[أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، وقعت قطارات الاتحاد، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وذلك خلال فعاليات قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بما يضمن التوافق الاستراتيجي، والتخطيط الفعّال، والتنسيق الموجه في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وبما يدعم الأهداف التنموية الطموحة لإمارة أبوظبي.

وشهد مراسم التوقيع معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، وسعادة ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.

وبموجب مذكرة التفاهم، تشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة بشأن الدراسات والتصاميم والخطط الهندسية، واستراتيجيات التطوير المتعلقة بمشاريع قطارات الاتحاد. كما سيعمل الطرفان على تحديد مجالات التنسيق المشتركة لتعزيز فرص التكامل بينهما في مجال البنية التحتية ، لتتماشى مع الخطط الخمسية للمشاريع الرأسمالية في إمارة أبوظبي.

وبهذا الصدد قال سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد: "يمثّل تعاوننا مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية خطوة استراتيجية نواصل من خلالها جهودنا الرامية إلى تطوير بنية تحتية للسكك الحديدية بمعايير عالمية، وتعزيز منظومة النقل في الدولة لضمان تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة. وبفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، تواصل قطارات الاتحاد التزامها بتنفيذ مشاريع طموحة تتماشى مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، تسهم من خلالها في الارتقاء بقدرات وكفاءة منظومة النقل. وتأتي هذه الشراكة بما ينسجم مع طموحاتنا المشتركة بشأن إرساء بنية تحتية متكاملة وجاهزة لمواكبة المستقبل، تدعم المكانة التنافسية للعاصمة أبوظبي على المستوى العالمي".

ومن جانبه قال سعادة ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: "تأتي مذكرة التفاهم بما ينسجم مع رؤيتنا لتطوير البنية التحتية بشكل متكامل، وفي إطار حرصنا المستمر على تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية تحت رؤية واحدة. وسيتيح تعاوننا مع قطارات الاتحاد خلق فرص جديدة للتنسيق والتعاون الذكي في تخطيط وتنفيذ المشاريع والابتكار، ويقود إلى تطوير بنية تحتية تتصف بالمرونة والجاهزية للمستقبل".

وتشمل بنود مذكرة التفاهم أيضاً تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح آفاق استثمارية في محطات وأصول قطارات الاتحاد، إلى جانب دفع عجلة البحث والابتكار المشترك في مجالات التخطيط الحضري والبنية التحتية وإدارة المشاريع. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز القدرات عبر عقد برامج تدريب مشتركة، وتنظيم منتديات معرفية سنوية، والمشاركة في المؤتمرات والمنصات المختصّة، لتعزيز التعاون، ودفع عجلة الابتكار، وتنمية قطاع السكك الحديدية بشكل مستدام.

ولا يقتصر أثر هذه الشراكة على تسريع تنفيذ المشاريع الرائدة، بل يمتد لإنشاء قاعدة قوية للنمو والتنويع الاقتصادي المستدام. ومن خلال جمع خبرات الطرفين وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، يسعى الطرفان لإنشاء بنية تحتية مرنة وجاهزة للغد، وتوفّر قاعدة راسخة لتطور إمارة أبوظبي، وتجسّد رؤية الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للبنية التحتية المتطورة إضافة إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في تعزيز الربط الوطني والدولي.

تُعد قمة أبوظبي للبنية التحتية الملتقى الإقليمي الأبرز للابتكار والتعاون في مجال البنية التحتية، حيث تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين القطاعات. كما ستوفر القمة منصة لتبادل المعرفة من خلال تزويد المشاركين برؤى قيّمة حول متغيرات الأسواق العالمية، والتطورات التنظيمية، وأفضل الممارسات في مجال تخطيط وتنفيذ البنية التحتية.

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