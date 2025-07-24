دبي ، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "كاسا غراند"، إحدى أسرع الشركات العقارية نموًا وأكثرها موثوقية في الهند، اليوم دخولها الاستراتيجي إلى سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إطلاق أول مشروع سكني فاخر لها في "جُزر دبي"، لتبدأ بذلك فصلًا جديدًا في مسيرتها التوسعية العالمية، في خطوة تنسجم مع رؤيتها طويلة الأمد للتوسع في وجهات عقارية واعدة تركّز على الابتكار وجودة الحياة.

منذ تأسيسها عام 2003، تحوّلت "كاسا غراند" إلى قوة رائدة في سوق العقارات بجنوب الهند، حيث طوّرت أكثر من 160 مشروعًا مميزًا، بمساحة إجمالية تتجاوز 53 مليون قدم مربع، واستطاعت أن تبني مجتمعًا يضم أكثر من 55,000 عائلة. وتتميّز مشروعات الشركة بتصاميمها المستقبلية، وتسليمها في الوقت المحدد، وتركيزها المتواصل على رضا العملاء، بالإضافة إلى مواصفات عالمية المستوى، وتخطيطات ذكية، ومساحات خضراء مفتوحة، وخدمات ما بعد التسليم.

بعد نجاحها في مدن مثل تشيناي وبنغالور وكويمباتور وحيدر أباد، تتجه "كاسا غراند" نحو دولة الإمارات، التي تُعَدّ من أبرز وجهات التطوير العقاري على مستوى العالم، بفضل رؤيتها الطموحة وتميّزها المعماري، والطلب المتزايد فيها على المشاريع عالية الجودة. وضمن خطتها التوسعية، تنظر الشركة في فرص تطوير أراضٍ ضمن مجتمعات عمرانية واعدة ومخططات رئيسة استراتيجية، مع نيتها تطوير أكثر من 6 مليون قدم مربع من المشاريع السكنية والمختلطة الاستخدام في الإمارات خلال السنوات الثلاث القادمة.

ويقع أول مشروع للشركة في موقع استراتيجي في "جزر دبي"، الوجهة الناشئة التي تُعرف بواجهاتها البحرية الواسعة، وإمكاناتها السياحية، وروابطها الممتازة مع المدينة. وسيتماشى المشروع مع رؤية دولة الإمارات في جذب الاستثمارات طويلة الأجل وتحقيق جودة حياة عالية، من خلال بنية تحتية متقدمة وتخطيط حضري ذكي. ويأتي ذلك أيضًا في إطار الخطة الحضرية الشاملة "دبي 2040"، التي تُعدّ أحد المحفزات الرئيسة لهذا التوسع.

وفي هذا السياق، قال السيد آرون إم إن، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "كاسا غراند":

"إن دخولنا إلى السوق الإماراتية يُعدّ لحظة فخر ومحطة بالغة الأهمية في مسيرة كاسا غراند. خلال الأعوام الـ22 الماضية، أثبتنا قدرتنا على تسليم مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد وبدقة متناهية. نرغب في جلب هذه التجربة الغنية إلى أحد أكثر الأسواق العقارية حيويةً على مستوى العالم. نؤمن بأن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسياساتها المشجّعة للاستثمار، وأنماط حياتها العالمية، تُشكّل البيئة المثالية لمرحلتنا القادمة من النمو. نحن هنا لنُحدث فرقًا ونقدّم تجارب سكنية استثنائية تمزج بين الجمال المعماري، والتصميم القائم على القيمة، والحياة المجتمعية المتميّزة، وهي جميعها قيم نحرص على تجسيدها في كل مشاريعنا."

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطلّع "كاسا غراند" إلى مستقبل القطاع العقاري، وسعيها إلى توسيع نطاق تجربتها التي تمتد لأكثر من عقدين. وستتميّز المشاريع المرتقبة للشركة في الإمارات بأسلوب حياة على طراز المنتجعات، وتصاميم ذكية، ومرافق عالمية المستوى، تستهدف العملاء الباحثين عن سكن راقٍ أو المستثمرين الطامحين إلى عوائد مجزية في سوق عقاري نشط.

نبذة عن كاسا غراند

تأسست شركة كاسا غراند عام 2003 في مدينة تشيناي، وتُعدّ اليوم واحدة من أبرز مطوّري العقارات في الهند. وتقدّم الشركة مجموعة واسعة من العقارات التي تشمل الشقق والفيلات المستقلة، والمزوّدة بجميع وسائل الراحة العصرية. وتغطي مشاريعها فئات مختلفة من السوق، من الفاخرة إلى المتوسطة والميسورة، لتلبّي احتياجات مختلف شرائح العملاء. وقد توسعت الشركة بنجاح في مدن مثل بنغالور، وحيدر أباد، وكويمباتور، مع خطط مستقبلية لدخول أسواق مثل بوني، بينما تُدار مبيعاتها الدولية من خلال مكتبها في دبي.

تركّز "كاسا غراند" على تسليم منازل عالية الجودة في الوقت المحدد، مستندةً إلى دراسات معمّقة وتجربة سكنية متكاملة تضمن رضا العملاء. كما بدأت في دخول قطاعات العقارات التجارية والصناعية. ومع سجل حافل يضم أكثر من 160 مشروعًا، و53 مليون قدم مربع من المساحات السكنية، وأكثر من 55,000 عميل، تواصل كاسا غراند التزامها ببناء مجتمعات سكنية ملهمة ذات جودة استثنائية.

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