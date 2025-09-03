الخدمة الجديدة ترفع كفاءة التجارة وتدعم رؤية المملكة 2030 وتعزز مكانتها بوصفها مركزًا لوجستيًا حيويًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة – سيّرت شركة فيديكس، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، أولى رحلاتها الجوية إلى المملكة العربية السعودية، لتربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ما يجعل فيديكس أول مزود لخدمات النقل اللوجستي السريعة يتيح خطَّ طيران مباشرًا يربط المملكة بالدول الغربية. ومن شأن هذه الخطوة الاستراتيجية تعزيز الوصول إلى خطوط التجارة العالمية والإسهام بدعم أهداف رؤية 2030 المتمثلة بتنويع الاقتصاد وتسهيل التجارة والارتقاء بمكانة المملكة بوصفها قوة لوجستية عالمية.

وتسيّر فيديكس الرحلة الجديدة ستّ مرات أسبوعيًا، لتربط الرياض بالأمريكيتين وأوروبا، مع رحلات ربط لاحقة إلى غوانجو وشنغهاي، وذلك باستخدام طائرة شحن من طراز B777. ويجري توزيع الشحنات المتجهة إلى أسواق شمال الخليج انطلاقًا من الرياض، عبر شبكة فيديكس الجوية وشبكة الطرق في الشرق الأوسط. وتتيح هذه الخدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة توريد الشحنات من الأسواق العالمية الرئيسة بسرعة وموثوقية من خلال حلول الشحن السريعة والاقتصادية، كما أنها تتمتع بقيمة خاصة لعمليات التوصيل العاجلة في القطاعات الحيوية.

الأستاذ عوض بن عطالله السلمي، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والشحن الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني، صرّح قائلاً: "استثمار فيديكس في تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة إلى المملكة يعكس التزام الشركاء العالميين بالمساهمة في تعزيز تنافسية قطاع الطيران السعودي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030."

في هذه المناسبة، قال ريتشارد سميث، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية في فيديكس: "تُعد هذه الرحلة الجديدة توسعًا استراتيجيًا لشبكتنا العالمية، حيث تعزز مستوى اتصالنا عبر منطقة الشرق الأوسط وتزيد مرونة عملياتنا العالمية. ويعكس هذا التوسع التزامنا بتوسيع الممرات التجارية التي تتماشى مع احتياجات عملائنا المتطورة. ومع استمرارنا في النمو وتكييف شبكتنا، علاوة على ان هذا الربط يضمن لعملائنا العمل بسرعة وثقة أكبر في بيئة تجارية تتسم بديناميكية متزايدة."

من ناحيتها، قالت كامي فيسواناثان، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا:

"من خلال تعزيز الترابط اللوجستي في المملكة العربية السعودية، نمكّن الشركات في جميع أنحاء المملكة من المنافسة بشكل أكثر فاعلية على الساحة العالمية، ونمكنهم من الاندماج بسلاسة في سلاسل الإمداد الدولية. ويؤكد هذا الإنجاز استمرار استثماراتنا في تسريع النمو الاقتصادي، ودعم طموحات المملكة لتصبح مركزًا لوجستيًا رائدًا. إن إطلاق هذه الرحلة، إلى جانب تحسين قدراتنا في التخليص الجمركي وخدمات الاستلام والتسليم، يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ حضورنا طويل الأمد في المملكة."

ويشهد قطاع الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا، إذ بلغ 0.92 مليون طن في عام 2024، ومن المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى 2.45 مليون طن بحلول عام 2033، ما يُبرز الطلب القوي على حلول لوجستية محل ثقة، يكون من شأنها تمكين التجارة ودعمها. وبالإضافة إلى توسعة نطاق الربط والقدرة، تُوفر طائرة الشحن المُخصصة مساحة إضافية للشحنات كبيرة الحجم، أو الضخمة، أو الثقيلة، أو المُحمّلة على منصات نقالة، كما أنها مُجهزة للتعامل مع البضائع المُتحكَّم في درجة حرارتها والبضائع الخطرة، ما يُلبي الاحتياجات المُتخصصة للقطاعات عالية النمو والخاضعة للتنظيم، مثل الطاقة، والتصنيع، والتعدين، والرعاية الصحية، والسيارات.

وتحظى هذه الشبكة بدعم حلول رقمية تُحسّن الرؤية والكفاءة والرقابة على امتداد سلسلة التوريد، بالشكل الذي يُسهم في إثراء تجربة العملاء، إذ تُقدم فيديكس مجموعة من الأدوات الرقمية الشاملة التي تكفل التخليص الجمركي بطرق آلية ومبسطة، لمساعدة الشركات على التعامل بسهولة أكبر مع المتطلبات المعقدة للتجارة الدولية.

وتشكل رحلة فيديكس الجديدة ركيزة أساسية في استراتيجية نمو الشركة في المملكة، وتعكس التزامها التام بتعزيز الربط التجاري بين المملكة والدول الغربية. وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير البنية التحتية، مثل المركز المحوري الإقليمي المُخطط له في مطار الملك سلمان الدولي، والذي يُنتظر أن يخدم المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر. إضافةً إلى ذلك، دشنت فيديكس قطاع فيديكس لوجستيكس المختص بخدمات وكلاء الشحن في المملكة. كما يشمل التوسع تطوير الموظفين واستخدام أحدث التقنيات، ما يُؤكد دور الشركة في دفع عجلة تحول المملكة إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

نبذة عن شركة فيدرال إكسبريس

تُعد شركة فيدرال إكسبريس (فيديكس) أكبر شركة للنقل السريع في العالم، وتُقدم خدمات توصيل سريعة وموثوق بها في أكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة عالمية للشحن الجوي والأرضي لتسريع تسليم الشحنات العاجلة في أوقاتها المحددة.

