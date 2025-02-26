(القاهرة، مصر): أعلنت شركة فوري، (المدرجة في البورصة المصرية تحت الرمز FWRY.CA)، الرائدة في التكنولوجيا المالية، عن استثمارات استراتيجية بقيمة 80 مليون جنيه مصري في ثلاث شركات تكنولوجية مصرية بارزة، وهما Dirac Systems، Virtual CFO، و Code Zone بحصص ملكية بنسبة 51.0% و56.6% و51.0% على التوالي. يعكس هذا الاستثمار التزام فوري بدعم منظومة التكنولوجيا في مصر وتعزيز الابتكار المحلي، تماشيًا مع استراتيجيتها للنمو من خلال توسيع نطاق حلولها الرقمية للشركات "فوري بيزنس". ومن خلال هذه الاستثمارات الاستراتيجية، تواصل فوري ترسيخ مكانتها كقائد في قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية في مصر، عبر تقديم مجموعة أكثر تكاملاً من الخدمات الرقمية للشركات والمساهمة في نمو وتطور المشهد التكنولوجي في البلاد.

تعتبر Dirac Systems الرائدة في مجال برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وحلول أتمتة الأعمال و Virtual CFO مزود متخصص في الخدمات المالية والمحاسبية ، وCode Zone شركة تطوير برمجيات مبتكرة، متخصصة في تقديم أدوات إدارة الأعمال المتقدمة لشركات في قطاع الرعاية الصحية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى توسيع نطاق حلول "فوري بيزنس" الرقمية للشركات وتعزيز مكانة فوري كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري: " تعزز هذه الاستثمارات مكانة فوري كمقدم شامل لحلول الأعمال الرقمية، عبر توسيع منصة "فوري بيزنس" في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات و الأدارة المالية، وتوفير تكامل سلس لحلول الدفع الإلكتروني مع أنظمة المحاسبة والموارد البشرية المتطورة، بالإضافة إلى تقديم ابتكارات مالية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، مما يعزز من دور "فوري بيزنس" في تمكين الشركات بحلول مالية رقمية متطورة. تعكس هذه الخطوة أيضًا ثقة فوري في شركات التكنولوجيا المصرية والكوادر المحلية. ومن خلال دمج هذه الشركات في منظومتنا، نهدف إلى دعم مبادرات التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في مصر، ودفع عجلة الابتكار التكنولوجي عبر مختلف الصناعات".

المهندس محمد حامد، الرئيس التنفيذي لشركة Dirac Systems : "يسعدنا الانضمام إلى فوري، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية والحلول المالية. يمثل هذا الاستثمار نقطة تحول هامة لشركتنا حيث يتيح لنا توسيع حلول تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بنا وتعزيز تأثيرنا على الشركات بمختلف أحجامها. معًا، سنوفر حلولًا رقمية متكاملة تمامًا تساعد المؤسسات على تحسين الكفاءة التشغيلية، تبسيط الإدارة المالية، وتسريع نموها في الاقتصاد الرقمي المتطور".

أحمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة Virtual CFO : "سيوفر التحالف الاستراتيجي مع فوري حلولًا شاملة ومتكاملة لإدارة جميع الشؤون المالية، النقدية، والمحاسبية، بما في ذلك إصدار الفواتير الإلكترونية للعملاء المشتركين. ومن المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثيرات إيجابية كبيرة، من خلال تحسين كفاءة الأعمال، وتعزيز النظام الضريبي، والمساهمة في نمو مجتمع الأعمال في مصر".

المهندس محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة: Code Zone "يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز الابتكار والتميز التكنولوجي عبر دمج خبرة Code Zone في تطوير البرمجيات مع ريادة فوري في مجال المدفوعات الإلكترونية. نسعى معًا إلى تطوير حلول متقدمة تلبي توقعات العملاء، من خلال تقديم منصات متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والابتكار بسلاسة".

عن شركة فوري

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 53.1 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 372 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا. للمزيد، يرجى زيارة: www.fawry.com

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