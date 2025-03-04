أصبح بإمكان أصحاب السيارات والسائقين في قطر الوصول إلى خدمات الفردان أوتوموتيف عبر تطبيق قطر للتأمين، مما يتيح لهم تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالسيارات بكل سهولة ويسر

الدوحة، قطر: أعلنت شركة قطر للتأمين، الرائدة في مجال التأمين في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الفردان أوتوموتيف، المعروفة بتاريخها العريق في تمثيل أبرز العلامات التجارية في قطاع السيارات، بهدف تعزيز التجارب الرقمية للعملاء وتطوير مستوى خدمات السيارات في قطر.

تأتي هذه الاتفاقية كخطوة مهمة نحو إعادة تعريف التجربة الرقمية لمستخدمي السيارات في قطر، وذلك من خلال الجمع بين الريادة الرقمية لشركة قطر للتأمين والمكانة الكبيرة للفردان أوتوموتيف في عالم السيارات وخدمة العملاء، ما يضمن مستويات غير مسبوقة من الكفاءة وسهولة النفاذ إلى خدمات السيارات في قطر.

في إطار هذا التعاون، أصبح بإمكان أصحاب السيارات والسائقين في قطر الوصول إلى خدمات الفردان أوتوموتيف عبر تطبيق قطر للتأمين الحائز على كثير من الجوائز، مما يتيح لهم تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالسيارات بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات خيارات تأجير السيارات من بعض العلامات التجارية التي تمثلها الفردان أوتوموتيف في قطر، وهي بي إم دبليو، وميني، ولاند روفر، وجاكوار، وغيرها من أبرز العلامات التجارية، فضلاً عن إمكانية حجز خدمات العناية بالسيارات وإصلاح المركبات من خلال التطبيق، والتي تشمل الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية، وفحص المركبات، وخدمات الإطارات، وغيرها من الخدمات في مراكز الفردان أوتوموتيف.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: "ستُمهّد هذه الشراكة بين قطر للتأمين والفردان أوتوموتيف الطريق للارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية الخاصة بالسيارات في قطر، وهي خطوة مهمة في إطار رؤيتنا لتطوير أول نظام بيئي رقمي متكامل من تأسيس شركة تأمين في المنطقة، والذي يستجيب لجميع احتياجات العملاء الباحثين عن خدمات رقمية تجمع بين سهولة الاستخدام والجودة والموثوقية. لقد تم تصميم تطبيق قطر للتأمين ليكون منصة متكاملة لجميع الخدمات التي يحتاجها السائقون وأصحاب السيارات في قطر، وأنا على يقين تام من أن إتاحة خدمات الفردان أوتوموتيف لفئات أكبر من العملاء عبر القنوات الرقمية لقطر للتأمين سيكون بداية مرحلة جديدة عنوانها السلاسة في التجارب الرقمية للعملاء في قطر."

من جانبه، قال الدكتور معن الحموي، الرئيس التنفيذي للفردان أوتوموتيف: "نؤمن في الفردان أوتوموتيف بأن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لمستقبل قطاع السيارات، وهذه الشراكة مع قطر للتأمين تمثل إحدى خطواتنا الاستراتيجية لتعزيز تجارب العملاء من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة مع خدماتنا المتميزة. نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير أساليب تفاعل العملاء مع خدمات السيارات، بما يعزز الكفاءة والسهولة ويضع معايير جديدة للتجارب الرقمية المبتكرة في قطاع السيارات في قطر."

جدير بالذكر أن تطبيق قطر للتأمين قد حصد الكثير من الجوائز منذ إطلاقه، آخرها جائزة تطبيق جوال العام في قطر من مجلة "إنشورنس آسيا" لعام 2024، وجائزة أفضل تطبيق لتأمين السيارات في قطر من مجلة "جلوبال براندز" لعام 2024. يتم تقديم جميع الخدمات غير التأمينية المتاحة على تطبيق قطر للتأمين من طرف شركة تقنيات عنود ذ.م.م. للمزيد من المعلومات عن تطبيق قطر للتأمين ولتحميل التطبيق الرجاء زيارة qic.online.

نبذة عن شركة قطر للتأمين

شركة قطر للتأمين هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر وتتمتع الشركة بأداء وتاريخ مُشرف مدته 60 عاماً في سوق التأمين العالمي. وقد تأسست الشركة عام 1964، وكانت أولى شركات التأمين الوطنية في دولة قطر. وقد أصبحت شركة قطر للتأمين اليوم من رواد قطاع التأمين في دولة قطر وأول وأفضل شركة تأمين رقمية. وبفضل إجمالي الأقساط المُكتتبة وإجمالي الأصول، فإن شركة قطر للتأمين تُعد كبرى شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مُدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر.

نبذة عن الفردان أوتوموتيف

بفضل إرثها العريق في قطاع الفخامة، أطلقت مجموعة الفردان قسم السيارات في عام 1996، لتصبح شريكاً موثوقاً لأبرز العلامات التجارية في قطاع السيارات على المستويين المحلي والدولي. منذ تأسيسها، أصبحت الفردان أوتوموتيف ركيزة أساسية في قطاع السيارات في قطر، حيث تمثل شركاتها المتعددة علامات تجارية عالمية مرموقة من خلال صالات عرض حديثة ومرافق خدمات متطورة، مع التزام ثابت بالتميز وتقديم تجارب استثنائية تلبي احتياجات العملاء المميزين. إلى جانب محفظتها الراقية من العلامات التجارية، تقدم الفردان أوتوموتيف من خلال شركاتها خدمات تأجير السيارات الفاخرة، وخدمات العناية بالسيارات، وحلول ما بعد البيع الشاملة. بفضل الابتكار والجودة والخدمة التي لا تضاهى، تواصل الفردان أوتوموتيف وضع معايير جديدة في القطاع وترسيخ ريادتها في سوق السيارات.

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