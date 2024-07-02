تؤكد المذكرة على قوة الشراكات الاستراتيجية لتعزيز قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة فُلك للخدمات البحرية، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وأول شركة بحرية سعودية متخصصة في خدمات سفن الروافد والنقل البحري لمسافات قصيرة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع شركة البحري لإدارة السفن، التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري) الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والشحن، وذلك بهدف تعزيز قدرات أسطول شركة فُلك البحرية.

وُقّعت الاتفاقية من قبل بول هيستباك، الرئيس التنفيذي لشركة فُلك البحرية، والمهندس خالد الحماد، رئيس شركة البحري لإدارة السفن، إذ سيتم بموجبها تعزيز التعاون في مجال بناء قدرات أسطول فُلك البحرية من خلال شراء أو بناء سفن جديدة وإدارتها، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ببناء مركز لوجستي عالمي يعمل لخدمة متطلبات المملكة والمنطقة.

وبوجود سفينتين في أسطولها منذ انطلاق أعمالها في شهر أبريل الماضي، تلعب شركة فُلك البحرية دوراً محوريًا في تقديم خدمات الشحن على طول البحر الأحمر والذي يعد أحد أهم طرق الشحن في العالم، ليتم ربط المملكة العربية السعودية بالموانئ الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد فلك البحرية من خبرات البحري الرائدة في مجال إدارة السفن بصفتها واحدة من أكبر مالكي ومشغلي ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCCs) في العالم بإجمالي سعة تزيد عن 13 مليون طن. وتحتل شركة البحري اليوم مكانة عالمية رائدة في القطاع بأسطول قوي يلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وبهذه المناسبة، قال بول هيستباك، الرئيس التنفيذي لشركة فُلك البحرية: "تمثل هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة في التعاون مع مختلف الكيانات السعودية العامة والخاصة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة، حيث تركز شركة فُلك البحرية على تقديم حلول شحن بحري متطورة مثل خدمات سفن الروافد والنقل البحري لمسافات قصيرة والتي تعتبر أحد ركائز المنظومة البحرية اللوجستية. مضيفاً أن هذا التعاون مع خبرة البحري سيسهم بشكل إيجابي في تعزيز جهودنا في بناء الأسطول من خلال البحث عن سفن للشراء، وبناء سفن جديدة إلى جانب إدارة الأسطول."

ومن جانبه، قال المهندس خالد الحماد، رئيس شركة البحري لإدارة السفن: "تحتل شركتنا مكانة عالمية رائدة في مجال إدارة السفن وتتمتّع بمحفظة واسعة من الخدمات والحلول التقنية والتجارية الرائدة للسفن العاملة في جميع المجالات بما في ذلك النفط، والكيماويات، والبضائع السائبة، إلى جانب البضائع العامة. نحن سُعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة فُلك البحرية وملتزمون بتوظيف خبراتنا وإمكانياتنا لدعم طموحات الشركة في تعزيز قدرات أسطولها، والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."

ويتكامل إطلاق "فُلك البحرية" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تأسيس منظومة خدمات لوجستية متكاملة تدعم أهداف المملكة في الوصول إلى المراتب العشر الأولى في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي بحلول عام 2030م. وتأتي خطوة الصندوق في الاستثمار بتأسيس شركة عالمية في مجال الشحن البحري للحاويات عقب استثمارها في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، امتداداً للخطى التكاملية لتعزيز كفاءة التشغيل والتجارة البينية في موانئ المملكة.

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