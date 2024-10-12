توسيع شراكة "في إف إس جلوبال" مع دولة المجر (هنغاريا) لتشمل عمليات في 28 دولة

بات بإمكان المقيمين في قطر التقدم بطلب الحصول على تأشيرة المجر (هنغاريا) في مركز طلبات التأشيرة الخاصة بشركة « في إف إس جلوبال» بالدوحة ابتداءاً من 7 أكتوبر 2024. تم افتتاح المركز بحضور سعادة القنصل في سفارة المجر (هنغاريا) لدى قطر السيدة بوغلاركا يوفيتيتش، والسيد آدم إيفا، نائب رئيس البعثة في سفارة المجر (هنغاريا) لدى قطر، والسيد أفدات شيلار، رئيس العمليات لدى "في إف إس جلوبال".

تم تكليف شركة "في إف إس جلوبال" بموجب العقد الجديد بتقديم خدمات التأشيرة إلى المجر (هنغاريا) في أربع مناطق جديدة حول العالم وذلك في أفريقيا، وأستراليا، والشرق الأوسط، وأوروبا. ويقع مركز تقديم طلبات التأشيرة في الدوحة في الطابق الأول، مبنى النعيمي، شارع عقبة بن نافع، طريق المطار، الدوحة، قطر.

وعن هذه الخطوة قال سعادة السيد فيرينك كوروم، سفير دولة المجر (هنغاريا) في دولة قطر: "كعاملين في سفارة المجر(هنغاريا)، فإننا لا نعمل لخدمة دولتنا فقط، بل لخدمة شعب دولة قطر في نفس الوقت. لذا يسعدني أن أعلن عن تغيير مهم من شأنه أن يعزز خدماتنا الخاصة بالتأشيرات. إننا نتعاون اليوم مع شركة في إف إس جلوبال - المؤسسة التي تتمتع بخبرة عميقة في صناعة السفر - ، لضمان عملية تقديم طلبات التأشيرة أكثر سلاسة وسرعة وكفاءة. يعكس هذا التغيير التزامنا بتحسين جودة الخدمة وضمان أن تكون تجربتكم معنا سلسة وخالية من التوتر. بفضل التكنولوجيا المتقدمة والموارد الأفضل والنهج الذي يركز على العملاء، نحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستلبي احتياجاتكم بفعالية أكثر. نشكركم على ثقتكم ودعمكم المستمر في سعينا لخدمتكم بشكل أفضل".

وبدورها قالت ماريتا باتشاف، المدير الإقليمي لدى شركة "في إف إس جلوبال" في قطر: "نحن متحمسون لبدء تقديم خدمات تأشيرة المجر(هنغاريا) في الدوحة، مما يجعل عملية تقديم طلب التأشيرة أقرب إلى الوطن للمقيمين. نقدم خدماتنا للمسافرين من قطر منذ عام 2005، ونتطلع إلى إضافة المزيد من الراحة والرفاهية لهم من خلال توفير خدمة أخرى".

سيتمكن المسافرون إلى المجر(هنغاريا) من حجز المواعيد لتقديم طلبات الحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة والطويلة من خلال الموقع الإلكتروني www.vfsglobal.com. تتوفر المواعيد على أساس أسبقية الحضور، وهي متاحة بدون أي رسوم إضافية. يمكن للمتقدمين أيضاً الاختيار من بين مجموعة من الخدمات الاختيارية لتحسين تجربة تقديم طلب التأشيرة، والتي تتوفر للحجز عبر الإنترنت أو في وقت تقديم الطلب، مثل تضمين تحديثات الرسائل القصيرة في كل مرحلة من مراحل عملية تقديم الطلب، وخدمات التصوير الفوتوغرافي والنسخ، والتأمين على السفر، وخدمة البريد السريع لتسليم جوازات السفر المعالجة إلى العنوان المسجل للمتقدمين بطلب التأشيرة.

كما يمكن للباحثين عن مزيد من الراحة اختيار خدمة "الصالة المميزة – بريميوم لاونج" للحصول على مساعدة شاملة في ظل أجواء مريحة. كما يمكن للمتقدمين اختيار "خدمة التأشيرة عتبة بابكم" واستكمال عملية تقديم الطلب من راحة منازلهم أو مكاتبهم.

يشار إلى أن شركة "في إف إس جلوبال" تُعد شريكاً موثوقاً به لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية (هنغاريا) منذ عام 2010.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 153 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 297 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة بدعم من شركة بلاكستون مالك حصة الأغلبية، إلى جانب Kuoni and Hugentobler Foundation و EQT. تلتزم شركة «في إف إس جلوبال» بتوفير قيمة لجميع الشركاء والريادة في الحلول المسؤولة والمبتكرة التي تجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وكفاءة.

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