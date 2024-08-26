

الرياض - المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة فيدرال إكسبريس كوربريشن (فيديكس)، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن خطوة جديدة لتعزيز حلها للتجارة الإلكترونية "خدمة مدير التسليم الدولية من فيديكس" FedEx® Delivery Manager International (FDMi)، وذلك من خلال إرسال إشعارات التسليم على تطبيق "واتساب" المتاحة باللغتين الإنجليزية والعربية، لمستلمي الطرود في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر "خدمة مدير التسليم الدولية من فيديكس" أحد الحلول التفاعلية لتسليم طرود التجارة الإلكترونية، حيث توفر خيارات التسليم والإشعارات القابلة للتخصيص. ويمكن لتجار التجزئة الإلكترونية الذين يستخدمون هذا الحل إتاحة الفرصة لعملائهم لاختيار توقيت وموقع عمليات التسليم بما يتناسب مع ارتباطاتهم الحياتية، فضلاً عن إمكانية تغيير عنوان التسليم عندما تكون الشحنة في مرحلة النقل، الأمر الذي يمنحهم قدراً أعلى من المرونة من دون تحمّل أي تكلفة إضافية.

وقال عبد الرحمن المبارك، المدير الإداري لعمليات فيديكس الشرق الأوسط: "يؤدي تحسين "خدمة مدير التسليم الدولية من فيديكس" إلى تسهيل الاتصال التفاعلي لمستلمي الطرود، وتزويدهم بالتحديثات، بدءاً من استلام الطرد وحتى تسليمه. وتؤكد هذه الخطوة المحسّنة على جهودنا المستمرة لتبسيط عملية التسليم إلى الميل الأخير لضمان راحة المستهلكين".

ويتلقى المستلمون الذين يتوقعون تسليم طرودهم إشعاراً عبر "واتساب" من فيديكس عند تسلّمها من المصدر. وتستخدم فيديكس حساب "واتساب" للأعمال معتمد من قبل شركة "ميتا" لتقليل المخاطر الإلكترونية التي قد تهدد المستلمين، مثل عمليات الاحتيال المحتملة عبر "واتساب" عن طريق استغلال علامة فيديكس التجارية. ويمكن للمستلمين إرسال الرسائل والدردشة مع فيديكس مباشرة باللغة التي يختارونها، إضافة إلى الوصول لحالة التتبع، وخيارات إعادة التوجيه، ويتم ذلك كله بنقرة زر واحدة مباشرة في نافذة الدردشة لتطبيق "واتساب".

ويضمن دمج "واتساب" في "خدمة مدير التسليم الدولية من فيديكس" توفير فوائد هائلة لجميع المشاركين في منظومة التجارة الإلكترونية. وتساعد هذه الخدمة تجار التجزئة الإلكترونية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على تقديم خدمات متميزة في سوق التجارة الإلكترونية الذي يشهد منافسة حادة. وفي نفس الوقت، يتمتع العملاء براحة البال لقدرتهم على تتبع طرودهم على أجهزتهم المحمولة، إضافة إلى الحصول على تجربة تسوق إلكترونية محسّنة. وتساعد هذه الخدمة فيديكس لتقليل محاولات التسليم، وضمان وجود المستلم في العنوان المسجّل.

وتضم منصة التواصل الاجتماعي للمراسلة الفورية "واتساب" أكثر من ملياري مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم، مع وجود أكثر من 22 مليون مستخدم في المملكة، ما يجعله واحد من أكثر تطبيقات التواصل انتشاراً في البلاد. وتؤدي عملية الدمج إلى تعزيز الاستخدامات العملية للخدمة لتكون من الحلول المثالية التي يقدمها تجار التجزئة الإلكترونية للمتسوقين.

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نبذة عن شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن:

تعد فيدرال إكسبريس كوربوريشن، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، حيث توفر خدمات التوصيل السريع الموثوقة لأكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة جوية وبرية عالمية لتسريع تسليم الشحنات الحساسة للوقت وفق الأوقات والتواريخ المحددة.

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