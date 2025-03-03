أعلنت كاثي باسيفيك، شركة الطيران الوطنية في هونج كونج، عن تقديم أسعار خاصة على الرحلات الجوية المتجهة إلى وجهات آسيوية محددة، تشمل وفورات تصل إلى 400 درهم إماراتي على حجز التذاكر، ما يمنح مسافريّ دولة الإمارات فرصة استكشاف الطبيعة الخلابة والثقافات المتنوعة في مختلف أرجاء القارة.

وتتيح الأسعار الجديدة للمسافرين إمكانية السفر إلى العديد من الوجهات الحيوية، مثل مراكز المدن في هونج كونج والفلبين وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب الوجهات الطبيعية في بالي وإندونيسيا وخليج ها لونج وفيتنام وغيرها الكثير. ويمثل هذا العرض فرصة مثالية للتخطيط من أجل قضاء العطلات في إحدى هذه الوجهات، ويتوفر على جميع درجات السفر، بما فيها الاقتصادية والاقتصادية الممتازة ورجال الأعمال. ويستمر العرض الخاص من 24 فبراير حتى 31 مارس القادم، مع فترات سفر تمتد من 24 مارس إلى 31 ديسمبر، ما يوفر للمسافرين متسعاً من الوقت للتخطيط لرحلاتهم لعام 2025 والاستمتاع بالخدمات الاستثنائية ووسائل الراحة عالمية المستوى التي توفرها الشركة.

وتقدم كاثي باسيفيك لعملائها فرصة الاستمتاع بأرقى خدماتها الحائزة على جوائز على متن الرحلات الجوية، والتي تشمل نظام الترفيه الحائز على جوائز وخيارات الوجبات التي تلائم مختلف الأذواق، حيث يتم تحضير جميع الوجبات في الرحلات الجوية من وإلى منطقة الشرق الأوسط وفقاً للطريقة الحلال، ويمكن للعملاء إضافة طلباتهم عبر الضغط على قسم إدارة الحجز ضمن الموقع الإلكتروني للشركة أو التواصل مع مركز خدمة العملاء.

الوجهات

هونغ كونغ: تتميز هونج كونج، التي تشتهر باسم مدينة التنين، بحيوتها الكبيرة وجمالها الأخاذ، وتتيح زيارتها فرصة استكشاف أجوائها الرائعة وتذوق مأكولاتها الشهية مثل الديم سوم، فضلاً عن زيارة وجهات التسوق عالمية المستوى.

اليابان: تحتضن اليابان مدناً مذهلة وشهيرة عالمياً بمأكولاتها الشهية وتجاربها الثقافية الاستثنائية، كما أنها تجمع بين العجائب المعاصرة في طوكيو والمعابد التقليدية في ناجويا والقلاع القديمة في أوساكا.

كوريا الجنوبية: تجمع كوريا الجنوبية بين المناطق الجبلية المذهلة والسواحل الرائعة، وتقدم لزوارها مجموعة كبيرة من العروض الفريدة، بدءاً من التعرف على ثقافة الكي بوب وأساليب صيد السمك التقليدية في بوسان، ووصولاً إلى استكشاف الحياة الليلية الصاخبة في سيؤول والاستمتاع بتناول أشهى المأكولات.

فيتنام:: تعدّ فيتنام وجهة فريدة في منطقة جنوب شرق آسيا. وتشتهر بتاريخها العريق وثقافتها الغنية وطبيعتها الخلابة، كالجبال الساحرة في سابا والشواطئ الخلابة في نها تانج وفو كوك، كما تتميز بشوارعها المزدحمة في مدينتيّ هانوي وهو تشي منه.

إندونيسيا: ترحب إندونيسيا بضيوفها لاستكشاف طبيعتها الخلابة وثقافاتها المتنوعة، بما في ذلك الشواطئ الفسيحة في بالي وما تحتضنه جاكرتا من ناطحات سحاب عملاقة ومساجد رائعة، والكثير غير ذلك.

وحققت مجموعة كاثي في عام 2024 مستويات قياسية جديدة في عدد الركاب بعد انتهاء الأزمة الصحية العالمية، حيث نقلت شركتا كاثي باسيفيك وهونج كونج إكسبرس أكثر من 28 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 30.7%، الأمر الذي يعزز مكانتها الرائدة بين أفضل خيارات السفر الجوي في مختلف أنحاء العالم.

وتدعو الشركة عملائها إلى الاستفادة من هذا العرض الاستثنائي وقضاء أجمل الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء أو زملاء العمل خلال عيد الفطر السعيد.

لمحة حول كاثي باسيفيك

كاثي هي علامة تجارية تختص بتجارب السفر الراقية وتجمع بين تفضيلات العملاء وأسلوب الحياة اليومي. وتتنوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها لتشمل الرحلات الجوية وتخطيط العطلات وتجارب التسوق والمطاعم وتجارب العافية والمدفوعات. وتتميز بعروض السفر المصممة لتلائم أسلوب حياة العملاء، بما فيها المكافآت والتجارب الاستثنائية، إلى جانب علاقات الشراكة المختارة بعناية.

إن كاثي باسيفيك هي شركة الطيران الوطنية في هونج كونج وأحد الأعضاء المؤسسين لتحالف الطيران العالمي ون وورلد. وتدير مجموعة كاثي تحت مظلتها شركة الطيران منخفضة التكلفة هونج كونج إكسبرس وشركة خطوط هونج كونج الجوية المتخصصة بنقل البضائع والشحن السريع، إلى جانب العديد من الشركات التابعة. كما أن كاثي باسيفيك هي عضو في مجموعة سواير، وشركة مدرجة في سوق هونغ كونغ للأوراق المالية.

وتتمتع كاثي باسيفيك بسجلٍ حافل على مدى أكثر من 77 عاماً، حيث تربط عملياتها هونج كونج بجميع أنحاء العالم. وتَعد الشركة عملاءها اليوم بمزيدٍ من التجارب والخدمات التي تواكب تفضيلاتهم وأساليب حياتهم المختلفة.

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