتحكم تعمل على مدار الساعة وبروتوكولات أمنية شاملة متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية لضمان مستويات الأمن والامتثال اللازمة.

وينجح المركز يوماً بعد يوم في تحقيق الأداء المطلوب وتقديم خدمات عالية الكفاءة، مستفيداً من أحدث التقنيات ومعدات معالجة النقد المتقدمة، ما يعود بفوائد عدّة على "كاش ترانس" وعملائها. كما يقدّم المركز خدمة التتبع الفوري التي تتيح إمكانية مراقبة ورصد حركة النقد ضمن المركز أو بين المركز وموقع العميل.

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نبذة عن مركز إدارة النقد لــ"كاش ترانس":

يعدّ مركز إدارة النقد مركزاً متطوّراً يتميّز بموقعه الاستراتيجي في منطقة دبي كوميرسيتي وعلى مقربة من مطار دبي الدولي، حيث تم تصميمه وفق أحدث المعايير الدولية لتلبية الاحتياجات اللوجستية النقدية للسوق الإماراتي وتوفير وصول سهل للعملاء في جميع أنحاء الدولة.

الميزات الرئيسية:

الإدارة النقدية المحسّنة: يقدم مركز إدارة النقد مجموعة شاملة من الخدمات، منها استيراد وتصدير العملات الورقية وخدمات نقل الأموال وإدارة النقد، وفرزه، وحفظه، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات المالية وقطاع الشركات بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

محفظة متنوعة من الخدمات: يتميّز المركز بمجموعة واسعة من خدمات إدارة النقد، مثل نقل الأموال، وتجديد أجهزة الصراف الآلي وصيانتها، وخدمات البنك المركزي (معالجة النقد والتعبئة والسحب النقدي والودائع)، وتخليص ومعالجة آلات الإيداع النقدي، والتعامل مع البطاقات والشيكات، وإدارة العملات الأجنبية، والتخزين الآمن للنقد والمقتنيات الثمينة، وتخليص عمليات استيراد وتصدير المقتنيات القيمة.

الأمن والامتثال: يعمل مركز إدارة النقد على مدار الساعة، ويستخدم بروتوكولات أمنية شاملة لضمان أعلى مستويات الأمن والامتثال، ويوظّف أحدث معدات التكنولوجيا والمعالجة النقدية لتعزيز الكفاءة والشفافية.

نبذة عن "كاش ترانس":

تعد "كاش ترانس"، التي تأسّست في العام 2011، إحدى الشركات الأسرع نموّاً في مجال إدارة النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحرص على تلبية احتياجات الشركات والأفراد في جميع قطاعات الدولة وتقديم خدمات متميّزة تضمن شاحنات مصفحة وفق أعلى المعايير لتجاوز توقعات عملائنا. كما تدعم خدمات "كاش ترانس" العملاء في تحسين كفاءتهم والتخفيف من المخاطر المتعلقة بنقل الأموال، وضمان أمن مقنتياتهم الثمينة.

ونفتخر، في "كاش ترانس" بأسطول الشاحنات المصفحة المتقدّمة المزود بآليات تتبّع بنظام تحديد المواقع وكاميرات مراقبة والتحكّم في الوصول عن بعد، وآليات الأقفال. ونحرص، من خلال الأنظمة التكنولوجية الحديثة وفريقنا من الموظفين المدربين وبروتوكولات الأمان المشددة على تعزيز ثقة عملائنا بنا في التعامل الآمن مع أموالهم ومقتنياتهم الثمينة وتخزينها، حيث يستفيد عملاؤنا من خدمة التتبّع الفعلي لحساباتهم والوصول السريع إلى أموالهم. وتضمّ خدماتنا الأمنية القوى العاملة التقليدية والعمليات والأنظمة الأمنية.