(القاهرة، مصر): في خطوة استراتيجية جديدة تؤكد التزام الشركتين بتعزيز منظومة التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، أعلنت شركة فوري وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية ، الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية لتقديم حلول دفع رقمية متكاملة لعملاء وادي دجلة عبر بوابة الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الخاصة بفوري. تهدف هذه الشراكة إلى تسهيل وتسريع جميع عمليات السداد الخاصة بعملاء وادي دجلة في مشروعاتها العقارية المتنوعة، من خلال حلول دفع آمنة وموثوقة، بما يعزز من تجربة العملاء الشاملة ويواكب التوجه الوطني نحو رقمنة قطاع العقارات.

ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية محورية للطرفين، حيث يرسخ من مكانة فوري كشريك تقني موثوق للمطورين العقاريين، ويؤكد على قدرتها على توسيع شراكاتها في قطاعات جديدة عبر حلول مدفوعات متطورة. وتعكس هذه الشراكة رؤية وادي دجلة للتنمية العقارية في تعزيز كفاءة خدماتها من خلال تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة، وتقديم تجربة عصرية وشفافة لعملائها، تمهيدًا لتوسيع منظومتها الرقمية في المراحل المقبلة. ولا يقتصر التعاون على حلول السداد الفورية فحسب، بل يشمل أيضًا إتاحة مجموعة من الخدمات الجديدة لعملائها، من بينها دمج حلول مبتكرة مثل بطاقة «فوري بيزنس» للشركات وبرامج الولاء الرقمية، بما يعزز التكامل بين الخدمات المالية الرقمية والعقارية.

وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية، قالت هبة العوضي، رئيس قطاع الأعمال بفوري:" تعد هذه الشراكة خطوة محورية في مسيرتنا لدعم التحول الرقمي داخل قطاع التطوير العقاري الحيوي، حيث تسعى فوري لتمكين الشركات العقارية من تقديم خدمات دفع حديثة ومتكاملة لعملائها، تتماشى مع احتياجات السوق المتنامية نحو الرقمنة". وأضافت " نسعى دائماً لتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق المصري بمختلف قطاعاته، ويأتي التعاون مع وادي دجلة للتنمية العقارية ليمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات البناءة بين التكنولوجيا والعقارات التي تعزز كفاءة العمليات وتضيف قيمة حقيقية للعميل."

ومن جانبه علق ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية: " تأتي هذه الشراكة استجابة لتطورات السوق العقاري وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية في مصر، حيث يفضّل أكثر من 76% من الشباب المعاملات الرقمية، ما يعكس التحول المتسارع نحو الاقتصاد غير النقدي. ومن هذا المنطلق، نحرص في وادي دجلة على مواكبة هذا الاتجاه عبر حلول دفع رقمية مبتكرة تعزز كفاءة عملياتنا التشغيلية وتدعم رؤيتنا في بناء مجتمعات أكثر تكاملًا واستدامة. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتنا المستقبلية للتحول الرقمي الشامل لخدماتنا، بما يسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة لعملائنا "

وتؤكد هذه الشراكة التزام كلاً من فوري و وادي دجلة للتنمية العقارية معًا بدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. ويجمع هذا التعاون بين الخبرة العقارية لوادي دجلة والحلول التكنولوجية المتقدمة لفوري، في خطوة تهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تطوير القطاع العقاري ورفع كفاءته، وتعزز الثقة والمصداقية في الخدمات المالية والعقارية. كما تفتح هذه الشراكة آفاقًا أوسع أمام العملاء لتبني حلول دفع إلكترونية مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياتهم اليومية وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة

عن شركة فوري

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وتُعد الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 54.1 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 400 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا. للمزيد، يرجى زيارة: www.fawry.com

نبذة عن شركة وادي دجلة للتنمية العقارية

تعد شركة وادي دجلة للتنمية العقارية من شركات التطوير العقاري المتكاملة، تم تأسيسها عام 2005، وهي إحدى الشركات التابعة لـشركة وادي دجلة القابضة. وعلى مدار أكثر من 19 عاماً، رسّخت الشركة مكانتها كنموذج ناجح في السوق العقارية من خلال مشروعاتها السكنية والتجارية والسياحية التي تمتد على مساحة 6 مليون متر مربع موزعة على 17 مشروعاً في مختلف أنحاء الجمهورية .وتخدم الشركة أكثر من 13,000 أسرة، وقد قامت بتسليم ما يزيد عن 18,000 وحدة سكنية، مما يجعلها من أبرز المطورين في بناء المجتمعات المتكاملة في مصر.تشمل أبرز مشروعات الشركة بيراميدز ووك، ريفر ووك، تيجان المعادي، تيجان زهراء المعادي، كانال ريزيدنس، فيكتوريا ريزيدنس، كلوب تاون، برومينيد نيو كايرو ونيوبوليس، إلى جانب مجموعة من المنتجعات الفاخرة مثل مارينا وادي دجلة، بلومار الدوم، بلومار السخنة، بلومار هيلز، بلومار سيدي عبد الرحمن، ومورانو.

