تأسيس الجهة العالمية الرائدة في مجال التحول البيئي هو عنصر تغيير جذري في تقديم الخدمات الأساسية لملايين الأفراد في المجتمعات حول العالم وفي الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتّحدة: تنشط "فيوليا" في الشرق الأوسط منذ أكثر من أربعين عاماً، وهي شركة متكاملة رائدة في قطاع الخدمات البيئية، وترتقي اليوم بعملياتها إلى مستوًى جديد من خلال عملية الاندماج مع مجموعة "سويز" (Suez) وهي صفقة تمّ إبرامها في وقت سابق من هذه السنة. وبتوحيد القدرات والكفاءات التي تتميز بها كلتا الشركتين، سوف تتمكن "فيوليا" الجديدة من تقديم أفكار مبتكرة إضافة إلى الاستثمارات والموارد الأشمل لتوسيع نطاق الحلول القائمة في مجال التحول البيئي وابتكار حلول جديدة.

ففي قطاعَي المياه والنفايات، ستمكّن إضافة نشاطات "سويز" وقدراتها ل"فيوليا" بأن تصبح المعيار المرجعي في مجال معالجة النفايات الخطرة وبأن ترسخ مكانتها في قطاع إدارة المياه. وبذلك تحظى الشركة بأفضلية أكبر للتعامل مع أبرز التحديات البيئية في المنطقة، ولاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال أنطوان فريرو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "فيوليا": "يشكل تأسيس جهة عالمية متخصّصة في مجال التحول البيئي عنصر تغيير جذرياً لقطاع الخدمات البيئية. وتهدف "فيوليا" لأن تصبح شركة فريدة تسهّل مسألة اعتماد حلول التحول البيئي وشريك موثوق للعملاء في القطاعين العام والخاص بهدف الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية. وفي ظلّ الظروف الصعبة التي يواجهها العالم حالياً، تعزّز فرق فيوليا جهودها لتحقيق مهمتها الأساسية المتمثّلة بتقديم حلول بيئية وحلول الطاقة من أجل تلبية الاحتياجات الحيوية للشعوب بطريقة مسؤولة ومواصلة بناء مستقبل مستدام."

ومن جانبه، قال أزاد كيباريان، مدير "فيوليا" في منطقة إيطاليا وإفريقيا والشرق الأوسط: "كما فعلت أنا شخصياً، انضم الآلاف من الزملاء إلى "فيوليا" للمساهمة في تحقيق طموح الشركة لتصبح الجهة العالمية الرائدة في مجال التحول البيئي. هذه لحظة تاريخية، ومع المزيد من المواهب والمهارات ومع بلدان جديدة، ستصبح "فيوليا الشرق الأوسط" أقوى من أي وقت مضى لتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتلوث والشحّ في الموارد."

وفي إطار مساعيها الريادية في مجال التحول البيئي في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، سوف تعزّز "فيوليا" نشاطها في المجالات حيث يمكن للمجموعة أن تحقق قيمة مضافة كبيرة من خلال خبرتها الواسعة، على سبيل المثال في معالجة النفايات الخطرة والكفاءة في استهلاك الطاقة وإعادة استخدام المياه وإعادة تدوير البلاستيك. كما أنها تتطلّع إلى المساهمة إلى حد أبعد في أنشطة الخدمات الأساسية وهي المياه والنفايات والصرف الصحي والكهرباء.

وفي حين تبذل "فيوليا" جهوداً كبيرة في تطوير مقاربات جديدة للتعامل مع تحديات التغير المناخي، يتمّ بالفعل تطبيق بعض الحلول المبتكرة التي حققت النجاح فيها، ويشمل ذلك الإمدادات المائية للزراعة، وجودة الهواء من خلال شركة "إنوفا" (Enova) التابعة لفيوليا، واحتجاز الكربون ونقله واستخدامه وتخزينه.

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لمحة عن فيوليا:

تسعى مجموعة فيوليا إلى أن تكون مرجعاً رئيسياً في مساعي التحوّل الإيكولوجي. ومع ما يناهز 179,000 موظّف عالمياً، تعمل المجموعة على تصميم وتقديم حلول رائدة مفيدة وعملية لإدارة المياه والنفايات والطاقة. ومن خلال أنشطتها التجارية التكميلية الثلاثة، تساعد فيوليا على تطوير طرق الوصول إلى الموارد، والحفاظ على الموارد الموجودة وتجديدها. وعام 2020، قامت فيوليا بتزويد 95 مليون شخص بمياه الشرب و62 مليون شخص بخدمات إدارة مياه الصرف الصحي، وأنتجت ما يقارب 43 مليون ميجاوات ساعة من الطاقة وحولت 47 مليون طن متري من النفايات إلى مواد وطاقة جديدة. سجّلت Veolia Environnement (المدرجة في Paris Euronext: VIE) إيرادات موحدة بلغت 26.010 مليار يورو عام 2020. www.veolia.com

للإتّصال:

العلاقات العامّة في فيوليا الشرق الأوسط

بولين دومون

مديرة التسويق والشؤون الإعلامية

هاتف: 971561187855+

Pauline.dumons@veolia.com

جامبت للعلاقات العامة

سوزانا سعود

تنفيذية للعلاقات العامة

هاتف: 971567155470+

Suzana@gambit.ae