دبي: أعلنت قمة تأثير الرياضة (Sport Impact Summit) عن شراكتين استراتيجيتين جديدتين مع كل من منصة سكوربورد (Scoreboard)، الرائدة في مجال الاستدامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصة هيومين أسيتس (Hum(AI)n Assets)، المبتكرة في إنتاج المحتوى الإبداعي المعتمد على الدمج بين الذكاء الاصطناعي والقدرات البشرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن الحد من آثار التغير المناخي الصادر مؤخرًا في دولة الإمارات.

تُعد سكوربورد منصة ثورية تم تطويرها من قبل فريق يضم خبراء بخبرة جماعية تتجاوز 90 عامًا في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية، والذكاء الاصطناعي، والعلوم المناخية، وإدارة العمليات الرياضية على المستوى العالمي. وتُحدث المنصة نقلة نوعية في آليات تتبع الانبعاثات، حيث تختصر زمن إعداد تقارير الاستدامة من 90 يومًا إلى 90 دقيقة، مع تحقيق وفر يصل إلى 90% في التكاليف التشغيلية.

وقد صُمّمت المنصة في الأصل لخدمة المؤسسات الرياضية الكبرى، لكنها قابلة للتوسع لتشمل قطاعات مختلفة، ما يتيح للمؤسسات العامة والخاصة تقليل بصمتها الكربونية بما يتماشى مع الأهداف المناخية الوطنية والدولية.

وتستند سكوربورد إلى خبرات رائدة ساهمت في تطوير استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية لعدد من كبرى العلامات التجارية العالمية، مثل يونيليفر (Unilever)، وتيسكو (Tesco)، وفايزر (Pfizer)، وأكثر من 50 شركة حول العالم، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في التزام قمة تأثير الرياضة بدفع التقدم البيئي من خلال الابتكار التكنولوجي.

أبرز ميزات منصة سكوربورد:

تقارير فورية توفّر بيانات مباشرة في الوقت الفعلي، بدلًا من التقارير السنوية التقليدية

خارطة طريق مخصصة: من التقييم إلى التنفيذ في دقائق

دعم افتراضي من خبراء استدامة عبر الذكاء الاصطناعي

تحويل الريادة في الاستدامة إلى فرص تجارية واستقطاب رعاة وشركاء

قابلية التوسع من الأندية الرياضية إلى المؤسسات الكبرى

أما هيومين أسيتس، فهي إضافة نوعية لفريق القمة في مجال الذكاء الاصطناعي الإبداعي، وقد تم تطويرها من قبل وكالة هوكو (HOKO) الإماراتية الرائدة في التجارب الإبداعية. تُعد "هوكو" شريكًا استثماريًا في القمة، وتشرف على تطوير هذه المنصة ضمن محفظتها المبتكرة.

تدمج المنصة بين منهجيات الوكالات الإعلانية التقليدية، ومرونة المستقلين، وسرعة الذكاء الاصطناعي، لإنتاج محتوى عالي الجودة من الصور والفيديو والنصوص بسرعة وكفاءة وعلى نطاق واسع.

دعم تنفيذ قانون المناخ الاتحادي

تماشيًا مع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز المساءلة المناخية عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024، توفر هذه الشراكات حلولًا عملية قابلة للتطبيق فورًا، تسهم في دعم المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء في مساعيها البيئية، وتُجسّد التقاء السياسات بالتكنولوجيا والأهداف، مع وضع الرياضة كأداة محورية في قيادة جهود المناخ.

قال مايكل جيتزن، الشريك المؤسس لقمة تأثير الرياضة: "نحن سعداء بتوسيع شبكة شركائنا من خلال منصات مبتكرة تتماشى تمامًا مع إعلان القمة الذي وُقّع مع وزارة الرياضة خلال نسخة 2024. منصة سكوربورد تُمثل ركيزة عملية لدفع مسيرة الاستدامة، في حين تُضيف هيومين أسيتس بعدًا إبداعيًا متقدمًا إلى القطاع."

وأضاف شون موريس، مؤسس سكوربورد وخبير الاستدامة الذي شغل مناصب قيادية في الفورمولا 1 ورابطة لاعبي الكريكيت المحترفين ونادي راجستان رويالز: "مع التحولات التشريعية الطموحة في دولة الإمارات، نُقدم من خلال سكوربورد أداة فعالة وعملية تختصر الوقت، وتعزز الشفافية، وتُحقق تأثيرًا بيئيًا ملموسًا."

من جانبه، قال بالي سينغ، رئيس مجلس إدارة هوكو ومؤسس هيومين أسيتس: "الإبداع لا بد أن يتحرك بسرعة اللحظة. ومن خلال شراكتنا مع قمة تأثير الرياضة، لا نصنع محتوى فحسب، بل نُحدث زخمًا يُجسد كيف يمكن لتكامل الذكاء الاصطناعي مع المهارات البشرية أن يدعم رؤية الإمارات الطموحة في مجال المناخ."

حول قمة تأثير الرياضة:

تُعد قمة تأثير الرياضة منصة عالمية تأسست في دولة الإمارات، تهدف إلى تسخير قوة الرياضة في تحقيق الاستدامة والابتكار والتأثير المجتمعي. وتجمع القمة نخبة من القادة الرياضيين، وصناع القرار، والمستثمرين، والمبتكرين لاستكشاف دور الرياضة في قيادة التغيير المناخي والاجتماعي والتكنولوجي.

منذ انطلاقتها، أصبحت القمة صوتًا عالميًا رائدًا في مجال الرياضة المستدامة. وقد استقطبت نسختها الافتتاحية في عام 2024 أكثر من 200 شخصية من قادة القطاع، بحضور مميز من الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الرياضة في الهيئة العامة للرياضة.

وتسعى القمة إلى تحفيز مليار شخص حول العالم للمشاركة في التغيير، من خلال سبعة محاور تحوّلية تشمل:

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