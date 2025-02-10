دبي، الإمارات العربية المتحدة، والرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت اليوم "فيناسترا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التطبيقات البرمجية الخاصة بالخدمات المالية، عن طرح أداة المساعدة العاملة بالذكاء الاصطناعي Assist.AI، والمصممة لتعزيز عمليات التمويل التجاري وذلك ضمن حلها الشهير "تريد إنوفيشن" Trade Innovation. ووُضعت الأداة الجديدة بالاستناد على بنية مدعومة بخدمة "أزور أوبن إيه آي" من "مايكروسوفت" Microsoft Azure OpenAI، وتهدف إلى سد فجوة المعرفة في قطاع التمويل التجاري، ما يوفر للمستخدمين مساعدة فورية ودقيقة ومرتبطة ارتباطًا واضحًا بسياقها.

ويواجه قطاع التمويل التجاري تحديات كبيرة، بما في ذلك قاعدة المعرفة المتضيقة والتفاوت المتزايد بين العاملين المخضرمين فيه والوافدين الجدد إليه. وتعالج الأداة Assist.AI هذه التحديات بتمكين المستخدمين من التفاعل معها عبر إدخال أسئلة محددة تتعلق بالعمليات التجارية، ما يمنحهم إجابات دقيقة مستمدة من الموارد ذات الصلة دون الحاجة إلى البحث المكثف في الكثير من الوثائق.

وتقدم Assist.AI لمستخدمي الحل "تريد إنوفيشن" المنافع التالية:

دعم محسن للمستخدم: تقدم مساعدة فورية ودقيقة ومرتبطة بالسياق، ما يرتقي كثيرًا بتجربة المستخدم.

التوفر والكفاءة على مدار الساعة: تضمن للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الدعم في أي وقت، ما يعزز الكفاءة من خلال أتمتة الاستفسارات الروتينية وتوفير الوقت للتركيز على المهام الاستراتيجية.

التحسين المستمر والقدرة على التكيّف: يتعلم الحل ويتكيف بناءً على التفاعلات، ما يضمن الصلة المستمرة والتحسين المستمر في الاستجابة.

وقال أندرو باتمان، النائب التنفيذي للرئيس للإقراض في "فيناسترا"، أن هذا الحل "يأتي في الوقت المناسب ويمثل قفزة واسعة في التزامنا بتطوير التمويل المفتوح والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لحل التحديات الواقعية في الخدمات المالية". وأضاف: "نمكّن موظفي البنوك، بفضل أداة المساعدة الفورية، من التعامل مع تعقيدات التمويل التجاري بسهولة وكفاءة أكبر".

واستطاعت "فيناسترا" أن تحدد وجود فجوة كبيرة في المواهب في قطاع التمويل التجاري، من خلال التفاعلات مع عملاء مختلفين. ويتعيّن على البنوك، مع تقاعد الموظفين ذوي الخبرة أو انتقالهم إلى وظائف أخرى، الاستثمار في تدريب الموظفين الجدد على أحدث التطورات في التمويل التجاري، كاستخدام الحل "تريد إنوفيشن". وتستخدم الأداة Assist.AI تقنية "كوبايلوت" من "مايكروسوفت" Microsoft Copilot لتسهيل هذا التدريب والدعم، ما يجعلها إضافة ضرورية لقطاع التمويل التجاري.

من ناحيته، أعرب بيل بوردن، نائب الرئيس للخدمات المالية العالمية في "مايكروسوفت"، عن سروره بالتعاون مع "فيناسترا" في تبسيط التمويل التجاري وجعله أكثر كفاءة للبنوك حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا الحل يُظهر قوة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتجربة المستخدم، باستخدام قدرات منصة "أزور" القوية. وقال: "يعرض هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لمستقبل التكنولوجيا المالية، ويعزز علاقتنا الراسخة مع "فيناسترا"، والتي نلتزم فيها معًا بدفع الابتكار وتمكين الشركات من تحقيق المزيد من خلال التكنولوجيا المتقدمة".

وتُعد الأداة Assist.AI حلًا عالميًا متاحًا لمستخدمي الحل "تريد إنوفيشن" من "فيناسترا" في مختلف أنحاء العالم.

نبذة عن فيناسترا

"فيناسترا" هي مزود عالمي لتطبيقات برمجيات الخدمات المالية التي تغطي مجالات الإقراض، والمدفوعات، والخزانة وأسواق رأس المال، والمصرفية الشاملة (التجزئة والرقمية). تلتزم الشركة بإطلاق إمكانات الأفراد والشركات والمجتمعات في كل مكان. تهدف رؤيتها إلى تسريع مستقبل التمويل المفتوح من خلال التكنولوجيا والتعاون. بفضل نهجها الرائد، تحظى "فيناسترا" بثقة حوالي 8,100 مؤسسة مالية، بما في ذلك 45 من أكبر 50 بنكاً على مستوى العالم.

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