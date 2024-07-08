أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت فيولا كوميونيكيشنز، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات التسويقية، وواحدة من الشركات التابعة لمجموعة "ملتيبلاي" ومقرها أبوظبي، عن تصنيفها في المرتبة الرابعة كأفضل مكان للعمل ‘Best Workplaces™’ في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فئات الإعلام والإعلان والتسويق.

وتأتي هذه الجائزة المرموقة بعد حصول الشركة على تكريم آخر في نفس المجال من خلال شهادة "أفضل بيئة عمل «Great Place to Work®»، مما يؤكد التزام الشركة الثابت بخلق بيئة عمل مشجعة ومحفزة للمواهب والمهارات، كما يبرهن ذلك على مكانتها كشركة رائدة في مجالها المهني على كافة الأصعدة.

وتُمنح جائزة أفضل بيئة عمل «Great Place to Work®» للشركات التي تتميز بتوفير تجربة إيجابية واستثنائية لموظفيها، وهو ما يؤكد التزام "فيولا كوميونيكيشنز" بأن تكون بيئتها المهنية مُشجعة وداعمة ضمن منظومة تحويل المواهب إلى أصول والاستفادة من كل الإمكانيات في خلق قيم مهنية تسهم في دفع عجلة النمو والأداء الإيجابي للشركة، ويتوافق هذا الإنجاز مع المعايير النموذجية لدولة لإمارات في مجال رفاهية الأعمال، وتحقيق العدالة والإنتاجية.

وتضمن إصدار شهادة "أفضل بيئة عمل «Great Place to Work®» استبياناً موسَّعاً جرى من خلاله تقييم مختلف جوانب ثقافة العمل في الشركة بما في ذلك القيادة، والمرونة، والابتكار، والتنوع، والشمولية، والعدالة، وبناء العلاقات الطيبة بين الزملاء في العمل؛ حيث حصلت "فيولا كوميونيكشينز" على تقييمات مرتفعة تعكس تفاني الشركة في توفير بيئة عمل محفزة لموظفيها، وكذلك قدرتها في استقطاب مواهب وخبرات جديدة.

وقال عمار شرف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيولا كوميونيكيشنز: " فخورون بتصنيف فيولا كوميونيكيشنز في المرتبة الرابعة كأفضل مكان للعمل في مجالنا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ يؤكد هذا التكريم – بالإضافة إلى شهادة "أفضل بيئة عمل" بتقييم 95% في الجوانب التي تم التقييم بناء عليها - على التزامنا بنشر ثقافة عمل مرنة تشجع على مشاركة الأفكار المبتكرة وتتقبل اختلاف الآراء وتنوعها. ويعد إنجاز اليوم، انعكاساً لتفاني الشركة في تعزيز ثقافة العمل الإيجابي الذي يحفز النمو ويدعم مفاهيم المرونة، والشمولية، والعدالة، والنزاهة، والتمكين مما يجعل من شركة فيولا كوميونيكيشنز مكان عمل استثنائي يستقطب الخبرات ويمكن ويكافئ موظفيه".

وتأتي هذه الجائزة في إطار اهتمام دولة الإمارات ببيئة العمل كجزء من مستهدفات أجندتها الوطنية؛ حيث تهدف مبادرات مثل "البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة" و"نحن الإمارات 2031" إلى تحسين جودة الحياة على مستوى الدولة في مختلف القطاعات عبر تنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وامتلاك منظومة تمكين اجتماعية متقدمة ومتكاملة تطلق قدرات أفراد مجتمع الإمارات.

ويمثل حصول فيولا على هذه الجوائز، تأكيداً على دور كل فرد ومؤسسة في تحمل المسؤولية في إطار تعزيز رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع مزدهر وقوي ضمن جهد وطني مشترك.

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