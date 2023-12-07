باريس / دالاس / لندن / الدوحة: أعلنت قطر للاستثمارات الرياضية وأركتوس بارتنرز اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية واتفاقية استثمار تاريخية تستحوذ بموجبها أركتوس بارتنرز على حصة أقلية من الأسهم العادية في نادي باريس سان جيرمان، أكثر أندية كرة القدم نجاحاً في فرنسا وأحد أهم علامات كرة القدم ورياضاتٍ أخرى في العالم.

وترسم هذه الشراكة ملامح المرحلة المقبلة من نمو النادي الفرنسي على مستوى العالم، كما تدعم خطط النادي في مجالات كرة القدم والأعمال نحو مزيد من النجاحات. وتُخصص استثمارات أركتوس لتطوير عمليات باريس سان جيرمان ودعم المبادرات العقارية الاستراتيجية للنادي، بما فيها إجراء تحسينات على الملعب، ودعم المراحل القادمة لتطوير مركزه التدريبي الرائد عالمياً في بوسي بضواحي باريس.

وتقدم أركتوس أيضاً باقة من الخدمات والخبرات الاستراتيجية والتحليلات الدقيقة الرامية لمساعدة النادي على تحقيق طموحاته، بما في ذلك مواصلة النمو الملحوظ الذي تحققه قطر للاستثمارات الرياضية في باريس سان جيرمان؛ ودعم التوسع العالمي للنادي نحو أسواق جديدة، بما فيها أمريكا الشمالية؛ والتفاعل مع جماهير جديدة وعشاق النادي الحاليين في مختلف المناطق؛ فضلاً عن التعاون بهدف استكشاف فرص استثمارية ضمن قطاع الرياضة في جميع أنحاء العالم.

وتسعى أركتوس باستمرار إلى تسريع نمو محفظتها من الامتيازات الرياضية وتعزيز القيمة في جميع جوانبها، مستفيدةً من معرفتها المعمقة في القطاع وخبراتها التشغيلية وأبحاثها القائمة على علوم البيانات، إضافة إلى شبكتها الواسعة من العلاقات. واستثمرت العلامة الرائدة لغاية الآن في أكثر 20 منظمة رياضية احترافية في دوري البيسبول الأمريكي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، والدوري الأمريكي لكرة القدم، ودوري الهوكي الوطني، والفورمولا 1، وكرة القدم الأوروبية.

ومن جانبها، ترى قطر للاستثمارات الرياضية في هذه الصفقة فرصةً للتعاون مع شريك استراتيجي رائد، واستثماراً جديداً يرتقي بالنادي نحو آفاق جديدة. كما تسلط الاتفاقية الضوء على النمو اللافت لنادي باريس سان جيرمان وقيمته المتزايدة تحت إدارتها على مدار أكثر من عشرة أعوام، مما يرسي معياراً جديداً على مستوى كرة القدم الأوروبية.

وحصد النادي، منذ استحواذ قطر للاستثمارات الرياضية عليه عام 2011، ما يصل إلى 30 بطولة كرة قدم للرجال، ونجح العام الماضي في تسجيل إنجاز تاريخي بالفوز بلقبه الـ 11 في دوري كرة القدم الفرنسي (ليج 1). وحقق النادي بالمُجمل 48 لقباً منذ تأسيسه عام 1970. ويُعد باريس سان جيرمان اليوم ناديا مبتكرا ومتنوعا وطموحا، يتمتع بنظرة ثاقبة نحو المستقبل ويضع كرة القدم في صميم أنشطته، حيث أضاف مؤخراً فريقاً للرياضات الإلكترونية لكل من فرق كرة القدم للرجال والسيدات والشباب، إلى جانب فرقه المتميزة في كرة اليد والجودو.

ويتميز النادي بقاعدة جماهيرية واسعة تزيد عن 200 مليون متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، كما أنه من أكثر علامات الموضة وأسلوب الحياة العصرية ابتكاراً في العالم. وقد سجّل باريس سان جيرمان، تحت ملكية قطر للاستثمارات الرياضية، أسرع نمو في الإيرادات لأي فريق كرة قدم أوروبي كبير، كما حقق نجاحاً تجارياً لا مثيل له من خلال إيرادات يوم المباراة والرعاية.

وتبقى حقوق الملكية لأركتوس بارتنرز غير مسيطرة، أي لا تمنحها إمكانية التأثير في الشؤون الرياضية الميدانية الخاصة بالنادي، وما تزال قطر للاستثمارات الرياضية متحكمة بالكامل بجميع القرارات المتخذة على مستوى باريس سان جيرمان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة قطر للاستثمارات الرياضية: "يسرنا الترحيب بأركتوس في عائلة باريس سان جيرمان، كمستثمر وشريك استراتيجي. وباعتبارنا ناديا ومؤسسة، نستهل هذه المرحلة الجديدة من نمو باريس سان جيرمان وتطوره، داخل الملاعب وخارجها، على أساس خطة طموحة طويلة الأمد تركز على تحقيق التميز في جميع أعمال النادي. ونرى في أركتوس الشريك الأمثل لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا، بفضل ما يتمتعون به من خبرات استراتيجية وأفكار وابتكارات، بالتوازي مع تقديم الاستثمار والعلاقات الجديدة الكفيلة بدعم أنشطة النادي في كرة القدم وغيرها من الرياضات. ونعتز بثقة أركتوس الكبيرة بمشروعنا وخطتنا ورؤيتنا للنادي منذ اليوم الأول، ونحن فخورون بكونهم جزءاً من عائلتنا. ويشهد باريس سان جيرمان اليوم نقطة تحول بارزة في تاريخه، وكلنا ثقة بأنّ هذه الخطوة ستسهم بشكل ملموس في استمرارية نجاح نادينا العظيم ونموه".

ومن جانبه، قال دوك أوكونور، المؤسس المشارك والشريك الإداري لدى أركتوس بارتنرز: "حوّلت قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان إلى أحد أبرز أندية كرة القدم وأكثرها نجاحاً في العالم، وواحدة من أهم العلامات العالمية ومجتمعات المعجبين الأكثر نشاطاً على مستوى العالم. ويُعدّ النادي اليوم مؤسسة رياضية أيقونية تتمتع بتاريخ عريق، فضلاً عن دوره كمنافس دائم على ألقاب البطولات المحلية والأوروبية على حد سواء. وقد شعرنا في المرة الأولى التي قمنا فيها بزيارة النادي بسحر باريس سان جيرمان وارتباطه العميق بمدينة باريس. وينسجم استثمارنا في النادي بالكامل مع استراتيجيتنا القائمة على عقد الشراكات مع أهم الفرق ضمن فئتها في أمريكا الشمالية وأوروبا. ونحن متحمسون للانضمام إلى عائلة باريس سان جيرمان، ونتطلع قدماً للعمل مع رئيس النادي السيد ناصر الخليفي، للارتقاء بمكانة النادي وتزويده بخبراتنا واستثماراتنا الاستراتيجية، بما يضمن المساهمة بشكل ملموس في المرحلة المقبلة من التطور والنمو والنجاحات التي تمضي بها هذه المؤسسة العريقة".

ولعبت غوغنهايم للأوراق المالية دور المستشار المالي الحصري لكل من قطر للاستثمارات الرياضية ونادي باريس سان جيرمان، كما تولت دي إل إيه بايبر مسؤولية الاستشارات القانونية، وكيركلاند آند إيليس إل إل بي دور المستشار القانوني لشركة أركتوس بارتنرز.

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لمحة حول قطر للاستثمارات الرياضية

قطر للاستثمارات الرياضية هي أداة استثمارية خاصة ذات طابع استراتيجي طويل الأمد تركز على الأصول الرياضية القائمة والأصول الرياضية في مراحلها المبكرة. وتقدم الشركة قيمة مضافة من خلال حلول رأس المال المبتكرة والإدارة العملية بإشراف الخبراء. تأسست قطر للاستثمارات الرياضية عام 2004، وتُعد من أبرز المجموعات الاستثمارية في مجال الرياضة العالمية، حيث تنشط في استثمار وإدارة العديد من الأصول الرياضية في مختلف أنحاء العالم. ونجحت الشركة بترسيخ مكانتها كمستثمر ومُشغل رياضي عالمي المستوى، ولا سيما من خلال استثمارها النوعي طويل الأمد في ملكية نادي باريس سان جيرمان؛ وتأسيسها لبطولة بريميير بادل، جولة محترفي البادل الرائدة عالمياً؛ والاستثمار في نادي سبورتينغ براغا البرتغالي لكرة القدم، وغيرها من الاستثمارات الأخرى. ويتولى إدارة أصول الشركة فريق قيادة وإدارة استثنائي يتميز بخبرة فنية واسعة وسجل حافل بالتميّز التشغيلي والنجاحات التجارية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.qsi.com.qa/.

لمحة حول أركتوس بارتنرز

أركتوس بارتنرز هي شركة استثمارات خاصة تقدم حلول النمو والسيولة المخصصة والشراكات الفكرية المميزة واستشارات تحقيق القيمة، وذلك للامتيازات الرياضية (عن طرطيق أركتوس سبورتس) ولشركات إدارة الأصول البديلة وصناديقها وشركات المحفظات (عن طريق أركتوس كي ستون). تأسست الشركة عام 2019 وتلعب دوراً محورياً في تحفيز الابتكار وتحول الأعمال في جميع مفاصل محفظتها من الشركات والأسواق. وتستند منهجية الشركة إلى منصة أركتوس إنسايتس، منصة علوم البيانات والأبحاث الكمية المتفردة التابعة لها. ويضم فريق أركتوس أكثر من 50 من خبراء الاستثمار والتشغيل بخبرات تخصصية تغطي مختلف القطاعات والمناطق والدورات الاقتصادية. وتتخذ الشركة من دالاس مقراً لها ولديها مكاتب في نيويورك ولندن[1]. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.arctospartners.com أو صفحة شركة أركتوس بارتنرز على لينكدإن.

لمحة حول نادي باريس سان جيرمان

تأسس نادي باريس سان جيرمان عام 1970 ويُعد واحداً من أكثر الأندية نجاحاً في فرنسا وأحد أبرز أندية النخبة الأوروبية. نجح النادي منذ انتقال ملكيته إلى قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011 في تحقيق نتائج مذهلة داخل الملاعب وخارجها. وحقق النادي إنجازاً قياسياً على المستوى الوطني بعد حصد 11 لقباً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، و48 لقباً منذ تأسيسه، 30 منها كانت منذ عام 2011. وحرص نادي باريس سان جيرمان منذ أعوام طويلة على استقطاب أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، بمن فيهم رونالدينو وبيكهام وإبراهيموفيتش وميسي، ويضم في صفوفه حالياً تشكيلة من أفضل لاعبي العالم. ويحظى النادي بمجتمع كبير ومتنامي من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتجاوز عدد متابعيه حاجز الـ 200 مليون مشجع، ما يجعلها واحدة من أضخم القواعد الجماهيرية في عالم الرياضة. كما يتمتع باريس سان جيرمان بنظرة ثاقبة نحو المستقبل، حيث أضاف فريقاً للرياضات الإلكترونية إلى فريقي كرة القدم للرجال والسيدات وفرق كرة اليد والجودو. ويلتزم النادي برد الجميل للمجتمعات ويحرص دوماً على زيادة التمويل المخصص لصندوق التأسيس / الهبات بهدف تطوير برامج واسعة النطاق للشباب الأقل حظاً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ar.psg.fr/

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قطر للاستثمارات الرياضية - للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع media@qsi.com.qa

أركتوس بارتنرز - آيدن أوكونور (أمريكا الشمالية) وماثيو روسيلييه (أوروبا)، بروسيك بارتنرز pro-Arctos@prosek.com