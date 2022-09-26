· تتيح منصة ميرج للترجمة الفورية تواصل الصم وضعاف السمع بلغة الاشارة مع جميع موظفين كارفور

· تتوفر الخدمة حالياً في خمسة فروع في كارفور مصر

القاهرة، مصر: وسعت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في مصر، نطاق مبادراتها الاجتماعية عبر توقيع إتفاق شراكة مع "ميرج التكنولوجية" الشركة الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والمتخصصة في الحلول التكنولوجية المبتكرة لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف إطلاق خدمة "الترجمة الفورية للغة الاشارة"، للذين يعانون من الصمم وضعاف السمع. وتُطلق كارفور مصر، هذه الخدمة المجانية حالياً في خمسة فروع من فروع كارفو مصر، لتكون أول علامة تجارية في مجال البيع بالتجزئة في مصر التي توفر هذه الخدمة للذين يعانون من الإعاقات السمعية.

ويهدف توفير خدمات منصة ميرج للترجمة الفوري للغة الاشارة والمصممة وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية، إلى بناء مجتمع أكثر تكاملاً خلال التسوق بفروع السوبر ماركت والهايبر ماركت التابعة لكارفور. كما تتضمن الشراكة تثبيت رموز QR والأجهزة اللوحية (الذكية) داخل فروع كارفور، بحيث يمكن للعملاء مسح هذه الرموز التي تمكنهم من إجراء مكالمات الفيديو مع فريق شركة ميرج المترجمين للغة الإشارة المعتمدين أثناء التسوق للحصول على المزيد من الاستفسارات المتعلقة بالأسعار والعروض الترويجية. كما تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تجارب العملاء وتوفير فرص متكافئة للجميع والمساهمة في تنمية المجتمع.

وقال فيليب بيجييون، مدير كارفور مصر لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "تلتزم كارفور التزاماً تاماً بتوفير فرص متساوية لعملائها مع كل تجربة تقدمها. ونتطلع من خلال شراكتنا مع "ميرج"، إلى الاستمرار في تقديم تجارب تسوق استثنائية مريحة وسلسة تضمن توفير بيئة تسوق شاملة تخدم جميع العملاء. كما تشكل هذه الشراكة، دليلاً واضحاً على مساهمة كارفور الثابتة تجاه المجتمعات التي تتواجد فيها، حيث تعتمد باستمرار طرق وأساليب جديدة ومبتكرة لتعزيز عروضها ودفع التغيير الإيجابي داخل المجتمعات".

ومن جهته، قال رامي القدومي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميرج" التكنولوجية: "يسعدنا إطلاق خدمة ميرج للترجمة الفورية للغة الاشارة في فروع كارفور مصر، حيث أن تعزيز قدرات الصم وضعاف السمع على التواصل مع أفراد المجتمع بلغة الإشارة يمثل أولوية هامة في استراتيجية الشركة، والهادفة إلى تلبية احتياجات تواصل هذه الفئة في مختلف القطاعات وأيضاً تسهيل تواصل الأشخاص معهم بلغة الإشارة، من خلال تسخير الحلول التكنولوجية المتطورة لتسهيل الخدمات المقدمة لهم بما يتوافق مع احتياجاتهم، وحالياً يمكن للمتسوقين داخل كارفور استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) للتواصل المرئي مع مترجمين لغة الإشارة في مركز اتصال ميرج، لمساعدة المتسوقين ومقدمي الخدمات على التواصل معاً بلغة الإشارة لتلبية متطلباتهم بشكل فعال ".

تتاح هذه الخدمة حالياً في فروع كارفور في "سيتي سنتر ألماظة"، و"سيتي سنتر الإسكندرية"، و"سيتي سنتر المعادي"، و"مول مصر". و"سيتي لايت الإسكندرية".

وتندرج هذه الشراكة في إطار التزام كارفور المتطور باستمرار، تجاه المجتمعات المحيطة، كما تأتي في إطار شراكتها الأخيرة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. وشهدت هذه الشراكة توفير 500 فرصة تدريب للشباب ذوي الإعاقة مع أكثر من 47 فعالية، التي هدفت إلى زيادة الوعي حول سبل العيش والتكيّف مع الإعاقة داخل المجتمع وفي مكان العمل.

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