شارك في البرنامج عدد من منتسبي قيادة الحرس الوطني ضمن تجربة تدريبية فريدة وفقاً لأعلى البروتوكولات والمعايير العالمية.

يعكس رؤية الحرس الوطني في تطوير قُدرات وطنيّة مُتخصِّصة قادرة على حفظ الأرواح وتقديم الدعم والاسناد وقيادة الأحداث في حالات الطوارئ والكوارث باحترافية عالية.

تضمّن البرنامج تمارين تُحاكي الواقِع وسيناريوهات مُختلفة للتعامُل مع حالات الطوارئ والكوارِث الطبيعيَّة وإدارة المَخاطِر بِتضاريسَ مُختلفة وظُروف لا يُمكن التنبؤ بها.

يدعم البرنامج مشاركات الدولة في مهام البحث والإنقاذ الدولية وجهودها الرائدة في علميات دعم وحماية مبادرات العمل الإنساني حول العالم.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد سعادة اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، حفل تخريج الدفعة الأولى من مشاركي «البرنامج التأسيسي للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية» في أكاديمية ربدان.

وهنّأ سعادة اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، الخريجين، مؤكداً على أهمية هذا البرنامج التخصُّصِي في صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم لمواكبة التغيُّرات العالمية، وتلبية تطلُّعات القيادة الرشيدة، وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ والدعم الإنساني، ليس فقط على مستوى الدولة بل على مستوى المنطقة والعالم.

كما ثمّن الجابري دور أكاديمية ربدان في تقديمِ تجربةٍ تدريبيةٍ فريدة، وتسخير كوادرها وخبراتها التدريبية والبحثية لدعم قدرات قيادة الحرس الوطني، ومساعيها الدائمة نحو التطوّر والريادة.

من جانبه، عبّر سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، عن فخره في تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج الاستثنائي، مُبارِكاً للخريجين هذا الإنجاز. وأكّد مورس أن أكاديمية ربدان حرِصت على تقديم نموذجاً مُتفرداً يعكِسُ ما تتمتع به دولة الامارات من سمعة وتقدير عالمي، من خلال الوصول بالكوادر الى الاحترافية العالية، وتعزيز مهاراتهم ضمن أعلى مستويات التدريب والانضباط، الى جانب الالتزام التام بالعمل وفق أعلى البروتوكولات والمعايير العالمية.

وتضمن البرنامج على مدار (13) أسبوع مجموعة متنوعة من التمارين التي تُحاكي الواقِع، وسيناريوهات مُختلفة للتعامُل مع حالات الطوارئ والكوارِث الطبيعيَّة وإدارة المَخاطِر، الى جانب تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ باحترافيةٍ عالية وبِتضاريسَ مُختلفة وظُروف لا يُمكن التنبؤ بها.

ويأتي البرنامج في إطار رؤية مشتركة بين قيادة الحرس الوطني وأكاديمية ربدان، حيث عمل الطرفان على تصميم هذا البرنامج لبناء قُدرات وطنيّة مُتخصِّصة قادرة على حفظ الأرواح وتقديم الدعم والاسناد وقيادة الأحداث في حالات الطوارئ والكوارث باحترافية عالية، الى جانب تعزيز قُدرات المشاركين في مهام البحث والإنقاذ الدولية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وحضر حفل التخريج في مقر الأكاديمية في أبوظبي، سعادة جيمس مورس رئيس أكاديمية ربدان، وسعادة سالم سعيد السعيدي نائب رئيس أكاديمية ربدان، الى جانب قادة وأكاديميين وباحثين متخصصين من كلا الطرفين.

#بياناتشركات

- انتهى -