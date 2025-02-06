قال المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هيلز للتطوير العقاري، إن الشركة بصدد تسليم ثلاثة مشروعات خلال العام الجاري.



وأكد صلاح أن Capital Hills Developments اهتمت منذ بداية عام 2024 بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتعاقدت مع كبرى شركات المقاولات كمقاولين عموم مما ساهم في إنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات، كما تستهدف الشركة ضخ 1.2 مليار جنيه في الإنشاءات خلال العام الجاري، وتعتزم كابيتال هيلز ضخ قيمة مماثلة وقد تزيد خلال العام المقبل لإنجاز المشروعات.



وأضاف أن الشركة تعتزم تسليم مشروع Park Yard بمدينة السادس من أكتوبر خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تستعد كابيتال هيلز لتسليم مشروعين خلال النصف الثاني وهما مشروع Point9 بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع تجاري يضم أنشطة متنوعة، ومشروع Capital Green وهو كمبوند ڤيلات في مدينة زايد الجديدة.



وألمح المهندس محمد صلاح أن الشركة عازمة على استكمال نجاحاتها والوفاء بمواعيد التسليم، إذ تخطط كابيتال هيلز تسليم مشروع Win Plaza على مساحة18.000 متر في منطقة حدائق أكتوبر، ومشروع Point11 في العاصمة الإدارية الجديدة، خلاص النصف الأول من العام 2026.



لافتا إلى أن الشركة تخطط كذلك للبدء في تسليم مشروعي Park Point و Capital Towers في نهاية عام 2026، مؤكدًا أن كابيتال هيلز تنتهج استراتيجية جديدة تستهدف الانتهاء من المشروعات القائمة وتسليمها في أسرع وقت بالتوازي مع الدخول في مشروعات جديدة استنادًا على قوة مركز الشركة وقاعدة العملاء الكبيرة.



كما تخطط الشركة لبدء تسليمات مشروع East Point Mall في التجمع الخامس خلال العام المقبل، مضيفا أن العام الجاري سيشهد بدء إنشاءات مشروع La Colina Zayed، حيث حصلت الشركة على القرار الوزاري وجاري استخراج تراخيص البناء.



وقال المهندس محمد صلاح، إن شركته كما تولي المشروعات أولوية في التنفيذ والتسليم تركز كذلك على استقطاب كبرى العلامات التجارية كقيمة مضافة وتعظيم للاستثمار في مشروعاتها، بالإضافة إلى الاهتمام بإدارة وتشغيل المشروعات وفق أعلى المعايير العالمية.



وأضاف أن كابيتال هيلز تعتزم إطلاق مشروع سكني في التجمع الخامس على مساحة 34 فدان خلال النصف الأول من العام الجاري، بالتوازي مع الطروحات الجديدة في المشروعات التجارية بالتزامن مع تسريع وتيرة الإنشاءات.



وأكد صلاح أن Capital Hills Developments نجحت خلال فترة قصيرة اقتحام السوق العقاري المصري وتطوير عدد كبير من المشروعات في شرق وغرب القاهرة والالتزام بالجدول الزمني للإنشاءات دون أي تأخير علاوة على التنويع في أنشطة المشروعات بين السكني والتجاري والإداري والطبي.





وأضاف أن الشركة تدرس مواقع المشروعات بعناية فائقة علاوة على تحديد نوع المشروع بناء على الطلب وحاجة المنطقة والمنافسة وغيرها من العوامل، كما تختار شركاء النجاح من أقوى الشركات العاملة في القطاع لتقديم منتج عقاري مميز يتسق مع نهج الشركة، وما يستحقه عملائها.



وأشار المهندس محمد صلاح إلى أن الشركة تقدم خطط دفع وسداد مرنة تناسب جميع العملاء، علاوة على أنها تقدم أفضل عائد استثماري للعميل وذلك بعد نجاحها في بناء جسور الثقة مع عملائها وقدرتها على التربع وسط كبار المطورين بحزمة مشروعات قوية وسمعة طيبة في السوق.



وأكد رئيس مجلس إدارة Capital Hills Developments، أن الشركة عازمة على التوسع بقوة في مشروعات جديدة خاصة وأن القطاع العقاري المصري يشهد عهدًا ذهبيًا وأصبح جاذبًا للمستثمرين المحليين والعرب بقوة، ويبرهن على ذلك الصفقات الكبرى التي عقدتها الحكومة مع كيانات عملاقة على غرار صفقة رأس الحكمة، علاوة على دخول عدد من الشركات في مشروعات عقارية متنوعة مؤخرًا.

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