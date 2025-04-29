أعلنت قطر للسياحة ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط السياحية الإقليمية من خلال إطلاق باقة عطلات مشتركة. تتيح هذه المبادرة للمسافرين الجمع بين زيارة الدوحة وأبوظبي ضمن برنامج سفر واحد يشمل مدينتين، مما يسهل استكشاف الوجهتين في رحلة واحدة متكاملة.

وتشكّل كل من "عطلات الخطوط الجوية القطرية" و"عطلات الاتحاد" التي تديرها شركة "كابيتال للعطلات" إحدي شركات مجموعة أدنيك، الركيزة الأساسية لهذا التعاون، حيث ستقوم الجهتان بتصميم باقات سفر مخصصة تتضمن مجموعة مختارة بعناية من الفنادق والتجارب السياحية التي تعكس جوهر كل من الوجهتين. وسيتم الترويج لهذه الباقات عبر وكلاء السفر في الأسواق الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتعكس هذه المبادرة رؤية مشتركة لتوسيع العروض السياحية في المنطقة، واستقطاب الزوار من مناطق جديدة، وتعزيز مكانة الدول الخليجية كوجهة سياحية عالمية متكاملة. ومن خلال تسهيل حركة السفر بين قطر والإمارات، تقدم باقات العطلات المشتركة تجربة غنية ومتنوعة للزوار تشمل الثقافة والترفيه والضيافة، مما يعزز من الحضور الدولي لكل من قطر وأبوظبي ويدعم السياحة العابرة للحدود والنمو الاقتصادي في كلا الوجهتين.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

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