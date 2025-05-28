"بيك إكس في بارتنرز" تدخل مجال تكنولوجيا إدارة الثروات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خطوة تعزز الابتكار بمجال إدارة الثروات في المنطقة

ارتفاع الأصول المُدارة للمنصة بنسبة تتجاوز 300% والنمو السنوي لقاعدة العملاء بنسبة تتجاوز 250%، مما يعكس الطلب المتزايد على منصات إدارة الثروات الشفافة والحديثة في سوق تتجاوز قيمته 3.5 تريليون دولار

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "فولت ويلث ليمتد" ("فولت") اليوم عن إطلاق منصتها الرسمية، وهي أول منصة رقمية لإدارة الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد من أصحاب الثروات العالية في المنطقة. ويتزامن هذا الإطلاق مع جولة استثمارية تقودها شركة "بيك إكس في بارتنرز" (المعروفة سابقاً باسم سيكويا كابيتال الهند وجنوب شرق آسيا)، وبدعم مستمر من شركة "أوتلايرز في سي". ويُعد هذا أول استثمار لشركة "بيك إكس في بارتنرز" في مجال تكنولوجيا إدارة الثروات بالمنطقة، ومحطة بارزة في مسيرة "فولت" نحو تقديم حلول لإدارة الثروات الخاصة قائمة على التكنولوجيا وبمستوى ائتماني عالي، بما يواكب تطلعات شريحة المستثمرين الجدد في المنطقة.

ومنذ حصولها على ترخيص من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي منتصف عام 2023، حرصت "فولت" على تطوير عروضها بالتعاون مع نخبة من أصحاب الملاءة المالية العالية لضمان توافقها مع متطلباتهم المتغيرة. وبعد اختبار ملاءمة المنتج للسوق وبناء أسس قوية لأعمالها، بدأت "فولت" بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل فئة أوسع من المستثمرين الأثرياء في المنطقة، لا سيما من يمتلكون أصولًا سائلة تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار أمريكي. وشهدت المنصة بالفعل نمواً لافتاً، حيث ارتفعت الأصول المُدارة بنسبة تفوق 300% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وغالباً ما يضاعف العملاء ودائعهم ثلاث مرات خلال أول 90 يوماً من التمويل الأولي.

وبهذه المناسبة، قال بلال أبو دياب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فولت ويلث": "تأسست ’فولت‘ على مبدأ واضح: يستحق المستثمرون الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجربة استثمارية متميزة تشمل وصولًا أفضل، وتوافقاً أعمق، ونتائج أكثر فعالية. وتُجسد 'فولت' المفهوم الحديث لإدارة الثروات، فهي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية مع تصميم مدروس يرتكز على الثقة، وتُقدم حلولاً مُخصصة تلائم أسلوب حياة العملاء واحتياجاتهم الاستثمارية الحالية. ومع دعم ’بيك إكس في بارتنرز‘، نبدأ مرحلة جديدة من النمو لتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم حلول عالية الجودة لعدد أكبر من العملاء في المنطقة".

من جهته، قال جي في رافي شانكار، المدير الإداري في شركة "بيك إكس في بارتنرز": "تقدم ’فولت‘ حلاً تقنياً محوره العميل لإدارة ثروات أصحاب الملاءة المالية العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسعى الشركة إلى تلبية تطلعات الجيل الجديد من المستثمرين الأثرياء في سوق واعدة، ونحن متحمسون للتعاون معهم في هذه الرحلة".

خبرة متقدمة في إدارة الثروات الحديثة

تجمع "فولت" بين الاستشارات المتخصصة والتكنولوجيا المتطورة لتقديم تجربة متكاملة في إدارة الثروات. وتستهدف المنصة قاعدة عملاء عالمية تضم المهنيين المتخصصين وروّاد الأعمال من الإمارات ودول الخليج وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وتقدم "فولت" خدمات التخطيط المالي المتخصص والإدارة الذكية للمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى الأسواق العالمية عبر شركة الوساطة العالمية Interactive Brokers. كما توفر الشركة لعملائها حلول سيولة متقدمة وفرصاً استثمارية حصرية في الأسواق الخاصة، تشمل الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والائتمان الخاص، والعقارات – كل ذلك ضمن منصة واحدة شاملة.

وصرّح سامي عبد الهادي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في "فولت ويلث"، قائلاً: "توفر ’فولت‘ الإمكانات المتقدمة التي يستحقها المستثمرون الأثرياء بعيداً عن القيود التي تفرضها أساليب إدارة الثروات التقليدية. وقد ساهمت توصيات المستخدمين بشكل كبير في نمو قاعدة العملاء بنسبة تفوق 250% سنوياً، مما يعكس الحاجة الواضحة إلى منصة تجمع بين الخبرة والشفافية في سوق يفتقر بشدة إلى كليهما".

من جانبها، قالت سارة الصالح، الشريك العام في شركة "أوتلايرز في سي": "منذ اللقاء الأول مع بلال وسامي، بدا واضحاً أن فريق ’فولت‘ يمتلك رؤية ثاقبة وإدراكاً عميقاً لحجم الفجوة في السوق. ومع ازدياد الطلب على حلول حديثة لإدارة الثروات، تزايدت ثقتنا بنهجهم. وتحتاج إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى صياغة جديدة، و’فولت‘ تهيّيء البنية التحتية اللازمة لقيادة هذا التغيير".

تحرير رأس المال الخامل في سوق تتجاوز قيمته 3.5 تريليون دولار أمريكي

رسّخت دولة الإمارات مكانتها كمركز محوري للثروة، حيث يمتلك نحو 29% من السكان أصولًا مالية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار أمريكي. ورغم ذلك، لا يزال نحو 41% من الثروات القابلة للاستثمار محفوظاً كأموال نقدية، وهي نسبة تفوق بكثير المعايير المتبعة في الأسواق المتقدمة. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المجال أوسع، إذ يُتوقع أن تتخطى الثروات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي 3.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، غير أن جزءاً كبيراً منها لا يُستثمر بالشكل الأمثل بسبب الأنظمة التقليدية والحلول المجزأة.

وتسعى "فولت" إلى معالجة هذه الفجوة من خلال تقديم خيار استثماري منظم وشفاف يتماشى مع تطلعات المستثمرين الدوليين الذين اختاروا المنطقة مقراً لاستثماراتهم. وتخضع الشركة لإشراف هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، كما اختيرت ضمن مبادرة "100 شركة من المستقبل" في الإمارات، وهي الآن تفتح أبوابها أمام عملاء جدد.

حول "فولت":

تُعد "فولت" أول منصة رقمية لإدارة الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد من أصحاب الثروات العالية في المنطقة.

بدعم من شركة "بيك إكس في بارتنرز" (المعروفة سابقاً باسم سيكويا كابيتال الهند وجنوب شرق آسيا)، وشركة "أوتلايرز في سي"، ومنصة "هب 71"، تُقدّم "فولت" نموذجاً مبتكراً يجمع بين الخدمات المصرفية الخاصة وتقنيات إدارة الثروات. وتوفّر المنصة استشارات ائتمانية، وإمكانية الوصول إلى فرص استثمارية منتقاة، وتجربة عملاء راقية تعيد تعريف الطريقة التي ينمّي بها أثرياء المنطقة ثرواتهم ويحافظون عليها ويتحكمون بها.

تأسست "فولت" على يد خبراء في المصارف الخاصة والتكنولوجيا المالية، وتقدّم خدمات استشارية موحدة تشمل الأسواق العالمية العامة، وحلول سيولة ذات عوائد مرتفعة، وفرصاً في الأسواق الخاصة تشمل الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والائتمان الخاص، والعقارات. وتعتمد المنصة نموذجاً منظماً يضع مصلحة العميل في المقام الأول، ويقوم على بنية مؤسسية ورسوم شفافة تعتمد على الأداء.

وتخضع "فولت" لرقابة هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وتعتبر شركة محلية برؤية مستقبلية، صممت خصيصاً لتواكب طموحات النخبة الثرية في المنطقة. لا رسوم خفية، ولا تحيزات تقليدية؛ بل إدارة ثروات ذكية وشفافة تواكب متطلبات العصر الحديث.

حول "بيك إكس في بارتنرز":

تُعد "بيك إكس في بارتنرز"، (المعروفة سابقاً باسم سيكويا كابيتال الهند وجنوب شرق آسيا)، شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري، وتستثمر في الهند وجنوب شرق آسيا وغيرها من الأسواق العالمية. وعلى مدار 19 عاماً من النشاط في المنطقة، تمكنت الشركة من إدارة نحو 9 مليارات دولار أمريكي عبر 13 صندوقاً استثمارياً، ودعمت نمو أكثر من 400 شركة. كما شهدت محفظتها 31 طرحاً عاماً أولياً في الأسواق المالية، إلى جانب العديد من صفقات الدمج والاستحواذ الناجحة منذ تأسيسها.

حول "أوتلايرز في سي":

أوتلايرز هو صندوق استثمار جريء يركّز على المراحل الأولية من تأسيس الشركات. نشارك رواد الأعمال الذين يسعون إلى تشكيل مستقبل التكنولوجيا والأعمال في الشرق الأوسط، ونعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسين يملكون رؤى غير تقليدية لاستكشاف فرص رائدة تُعيد تعريف القطاعات وتبني شركات استثنائية.

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