يعتبر الإطلاق الرسمي في الكويت إنجازًا هامًا تضيفه فيرجن موبايل باتجاه توسعها الإقليمي

مدينة الكويت، الكويت: أطلقت رسميًا فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، مشغل الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول الرائد في المنطقة، مشروعها القائم على تطبيق رقمي بالكامل في الكويت يحمل اسم العلامة التجارية فيرجن موبايل، لتوسع بذلك نطاق حضورها في الشرق الأوسط.

حيث اتجهت أنظار مستخدمو الهواتف المحمولة في الدولة إلى هذا الإطلاق بعد أن قامت فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا بالإعلان عن شراكتها مع شركة الاتصالات الكويتية (stc) في العام الماضي، لتكون بذلك أول مشغل شبكة افتراضية تدخل السوق الكويتية ورابع مزودي الخدمات في الدولة. وتماشياً مع رؤية المجموعة في الاستدامة، سيحصل عملاء فيرجن موبايل الكويت على شرائح قابلة للتحلل عند تسجيلهم في التطبيق.

وفي تعليق له حول هذا الموضوع قال إريك دودمان نيلسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا: " عندما أطلقنا فيرجن موبايل لأول مرة في المنطقة، كنا قد اعتزمنا تقديم تجربة رقمية حقيقية لمستخدمي الهواتف المحمولة قائمة على فكرة الابتكار لإعطائهم أفضل تجربة تغير مفهومهم عن خدمات الهاتف المحمول. إذ يعتبر إطلاق عملياتنا في الكويت بدعم من شركائنا " إمبالس إنترناشونال" و "وفرة" و" إس تي سي" خطوة جديدة باتجاه توسيع نطاق عملنا الإقليمي نتمكن من خلالها تقديم خدمات رقمية عالية الجودة للمجتمع.

إذ يعتبر الابتكار الرقمي والاستدامة إحدى الركائز الأساسية في رؤية الكويت الجديدة 2035 والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين المؤسسات والحياة اليومية مع حلول عام 2035. وبالاعتماد على مشغل الشبكة الذي تملكه المجموعة، تقدم فيرجن موبايل الكويت للمستخدمين تجربة رقمية بالكامل ابتداءً من الإعدادات السهلة والسريعة وانتهاءً بعمليات الدفع عبر الإنترنت.

وتشير أعداد التسجيل المبكر إلى وجود إقبال قوي من قبل الزبائن الذين يتطلعون إلى الحصول على خدمات هاتف محمول جديدة ومبتكرة. والآن أصبح بإمكان المسجلين الأوائل وكذلك المستهلكين الجدد أن يستمتعوا بتجربة فريدة من فيرجن موبايل.

قامت كل من شركة وفرة الدولية للاستثمار وشركة إمبلس إنترناشيونال للاتصالات وشركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا بتمويل مشروع التوسع في دولة الكويت.

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