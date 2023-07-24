أوقات نقل (ترانزيت) محسّنة لتلبية متطلبات السوق المتنوعة ودعم الشركات للاستفادة من فرص الأسواق العالمية

الرياض ، المملكة العربية السعودية- أعلنت فيديكس إكسبريس، وهي شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (FDX)، عن تحسين خدمة "فيديكس الدولية ذات الأولوية" (FedEx International Priority®)، وذلك في إطار سعيها إلى تحسين كفاءة تداول البضائع وتمكين العملاء من تحقيق أقصى استفادة من الفرص العالمية.

وقد قامت فيديكس بتحسين أوقات النقل (ترانزيت) ﻟخدمة "فيديكس الدولية ذات الأولوية" للمُصدّرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وبفضل هذا التحسين، سيكون بالإمكان تسليم الشحنات إلى الأسواق والأقاليم الرئيسية حول العالم في غضون يومين إلى ثلاثة أيام عمل*. ويمثل هذا تحسناً لمدة يوم واحد على الأقل مقارنة بأوقات النقل السابقة للأسواق الرئيسية*. من خلال توفير خدمة توصيل في اليوم المحدد تجمع بين السرعة والموثوقية، تتيح فيديكس للعملاء القدرة على شحن الشحنات العاجلة والأكثر أهمية. وبالإضافة لذلك، يشمل هذا التحسين خدمات فيديكس للاستلام والتسليم من الباب إلى الباب والتخليص الجمركي*.

من الممكن الآن تسليم الشحنات من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة في غضون يومين إلى ثلاثة أيام عمل*.

من الممكن تسليم الشحنات إلى الأسواق الرئيسية في أوروبا في غضون يومي عمل*.

من الممكن تسليم الشحنات إلى الأسواق الرئيسية في آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا في غضون يومين إلى أربعة أيام يوم عمل*.

ستساعد أوقات الخدمة المحسنة خدمات من فيديكس الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على الاستفادة الكاملة من الزخم المتنامي حول التصدير في أسواقهما

. وفقًا لتقرير "توقعات وإحصاءات التجارة العالمية" الصادر عن منظمة التجارة العالمية1، ارتفعت الصادرات السلعية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في عام 2022 بنسبة 41٪ و 49٪ على التوالي، لتصل إلى 599 مليار دولار و 410 مليار دولار.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فيديكس إكسبريس: "تبحث الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، عن طرق أكثر كفاءة لتلبية طلب المستهلكين في الخارج. توفر أوقات الترانزيت المحسّنة للشركات وصولاً أسرع وأكثر موثوقية إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، مما يساعدها على تعزيز سلسلة التوريد وتقوية ميزتها التنافسية."

يعد تحسين خدمة شحن البضائع الدولية من التطورات الأحدث التي تقوم بها فيديكس لتعزيز محفظة خدمات الشحن العابرة للحدود لديها وتمكين الشركات من تحقيق أقصى استفادة من الأسواق العالمية. في مارس من هذا العام، أعلنت شركة فيديكس عن إطلاق خدمة "فيديكس الدولية الاقتصادية" (FedEx International Economy®) في المملكة العربية السعودية، والتي عادةً ما يتم إنجازها في غضون أربعة إلى خمسة أيام عمل إلى الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء العالم*. توفر هذه الخدمة حلولاً مختلفة للطرود الأقل أهمية. يجمع حل الشحن الدولي، الذي يعد فعالاً من حيث التكلفة، بين السرعة التنافسية والأسعار الجذابة، ويعمل على تسليم معظم الشحنات داخل المنطقة في غضون يوم إلى ثلاثة أيام عمل.

يرجى زيارة موقع خدمة فيديكس للشحن للحصول على المعلومات حول مجموعة خدماتنا الكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الأسعار وأوقات النقل (ترانزيت).

* للحصول على مزيد من التفاصيل حول بلد المنشأ والوجهات المحددة، يرجى الرجوع إلى صفحة الأسعار وأوقات النقل (ترانزيت)

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حول فيديكس إكسبريس

تعد فيديكس إكسبريس الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع؛ إذ تقدم خدمات التوصيل السريع والموثوق في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتمد الشركة على شبكة عمليات جوية وبرية عالمية لتسريع توصيل الشحنات المرتبطة بموعد ووقت محددين، مع ضمان استعادة المال في حال عدم استكمال عملية التوصيل وفق التاريخ المحدد.