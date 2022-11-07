يتمحور هذا التعاون حول رضا العملاء ويوفر حلولاً شاملة للمحافظ الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : "فوو"، المزوّد الرائد لحلول البرمجيات وتقديم الخدمات المالية للمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، والحائزة على جوائز متعددة في الإبداع والتقنية، أعلنت عن توقيع اتفاقية تعاون مع "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA). من خلال الجمع بين الميزات الفريدة التي تمتلكها كلٌّ من هاتين الشركتين في مجال التكنولوجيا والخبرة، ستعملان معاً على تبسيط نقل المؤسسات المالية الحالية إلى مرحلةٍ جديدة من الابتكار والمرونة، بفضل منصة غير مسبوقة للمحافظ الرقمية.

توفّر منصة المحافظ الرقمية لعملاء "نتورك إنترناشيونال"، أي البنوك وغيرها من المؤسسات المالية المتنوّعة، القدرة على المزيد من التكيف مع السوق، وتلبية طلبات المستهلكين، من خلال حلولٍ رقمية سلسة وآمنة ومريحة. فمع مجموعةٍ مميّزة من الوحدات القابلة للتخصيص والسهلة الدمج؛ بما في ذلك الإعداد الرقمي وحسابات القيمة المخزنة وإصدار البطاقات الافتراضية والتحويلات المالية؛ يمكن تصميم منصة شاملة تلبّي متطلبات العمل الفريدة والمحددة.

تزوّد "فوو" المنصة بالميزات التكنولوجية، من خلال مجموعة من الخدمات المالية المدمجة التي يتم إنشاؤها باستخدام نموذج متطوّر في مجال "التوصيل والتشغيل". ويتمّ تصميم منتجات "فوو" الفائقة الخصوصية للانتقال بالخدمات المصرفية والمالية إلى أفضل ما في العالم الرقمي، مع استراتيجية أساسها التركيز على العملاء، إلى جانب ميزةٍ إضافية تتمثل في سرعة الوصول إلى السوق، بشكلٍ استثنائي.

أما "نتورك إنترناشونال" التي تتميّز بحضور إقليمي لا مثيل له، وتوفّر الخدمات لأكثر من 200 مؤسسة مالية، فترسم المخططات الداعمة المرتكزة إلى علاقاتها مع البنوك المحلية. وبفضل سجلها الحافل والمديد والموثوق به مع مجموعةٍ واسعة من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة، ستضع "نتورك إنترناشيونال" شبكتها الهائلة وخبراتها المتنوعة في خدمة منصة المحافظ الرقمية، والارتقاء بالتجربة العملية لعملائها.

في هذا الإطار، علّق السيد غدي الريس، الشريك الإداري في"فوو" بالقول: "من خلال هذه الشراكة مع "نتورك إنترناشيونال"، سنعزّز وجودنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ونساعد في الانتقال إلى الأسواق الأكثر تنوعًا في أفريقيا. وانطلاقاً من رؤيتنا الثابتة لتسريع تبني الحلول الرقمية التي تركز على خدمة ورضا العملاء في المنطقة، نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات".

في المقابل، قال السيد "نافنيت ديف"، المدير الإقليمي لوحدة أعمال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط في "نتورك إنترناشيونال": "تتمثل استراتيجية أعمالنا في تسخير قوة الشراكات الاستراتيجية التي ستدعم عملاءنا في رقمنة البنى التحتية لوسائل الدفع الخاصة بهم. يسعدنا أن نكون قادرين على الاستفادة مما تمتلكه "فوو" من قدرات فريدة في مجال حلول التكنولوجيا المالية السريعة والقابلة للتكوين، والتي تغني عروضنا الخاصة وتساهم في تسريع وتيرة الابتكار".

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"فوو" هي مزود لحلول البرمجيات حيث تقدم خدمات للمؤسسات والشركات المختلقة، حائزة على جوائز متعددة في الابداع و التقنية. وتتخصص فوو في تمكين الشركات من خلال التحول الرقمي. توفر "فوو" حلولًا مبتكرة في التكنولوجيا المالية، تم برمجتها وتطويرها بالكامل داخلياً، وتعمل على تحسين القدرات الرقمية للعملاء في مختلف الشركات لتقديم تجربة عميل متميزة.

تعمل "فوو" مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الرئيسيين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك ماستركارد وفيزا وبنفيتس ومجموعة زين وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وماجد الفطيم. برامج فوو المبتكرة عبارة عن وحدات مبنية على خدمات رقمية دقيقة يمكن تجميعها لتلبية المتطلبات المحددة لكل عميل. ومع هذا النهج، إلى جانب الخبرة الإقليمية الواسعة، تمكّنت فوو من إنشاء منتجات رقمية متخصصة بسرعة وكفاءة. تشمل المنتجات الرئيسية لشركة "فوو" حلول التحويلات، والمحافظ الرقمية، والمعاملات الرمزية، والإقراض الصغير المؤتمت بالكامل وخدمات الشراء الآن و الدفع لاحقاً.

"نتورك إنترناشيونال"

تضم" نتورك إنترناشونال" مجموعة من الشركات وهي المُمكِّن الرائد للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA) ، حيث توفر مجموعة كاملة من حلول الدفع المدعومة بالتكنولوجيا للتجار

والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام ، بما في ذلك الاستحواذ و خدمات معالجة المدفوعات ومجموعة شاملة دائمة التطور من الخدمات ذات القيمة المضافة.

"نتورك إنترناشيونال" القابضة Plc (LSE: NETW) هي الشركة القابضة ل"نتورك إنترناشيونال"، بما في ذلك مجموعة .DPO

للتواصل الإعلامي:

اليان شلهوب

global.com-eliane@jwi