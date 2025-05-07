الطيار احمد عادل: حريصون على إدخال أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقديم تجربة سفر متكاملة ومتميزة لعملائنا.

ليلي سرحان: ملتزمون بأن نكون الشريك المفضل لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية لتزويد العملاء بحلول الدفع الأكثر أمانًا.

القاهرة : شهد الدكتور/ سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى والطيار/ أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والسيد/ أندرو توري، رئيس شركة فيزا في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، توقيع اتفاقية شراكة حصرية بين شركة "فيزا" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز

الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية V) )و مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية ، وتهدف هذه الإتفاقية إلى تقديم حلول تكنولوجية متطورة تدعم خطط النمو والتوسع في قطاع الطيران المصري.وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية فيزا التي تستهدف توفير حلول تكنولوجية مبتكرة تساهم في نمو أعمال شركائها، وتجسيدًا لرؤيتها في أن تكون الشريك المفضل لأكبر المؤسسات والشركات حول العالم خاصة في قطاع الطيران.

وقع اتفاقية الشراكة كلاً من الطيار / محمد عليان رئيساً لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية و السيدة/ليلى سرحان, النائب الاول للرئيس و المدير العام لشركة فيزا في منطقة شمال أفريقيا و دول المشرق و باكستان ، بحضور الطيار/ منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى و السيدة/ ملاك البابا المدير العام لشركة فيزا في مصر، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى ومصر للطيران وفيزا.

وبموجب هذا الشراكة، ستتمكن شركة فيزا بالتعاون مع مصر للطيران فى تقديم مزايا حصرية للعملاء تشمل إطلاق بطاقات بنكية مشتركة تتيح مجموعة من الهدايا والخصومات ونقاط ولاء يمكن استبدالها على رحلات شركة مصر للطيران كما تشمل هذه الشراكة المتكاملة منصات الولاء، وأدوات قبول المدفوعات والكشف عن الاحتيال.

وفى هذا السياق ، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أننا نستهدف من خلال شراكتنا مع فيزا تقديم تجربة سفر متكاملة ومتميزة لعملائنا، ليس فقط على متن الطائرة، بل في كافة مراحل الحجز. ونحرص دائماً على إدخال أحدث الابتكارات التكنولوجية في خدماتنا، وتوفير مزايا حصرية تعزز من ولاء العملاء وتلبى احتياجاتهم، مضيفًا إننا نؤمن بأن تعزيز الشراكات مع مؤسسات تكنولوجية عالمية مثل فيزا يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتابع عادل أننا نتطلع من خلال هذا التعاون إلى فتح آفاق جديدة للتوسع وتطوير خدماتنا، بما يُعزز من قدرتنا التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في دعم استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي التي تتبنها الحكومة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030."

ومن جانبه، أكد الطيار محمد عليان، رئيس لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية إننا نؤمن في مصر للطيران بأن الابتكار هو مفتاح التميز، وأن بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة مثل فيزا يُمكّنا من مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية المتسارعة، و مضيفًا أن تعاون شركة مصر للطيران -الناقل الوطنى المصرى- مع كبرى المؤسسات التكنولوجية الكبرى" فيزا "، يمثل فرصة واعدة لتعزيز جودة الخدمات المقدّمة والارتقاء بتجربة السفر لتكون أكثر راحة ورفاهية ويساعدنا على جذب عملاء جدد.

وعبرت ليلي سرحان, النائب الاول للرئيس و المدير العام لشركة فيزا في منطقة شمال أفريقيا و دول المشرق و باكستان عن فخرها بالشراكة مع شركة مصر للطيران. وقالت: " "تعد هذه الاتفاقية الحصرية لعدة سنوات مع مصر للطيران، بمثابة شهادة على ريادة فيزا في العلامات التجارية المشتركة للسفر ومعلماً بارزاً في رحلتنا لتعزيز تجربة الدفع للمسافرين في جميع أنحاء العالم. وتعد هذه الشراكة واسعة النطاق خطوة نحو تلبية هذه الحاجة، ويسعدنا أن نحظى بهذه الفرصة للعمل مع مصر للطيران في تقديم تجارب جديدة لحاملي بطاقات فيزا في المنطقة""وقد أفاد المستهلكون عالميًا أن نقاط الولاء والمكافآت تؤثر بشكل كبير على اختيارهم لشركة الطيران أو الفندق. علاوة على ذلك، فإن المسافرين الذين يحملون بطاقات ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة هم أكثر عرضة بنسبة 40٪ لاختيار شركة الطيران أو الفندق المرتبط ببطاقتهم، حتى لو كانت هناك خيارات أخرى مماثلة متاحة ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يسعدنا العمل مع مصر للطيران لتقديم تجارب جديدة لحاملي بطاقات فيزا في جميع أنحاء المنطقة.”.

وتمثل هذه الخطوة إضافة قوية لمحفظة الحلول الرقمية التي تقدمها فيزا لعملائها في السوق المصري، كما تعكس التزامها بتقديم منتجات مالية متطورة، تدعم جهود التحول الرقمي وتُعزز من الشمول المالي، خاصة في القطاعات الحيوية كالسفر والطيران.

وسيستمتع حاملو بطاقات فيزا مصر للطيران المشتركة، بعروض حصرية ومن بينها فرص كسب أميال بشكل أسرع، وعروض ترويجية شخصية، وتجارب أخرى مصممة تناسب اختيارات العملاء.

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