شراكة استراتيجية لتطوير المشروع بين وزارة التنمية الرقمية وشركة بريسايت التابعة لمجموعة G42 الإماراتية

الإماراتية سيتيح الحاسوب إجراء الأبحاث المتقدمة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتعاون عبر منطقة آسيا الوسطى

بريسايت توسّع حضورها في كازاخستان على المدى البعيد عبر مشاريع وطنية كبرى للبنية التحتية والمدن الذكية

أستانا، كازاخستان– في خطوة طموحة نحو تمكين التحول الرقمي وتعزيز السيادة الوطنية على التكنولوجيا، أطلقت جمهورية كازاخستان رسميًا أول حاسوب فائق خلال حفل أقيم بحضور فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة التكنولوجيا العالميين، ما يُشكل خطوة نوعية في مسيرة الابتكار الوطني لكازاخستان.

من خلال تعاون استراتيجي مع شركة بريسايت، تم تطوير الحاسوب الفائق من قِبل وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران والفضاء في كازاخستان، وسيشكّل هذا الحاسوب الحجر الأساسي في منظومة الذكاء الاصطناعي في البلاد ليعزز الأبحاث المتقدمة وتدريب النماذج الكبيرة وتطوير بنية تحتية آمنة للبيانات.

من جهة أخرى، سيساهم هذا الحاسوب في تسريع تحوّل كازاخستان إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وسيدعم تعزيز التعاون عبر الحدود في آسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وما يتجاوزها. كما يُرسّخ التزام كازاخستان بالسيادة على البيانات والتميّز العلمي.

مثّل شركة بريسايت في حفل الإطلاق ماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنموّ، ومكزات كوشومباييف، المدير المحلي للشركة في كازاخستان. خلال تقديمه للرئيس توكاييف، أكد كينيسباي جاهزية كازاخستان لقيادة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وقال:

"يعدّ إطلاق الحاسوب الوطني الفائق في كازاخستان مرحلة فارقة ضمن أجندة استراتيجية أوسع تهدف لتمكين دولة قادرة في المجال الرقمي؛ حيث تتمتع كازاخستان بجميع المقومات الأساسية التي تؤهلها لتحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تدعم بريسايت رؤية الرئيس توكاييف الطموحة نحو التحوّل الرقمي بالكامل، وستكتمل هذه المسيرة بفضل التعاون الوثيق بين الحكومة والأطراف المحلية والشركاء الدوليين لتطوير مجالات أساسية، مثل البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات والقدرات الحاسوبية واستيراد الرقاقات الإلكترونية وتنمية المواهب وتطوير النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي. تفخر بريسايت بالوقوف إلى جانب كازاخستان كشريك موثوق في تحقيق طموحاتها الهادفة إلى بناء الوطن."

قام كينيسباي بإطلاع الرئيس توكاييف على أحدث المبادرات العالمية لشركة بريسايت، أيضاً، وقدم لمحة عن مشروع "ستارغيت الإمارات" ومشروع حرم الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي، واستعرض مستجدات تنفيذ مشروع مدينة أستانا الذكية (بالشراكة مع بلدية العاصمة)، والذي يشهد حاليًا إنشاء مركز بيانات ومركز قيادة Alem.AI ونشر نظام تحليلات الذكاء الاصطناعي. يشارك في المشروع أكثر من 60% من الموردين المحليين، وتوظف "بريسايت كازاخستان" حاليًا أكثر من 50 متخصصًا لدعم نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز القيمة الوطنية على المدى الطويل.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" الكائنة في أبوظبي. تعدّ بريسايت شركة رائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

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