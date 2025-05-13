الشركات الناشئة تقدم حلولاً مستدامة، فيما يؤكد "كاتاليست" من جديد التزامه بدعم أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات

الفعالية تستضيف 10 شركات ناشئة: P-Vita، وJadeed، وHyvegeo، وMozna، وAgrona، وLeedana، وCoral، وNadeera، وCarbelim، وBochra.Neptune

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – استضاف "كاتاليست"، صندوق الاستثمار والمسرّع الرائد إقليمياً في مجال التكنولوجيا النظيفة، والمشروع المشترك بين مدينة مصدر وشركة "بي بي" (bp)؛ فعالية "تقديم الشركات" (Demo Day) في مدينة مصدر؛ حيث سلطت الفعالية الضوء على مجموعة من الشركات الناشئة التي تقدم ابتكارات ثورية لتسريع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

واستقطبت الفعالية رواد الأعمال الطموحين، والمستثمرين في مجال المناخ، وصنّاع السياسات، وداعمي منظومة الابتكار، بما يتماشى مع مهمة "كاتاليست" المتمثلة في تعزيز تقنيات الطاقة النظيفة التحويلية ودعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وخلال الفعالية، قدّمت 10 شركات ناشئة عروضاً حية وجذابة استعرضت من خلالها ابتكاراتها التي تعالج تحديات بيئية حاسمة عبر نماذج أعمال هادفة وقابلة للتطوير. وتضم هذه الشركات P-Vita، وJadeed، وHyvegeo، وMozna، وAgrona، وLeedana، وCoral، وNadeera، وCarbelim، وBochra.Neptune. وتنوعت الحلول المعروضة لتغطي مجالات حيوية مثل الزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمواد المتقدمة.

وتضمّنت الفعالية أيضاً جلسة نقاشية قادها خبراء متخصصون قدّموا رؤى بالغة الأهمية حول مشهد الاستثمار المتغير في تقنيات المناخ، مسلطين الضوء على الفرص والتحديات المتزايدة التي تشهدها الشركات الناشئة في المنطقة.

ويأتي هذا الزخم في أعقاب الاستثمارات الأخيرة التي أعلن عنها الصندوق الثاني لـ"كاتاليست" خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2025. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، منح "كاتاليست" مبلغ 100 ألف دولار لثلاث شركات ناشئة - AED EnergyوSolumar وBatsand - تقديراً لحلولها المبتكرة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: "تُجسّد فعالية ’تقديم الشركات‘ من ’كاتاليست‘ روح ريادة الأعمال التي تدفع عجلة الاستدامة في دولة الإمارات. فقد أظهرت الشركات الناشئة المشاركة اليوم مستوى من الابتكار العملي والتفكير الجريء الذي نحتاج إليه لبناء مستقبل مستدام بكل معنى الكلمة. ونفخر في مدينة مصدر باستضافة هذه الكفاءات الواعدة ومرافقتهم في رحلتهم نحو الازدهار والنمو."

من جانبه قال سويثال كومار، مدير عام "كاتاليست": "نحن في ’كاتاليست‘ ملتزمون بتمكين الشركات الناشئة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، من خلال توفير الأدوات والعلاقات والاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو والنجاح. وتشكل فعالية ’تقديم الشركات‘ منعطفاً مهماً في مسيرة الدفعة المتخرجة لدينا، كما أنها انعكاس لدور التعاون بين القطاعات في تسريع عجلة الابتكار وإحداث أثر ملموس على المناخ. وتبقى مدينة مصدر الحاضنة المثلى لهذه الشركات، بما توفره من بيئة محفزة للنمو وإحداث فرق حقيقي ومستدام".

وبدوره قال سالم بن عاشور، المدير التنفيذي والممثل الرئيسي لشركة "بي بي الإمارات": "تجسّد فعالية ’تقديم الشركات‘ من ’كاتاليست‘ التزامنا الراسخ بتشجيع الابتكار ودعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. فالشركات الناشئة المشاركة في الفعالية لا تقدم حلولًا رائدة لأبرز التحديات البيئية فحسب، بل تسهم أيضاً في رسم ملامح مستقبل مستدام لمنطقتنا بأكملها".

ويأتي نجاح "كاتاليست" في دفع عجلة الابتكار بمجال الطاقة النظيفة، ثمرة التعاون الوثيق مع شركائه الاستراتيجيين والمستثمرين ومجتمع الابتكار الأوسع نطاقاً. وبفضل هذا التعاون، تمكّن البرنامج من دعم حلول تقنية قادرة على إحداث فرق ملموس في مسار إزالة الكربون، حيث استثمر حتى الآن في 10 شركات ناشئة ضمن صندوقه الأول، مما أتاح لها توسيع نطاق تأثيرها البيئي في مختلف أنحاء الإمارة.

خضعت مدينة مصدر وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لفصل استراتيجي أواخر العام 2022 لمضاعفة مساهماتهما في دولة الإمارات والعالم مع ضمان استمرارية العلامة التجارية للجهتين. وقد باتت "مدينة مصدر" كياناً قانونياً منفصلاً.

نبذة عن مدينة مصدر:

تعد مدينة مصدر أحد المجتمعات الحضرية الرائدة المستدامة، ومركزاً للأعمال والتكنولوجيا وفق أعلى المستويات العالمية، ونموذجاً لمدن المستقبل الخضراء الراغبة في المساهمة في جهود التصدي لحل مشكلة التغير المناخي. تضم المدينة واحدة من أكبر مجموعات المباني الحاصلة على التصنيف البلاتيني بنظام ليد "LEED" في العالم، بما يعكس التزامها بإنشاء نوع جديد من المدن، وطريقة جديدة للعمل والعيش، فضلاً عن مستقبل أكثر استدامة للجميع.

تحتضن المنطقة الحرة في مدينة مصدر مجموعة متنوعة ومبتكرة وطموحة من الشركات والمؤسسات التي تصل إلى أكثر من 1,200 مؤسسة تستفيد من منظومة دعم الأعمال الشاملة في المدينة. وتشمل قائمة المستأجرين نخبة من المؤسسات العالمية المرموقة، مثل "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا)، ووكالة الإمارات للفضاء، والمقرات الإقليمية لكل من "سيمنز للطاقة" ومجموعة(G42) للرعاية الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالإضافة إلى العديد من الشركات ضمن قائمة "فورتشن 500"، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. كما تحتضن المنطقة الحرة في مدينة مصدر المستثمر الاستثماري الوحيد في المنطقة الذي يركز على التكنولوجيا النظيفة، The Catalyst، وهو مشروع مشترك بين مدينة مصدر وشركة بريتيش بتروليوم.

تستضيف مدينة مصدر مجتمعاً سكنياً متنامياً وجيلين من المركبات ذاتية القيادة. وتدير المدينة أيضاً "صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر"، وهو صندوق استثمار عقاري مخصص للاستثمار في الأصول العقارية المستدامة. تبلغ قيمة الصندوق حالياً حوالي 2.9 مليار درهم.

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