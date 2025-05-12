دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة قرقاش للسيارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الإطلاق الرسمي لعلامتي "آيون" و"هايبتك" التابعتين لشركة " GAC موتور" واللتين تمثلان الجيل الجديد من المركبات الكهربائية، وذلك في خطوة استراتيجية تدعم توجه الدولة نحو مستقبل مستدام للتنقل.

وجاء هذا الإعلان خلال حفل إطلاق حصري أقيم مؤخراً في مركز إكسبو دبي للمعارض، بحضور كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام ورواد القطاع، حيث تم الكشف عن طرازات الشركة الكهربائية الأحدث، وهي "آيون إي إس" و "هايبتك إتش تي"، الإضافة إلى عرض أولي لطراز "هايبتك إس إس آر" الرياضية.

بصفتها شركة رائدة عالمياً في مجال التنقّل الذكي، تواصل GAC موتور استكشاف آفاقٍ جديدة في ابتكار السيارات. في إطار دعم رؤية مجموعة GAC “التنقل الذكي 2027”، تسعى الشركة لإطلاق منصات كهربائية متطورة، ومقصورات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات اتصال متقدمة من الجيل القادم. وقد حازت GAC موتور على مكانتها ضمن أفضل 10 علامات تجارية عالمية في مجال المركبات الذكية، حيث تجمع بين أحدث التقنيات، والتصاميم الراقية، ومبادئ الاستدامة لصياغة مستقبل التنقل في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الإطلاق ليرسّخ التزام قرقاش للسيارات بدعم التحول الكهربائي في دولة الإمارات، انسجاماً مع أهداف الدولة الاستراتيجية في مجال الاستدامة ورؤيتها لتطوير منظومة تنقل ذكية وفعالة قائمة على الابتكار.

"آيون" – التنقل الكهربائي اليومي الذكي

تقدم علامة "آيون" مفهوماً متطوراً للقيادة المستدامة من خلال حلول عملية وذكية تلبي احتياجات المستخدم اليومي دون المساس بالأداء. ويعتمد طراز "آيون إي إس" على بطارية بقدرة 55.2 كيلوواط/ساعة، ويوفر قوة تصل إلى 100 كيلوواط، ومدى قيادة يصل إلى 442 كيلومتراً وفقاً لمعيار CLTC، مع دعم تقنيات الشحن السريع بقدرة 800 فولت.

ويتوفر الطراز بسعر يبدأ من 99,900 درهم إماراتي، مع ضمان لمدة ثماني سنوات، وخيارات ألوان تشمل: الأبيض اللامع، الأسود الفاخر، الفضي اللامع، والفضي الهولوجرافي.

"هايبتك" – مزيج متميز من الأداء الكهربائي والتصميم

تقدم علامة "هايبتك" تجربة قيادة كهربائية فائقة تجمع بين الفخامة والقوة، حيث يأتي طراز "هايبتك إتش تي"بفئتين: "Elite"و"Ultra"، وتتميز الأخيرة بأبواب جناح النورس.

ويعمل هذا الطراز ببطارية سعتها 72.7 كيلوواط/ساعة، ويوفر قوة تبلغ 180 كيلوواط ومدى قيادة يصل إلى 510 كيلومترات، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.8 ثواني.

ويتضمن التصميم الداخلي مقاعد مكسوة بجلد النابا الفاخر، وشاشة لمس مركزية عالية الدقة بقياس 14.6 بوصة، ونظام صوتي متكامل بتقنية Dolby Atmos، إلى جانب مقاعد مزودة بأنظمة تدليك متقدمة وأنظمة ذكية متعددة لتعزيز الراحة والتحكم.

يُطرح الطراز بسعر يبدأ من 177,900 درهم إماراتي، مع ضمان لمدة ثماني سنوات، وخيارات ألوان تتضمن الأسود، الأبيض، الفضي، البرتقالي، والأحمر الداكن.

"هايبتك إس إس آر" – نقلة نوعية في عالم السيارات الكهربائية الرياضية

يمثل طراز "هايبتك إس إس آر" ذروة الابتكار في هندسة المركبات الكهربائية، ويعتمد على منصة كهربائية بقدرة 900 فولت مدعومة بتقنية كربيد السيليكون(SiC)، إلى جانب نظام دفع رباعي ثلاثي المحركات.

وتصل القوة الحصانية لهذا الطراز إلى 1,225 حصاناً مع عزم دوران مذهل يبلغ 12,000 نيوتن متر، مما يتيح تسارعاً من 0 إلى 100 كم/س خلال 1.9 ثواني لفئة "ألتيميت تراك".

ويأتي الطراز بهيكل مصنوع بالكامل من ألياف الكربون خفيفة الوزن، مدعوم بنظام ديناميكا هوائية نشط، ومقصورة رقمية مزدوجة الشاشات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. ويبلغ مدى القيادة 506 كيلومترات بفضل بطاريته البالغة 74.7 كيلوواط/ساعة.

الابتكار الرقمي: تطبيق "جي إيه سي" الذكي للمستخدمين

وبالتزامن مع الإطلاق، كشفت قرقاش للسيارات عن تطبيق "GAC" الذكي للمستخدمين، الذي يوفّر دعماً بعدة لغات ويتيح تجربة رقمية سلسة، تشمل التحكم بالمركبة عن بُعد، مراقبة الأداء، حجز مواعيد الصيانة، والوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالملكية.

وفي هذا السياق قال مورغان سوندرلاند، المدير العام لشركة قرقاش للسيارات: "يسعدنا إطلاق علامتي 'آيون' و'هايبتك' في السوق الإماراتي في وقت يشهد فيه قطاع التنقل تحولاً نوعياً نحو الحلول الذكية والمستدامة. تجمع هذه العلامات بين الكفاءة، والأداء، والتكنولوجيا المتقدمة ضمن تجربة واحدة متكاملة، ونؤكد من خلال هذا الإطلاق التزامنا بمواكبة مستقبل التنقل وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا."

ومن جهته، قال مارك زانغ، المدير العام الإقليمي لشركة GAC موتور في الشرق الأوسط: "تُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، ويأتي إطلاق علامتي 'آيون' و'هايبتك' فيها تأكيداً على إيماننا بإمكانات هذا السوق الحيوي. فهذه العلامات تجسّد رؤية GACموتور نحو التنقل الذكي والمستدام، ضمن منظومة رقمية شاملة ترتقي بتجربة العميل في كل مرحلة من مراحل التملك."

قد يختلف مدى القيادة الفعلي بناءً على ظروف القيادة وطبيعة الاستخدام والعوامل البيئية. الأرقام الواردة مستندة إلى معيار CLTC (دورة اختبار المركبات الخفيفة في الصين).

نبذة عن مجموعة قرقاش

تأسست مجموعة قرقاش عام 1918، وهي من أبرز مؤسسات الأعمال الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل مجموعتها العديد من الأعمال والعلامات التجارية ذائعة الصيت عالمياً، موزعة عبر قطاعات مختلفة منها؛ السيارات والعقارات والخدمات المالية والمأكولات والمشروبات. وبفضل ما تتمتع به من خبرات عالمية مشهودة، فضلاً عن فهمها العميق والشامل للأسواق المحلية، تمكنت مجموعة قرقاش من تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة وتنافسية مما أكسبها ثقة جميع العملاء. وقد نجحت المجموعة في إدراج علامات تجارية رائدة عالمياً في قطاع السيارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها مرسيدس-بنز، وألفا روميو، و GAC موتور، وسيكست لتأجير السيارات، وسيكست للتأجير، وسيكست ليموزين. تقدم شركة ضمان للاستثمار، التي تمثّل ذراع الخدمات المالية لمجموعة قرقاش، خدمات استشارية وخدمات إدارة الأصول والوساطة وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام 1998.

نبذة عن GACموتور:

انطلقت شركة GAC موتور في عام 2008 وهي إحدى شركات مجموعة GAC والتي تتخذ من مدينة جوانزو- الصين مقراً لها، واستطاعت خلال ثلاثة أعوام فقط الاستحواذ على النسبة الأكبر من نمو مبيعات السيارات في الصين وانتقلت بعد ذلك لتغزو أسواق العالم محققةً أرقام مبيعات مميزة مستفيدةً من خبرة شركتها الأم في صناعة السيارات للعديد من العلامات التجارية مثل هوندا، ميتسوبيشي، تويوتا، فيات، وشاحنات هينو، وجيب وكرايسلر.

كما تعد GAC موتور إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات وقد صنفت بأنها الشركة الأكثر نمواً في الصين حاصدةً للعديد من الجوائز في السنوات الأخيرة وأبرزها جائزة JD Power كأفضل علامة صينية في الجودة والتكنولوجيا المتقدمة لثمان سنوات متتالية 2013 -2020. كما صنفت GAC موتور للسنة الثالثة على التوالي في المقدمة كواحدة من أكبر مصانع السيارات في العالم حسب مجلة فورتشن ضمن أفضل 500 علامة تجارية.

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