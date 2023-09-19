يدعم اعتماد فيديكس للمركبات الكهربائية هدفها في تحقيق عمليات محايدة للكربون بحلول عام 2040

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فيديكس إكسبريس، التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن إضافة أول ثلاث مركبات كهربائية إلى أسطولها في دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من جهودها المستمرة للتخفيف من الأثر البيئي وتعزيز الخدمات اللوجستية المستدامة.

ستركز المرحلة الأولى من هذا الأسطول الصديق للبيئة على عمليات استلام الطرود وتسليمها في المناطق ذات الحركة المرورية العالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتميز المركبات الكهربائية بانبعاثات العادم الصفرية، وعند شحنها بالكامليمكنها تغطية مسافة تشغيلية تبلغ 280 كيلومترًا . وبفضل قدرتها على قطع المسافات الطويلة وتواجد محطات شحن المركبات الكهربائية في مرافق فيديكس في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمركبات أن تغطي مسار يوم كامل بسهولة ، مما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة لحلول تسليم الميل الأخير.

وكانت فيديكس قد أكملت في وقت سابق من هذا العام تجاربها على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة لاختبار الفعالية التشغيلية لها على طريق قياسي وهي محملة بالطرود بشكل كامل. يعد إطلاق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة إلى الأمام في مهمة الشركة لتحقيق عمليات عالمية محايدة للكربون بحلول عام 2040 حيث تعد كهربة المركبات جانباُ محورياُ في هذا المسعى.

وسعياً منها لتحقيق هدفها، تخطط فيديكس إكسبريس لأن تكون 50% من مشترياتها العالمية من مركبات الاستلام والتوصيل بحلول عام 2025 من المركبات الكهربائية، لتصل إلى 100% بحلول عام 2030. والتزاماً منها للمساعدة في زيادة وتيرة عزل الكربون، تشغل شركة فيديكس حالياً أكثر من 400 مركبة كهربائية في ثمانية أسواق في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك الهند وجنوب أفريقيا، مع وجود أكبر أسطول من المركبات الكهربائية في المنطقة في الصين.

قال تيسير عواضة، نائب رئيس التخطيط والهندسة في فيديكس إكسبريس آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "تلتزم فيديكس بابتكار واستثمار التقنيات التي تمكننا من تعزيز كفاءة عملياتنا وتقديم خدمات أفضل وأكثر استدامة لعملائنا. مع تزايد تسوق المستهلكين عبر الإنترنت ومراعاة الاستدامة في خياراتهم، فإن إستخدام المركبات الكهربائية في عملياتنا يتماشى مع احتياجات عملائنا المتغيرة. ولا يؤدي هذا الجهد إلى تقليل الانبعاثات فحسب، بل يعزز أيضًا النقل الحضري الصديق للبيئة، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة."

ومؤخراً، كشفت فيديكس عن "رؤى فيديكس للاستدامة" (FedEx® Sustainabiltiy Insights) وهي أداة مدعومة بالسحابة، والتي تقدم للعملاء في الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرة على بيانات الانبعاثات التاريخية لشحناتهم ضمن شبكة فيديكس. تساعد هذه المعلومات عملاء فيديكس في صياغة استراتيجيات الشحنمن أجل الحد من التأثير السلبي على البيئة.

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حول فيديكس إكسبريس

تعد فيديكس إكسبريس الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع؛ إذ تقدم خدمات التوصيل السريع والموثوق في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتمد الشركة على شبكة عمليات جوية وبرية عالمية لتسريع توصيل الشحنات المرتبطة بموعد ووقت محددين، مع ضمان استعادة المال في حال عدم استكمال عملية التوصيل وفق التاريخ المحدد.