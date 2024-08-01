سيتم توفير خدمات التأشيرة الإلكترونية للمسافرين من خلال مراكز "في إف إس جلوبال" لتقديم طلبات التأشيرة إلى اليابان اعتباراً من 1 سبتمبر 2024

يتم تقديم خدمات اختيارية مثل "التأشيرة عند عتبة داركم"، و"الصالة المميزة"، و"التقديم في أوقات الذروة"، و"المساعدة في تعبئة نماذج الطلبات"، وغيرها من الخدمات لمزيد من الراحة.

افتتحت شركة "في إف إس جلوبال"، بالتعاون مع سفارة اليابان في دولة الإمارات العربية المتحدة والقنصلية العامة لليابان في دبي، مراكز لتقديم طلبات التأشيرة إلى اليابان في كلاً من أبوظبي ودبي في 1 أغسطس 2024. وافتتح السيد جون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية مركز تقديم طلبات التأشيرة في دبي.

ستسقبل مراكز "في إف إس جلوبال" لتقديم طلبات التأشيرة إلى اليابان تقديم المستندات الخاصة بالتأشيرات إلى اليابان قصيرة وطويلة الأجل، وذلك من خلال تحديد موعد مسبق. وستكون المواعيد متاحة مجاناً عبر الإنترنت على الرابط https://visa.vfsglobal.com/are/en/jpn.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال السيد جون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية: "يسعدني أن أعلن عن افتتاح مركز تقديم طلبات التأشيرة إلى اليابان لشركة "في إف إس جلوبال" في دبي. لقد حددت حكومة اليابان هدفاً يتمثل في زيادة عدد الزوار الأجانب إلى اليابان إلى 60 مليون بحلول عام 2030. وفي السنوات الأخيرة، وبسبب انخفاض قيمة الين جزئياً، استمر عدد الزوار إلى اليابان في الارتفاع، حيث زار أكثر من 3 ملايين أجنبي اليابان في كل شهر منذ مارس من هذا العام".

وأضاف إيمانيشي: "تتمثل المهمة العاجلة الآن في الاستجابة للعدد المتزايد من طلبات التأشيرة. ولذلك قررت القنصلية العامة لليابان في دبي التعاون مع شركة "في إف إس جلوبال". ومع افتتاح مركز طلبات التأشيرة إلى اليابان، ستعمل شركة "في إف إس جلوبال" والقنصلية العامة لليابان في دبي معاً بشكل وثيق بشأن التأشيرات لتشجيع المزيد من الأشخاص على زيارة اليابان".

كما أضاف إيمانيشي: "نأمل أن يستفيد الراغبون في السفر إلى اليابان من خدمات التأشيرات الأكثر ملاءمة وسرعة وأن يصبح هذا المركز كقاعدة لتعزيز التبادلات بين الناس بين اليابان والإمارات العربية المتحدة ودبي ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا".

وبدورها قالت موناز بيليموريا، الرئيس الإقليمي لدى شركة في إف إس جلوبال: " "تتمتع "في إف إس جلوبال" بعلاقة طويلة الأمد مع حكومة اليابان منذ عام 2010، ونحن متحمسون لتوسيع شراكتنا بشكل أكبر. ستلعب هذه المراكز دوراً حيوياً في تلبية الطلب المتزايد على السفر إلى اليابان، إحدى أكثر الوجهات شعبية في العالم. نحن على ثقة من أن مراكز تقديم طلبات التأشيرة هذه ستعزز تجربة العملاء من خلال جعل عملية تقديم طلبات التأشيرة أكثر سلاسة وسهولة، وبالتالي مساعدتنا في تقديم خدمة أفضل للمسافرين".

كما ستقدم شركة "في إف إس جلوبال" للمتقدمين بطلبات التأشيرة مجموعة من الخدمات الاختيارية الإضافية، بما في ذلك بريميوم لاونج – الصالة المميزة للحصول على مساعدة شخصية شاملة، والتقديم خلال أوقات الذروة للخدمات خارج ساعات العمل، وخدمة البريد السريع، والمساعدة في تعبئة نماذج الطلبات، وتنبيهات الرسائل القصيرة، وغيرها من الخدمات. ويمكن للمتقدمين الباحثين عن مزيد من الراحة والرفاهية اختيار خدمة "فيزا على عتبة داركم" لاستكمال عملية طلب التأشيرة بكل راحة من منازلهم أو مكاتبهم.

سيتمكن المسافرون المؤهلون للحصول على تأشيرات إلكترونية إلى اليابان من زيارة مراكز "في إف إس جلوبال" لتقديم طلبات التأشيرة إلى اليابان اعتباراً من 1 سبتمبر 2024 لتقديم طلبات الحصول على تأشيرات إلكترونية سياحية.

هذا وتعد منطقة الشرق الأوسط سوق نمو قوية بالنسبة لليابان، حيث شهدت البلاد نمواً بنسبة 15% منذ الوباء، وفقاً لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية (JNTO) .

تُعد شركة في إف إس جلوبال شريكاً موثوقاً لحكومة اليابان فيما يتعلق بخدمات معالجة التأشيرات منذ عام 2010. وتقدم الشركة خدمات التأشيرة بانيابة عن اليابان في 11 دولة حول العالم من خلال شبكة مكونة من 35 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرة.

يشار إلى أن دور "في إف إس جلوبال" في عملية طلب التأشيرة يقتصر على المهام الإدارية الأولية فقط، والتي تتضمن جمع نماذج طلب التأشيرة والوثائق المطلوبة وفقاً لقائمة المراجعة. ولا تلعب "في إف إس جلوبال" أي دور في عملية اتخاذ القرار بشأن منح أو رفض التأشيرة. إن اتخاذ القرار بشأن منح أو رفض التأشيرة هو من اختصاص ومسؤولية السفارة والقنصلية وحدها.

عنواين مراكز تقديم طلبات التأشيرة إلى اليابان في الإمارات العربية المتحدة:

دبي: وافي مول، الطابق الثاني، فالكون فيز، أم هرير 2، دبي، الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي: الطابق B2 (الطابق السفلي)، مول مركز التجارة العالمي، شارع خليفة بن زايد الأول، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

ساعات العمل: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://visa.vfsglobal.com/are/en/jpn/

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 68 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 153 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 292 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة بدعم من شركة بلاكستون مالك حصة الأغلبية، إلى جانب Kuoni and Hugentobler Foundation و EQT. تلتزم شركة «في إف إس جلوبال» بتوفير قيمة لجميع الشركاء والريادة في الحلول المسؤولة والمبتكرة التي تجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وكفاءة.

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