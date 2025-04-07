القاهرة – أعلنت كابجيميني اليوم عن تأسيس مركز تميز للذكاء الاصطناعي في مصر، والذي يهدف إلى تسريع رحلات التحول في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكالي لعملائها على مستوى العالم. ومن خلال هذا المركز المتطور، ستستثمر كابجيميني في البحث والتطوير، وتتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المحلية، وتعزز شراكاتها التكنولوجية لدعم تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. تعزز هذه المبادرة الاستراتيجية ريادة كابجيميني في مجال الذكاء الاصطناعي، وتؤكد التزامها بتنمية المواهب، والاستفادة من الشراكات الصناعية الاستراتيجية، وتسريع الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة كبيرة لعملائها.

تلتزم كابجيميني بدفع عجلة النمو والابتكار المستمر في مصر. وبحلول نهاية عام 2025، تخطط لمضاعفة عدد موظفيها عالميًا ليصل إلى نحو 1200 متخصص موهوب في مجالات التحول الرقمي والابتكار. سيضم المركز فريقًا متكاملاً من المهندسين المعماريين، وعلماء البيانات، ومهندسي المنتجات، ومديري المشاريع، وجميعهم متخصصون في تقديم حلول التحول الرقمي من مرحلة التخطيط والتصميم إلى الهندسة. كما سيستفيد العملاء من التوافق الزمني، والقدرات اللغوية المتعددة، وسهولة الوصول إلى المركز العالمي للخدمات.

وفي هذا السياق، صرح أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابجيميني، بمناسبة منتدى الاستثمار الفرنسي-المصري قائلاً: "يتيح لنا مركز التميز للذكاء الاصطناعي في هذا الموقع الاستراتيجي دعم عملائنا في توسيع نطاق اعتمادهم للذكاء الاصطناعي، مما يضمن لهم البقاء في طليعة الابتكار. ومن خلال الاستثمار في المواهب المتميزة بالمنطقة وإنشاء هذا المركز المتخصص، نحن لا نعزز التطورات التكنولوجية فحسب، بل نؤسس أيضًا لنظام متكامل لنمو الذكاء الاصطناعي. كما سيستفيد عملاؤنا من خدمات أكثر تطورًا، وحلول متخصصة لكل قطاع، والمزايا الفريدة لدعم عملياتهم من مصر."

من المقرر بدء تنفيذ المشروع في مايو 2025، حيث سيُوظف مركز الذكاء الاصطناعي الجديد خبرات كابجيميني العميقة في القطاعات الصناعية المتخصصة لتطوير وكلاء ذكيين مصممين خصيصًا للصناعات شديدة التنظيم، مثل الطاقة، والعلوم الحياتية، والطيران. وقد صُمم المركز لتمكين العملاء من استكشاف وتصميم وتنفيذ أحدث التقنيات التي يمكن أن تعزز الكفاءة التشغيلية وتُحدث تحولًا استراتيجيًا في أعمالهم، بما في ذلك إدارة سلسلة التوريد وابتكار المنتجات. ومن خلال تطبيق خوارزميات متقدمة وتقنيات التعلم الآلي، ستدعم كابجيميني عملاءها في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وآسيا في رفع مستوى تجربة العملاء لتصبح محركًا استراتيجيًا للقيمة.

وفي هذا الإطار، قال حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر، قائلاً: "تشهد مصر مسار نمو مذهل مدفوعًا بالرقمنة والمهارات الاستثنائية في الذكاء الاصطناعي. لذا، أتطلع للبناء على الأساس القوي الذي وضعناه في المنطقة، فإن مضاعفة عدد موظفينا وإنشاء مركز التميز الجديد للذكاء الاصطناعي لن يسهم فقط في تحقيق ابتكارات متقدمة، بل سيوفر أيضًا فرصًا قيّمة للمواهب المحلية للتألق على الساحة العالمية".

نبذة عن كابجيميني

كابجيميني هي شريك عالمي في التحول الرقمي والتكنولوجي، تساعد المؤسسات على تسريع انتقالها المزدوج نحو عالم رقمي ومستدام، مع إحداث تأثير ملموس عزز من قيمة الشركات والمجتمع. تضم مؤسسة كابجيميني مجموعة مسؤولة ومتنوعة من 340,000 ألف موظف في أكثر من 50 دولة حول العالم.

بفضل إرثها الممتد لأكثر من 55 عامًا، تُعد كابجيميني من الشركات الموثوقة التي تساعد عملاءها على استغلال قيمة التكنولوجيا لتلبية جميع احتياجات أعمالهم. تقدم الشركة حلولًا شاملة ومتنوعة تبدأ من الاستراتيجية والتصميم وصولاً إلى الهندسة، مدعومة بقدراتها الرائدة في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة السحابية، والبيانات، بالإضافة إلى خبرتها العميقة في مختلف الصناعات وشبكة شركائها الواسعة.

بلغت إيرادات المجموعة العالمية لعام 2024 حوالي 22.1 مليار يورو.

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