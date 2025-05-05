إجراءات تسجيل سلسة ودعم فني متخصص للشركات بالتعاون مع كلاي تك

القاهرة، مصر – أعلنت شركة فوري، الرائدة في التكنولوجيا المالية، عن تعاونها مع شركة مايكروسوفت بهدف تسريع عملية التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال دمج حلول Microsoft 365 ضمن مجموعة خدمات منصة "فوري بيزنس". ويهدف هذا التعاون إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مجموعة شاملة من الحلول الرقمية والمالية التي تعزز الكفاءة وتدعم نمو الأعمال.

وفي إطار التزامها بتمكين الشركات، تواصل فوري تقديم حلولاً مبتكرة تساهم في تسهيل تقديم الخدمات المالية للعملاء وتحسين كفاءتها والتغلب على التحديات اليومية. ومن خلال دمج حزمة Microsoft 365، يتم تزويد الشركات بأدوات إنتاجية متقدمة، بينما تقدم خدمات فوري المالية حلولًا شاملة ومتكاملة، تشمل إدارة الرواتب بكفاءة، وتوفير حلول التأمين الطبي، وتسهيل إجراء المعاملات الآمنة عبر نقاط البيع، وإدارة التدفقات النقدية بفعالية، فضلاً عن توفير فرص استثمارية واعدة من خلال منصة "فوري يومي"، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام للشركات وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

ولتسهيل عملية دمج هذه الحلول، ستقوم مايكروسوفت بتنظيم برامج تدريبية موسعة لفريق مبيعات فوري الذي يضم مندوب، بهدف تزويدهم بالمعرفة الكافية حول حلول Microsoft 365 وحزمة Microsoft Copilot مما يمكنهم من تقديم هذه الحلول المتكاملة بكفاءة عالية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار ، تتعاون فوري ومايكروسوفت مع شركة كلاي تك، الموزع المعتمد لمايكروسوفت والمتخصصة في مجال التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث ستتولى كلاي تك عملية البيع وتقديم الدعم الفني المتخصص للشركات، مما يضمن تطبيقًا سلسًا وفعالًا لهذه الحلول.

وفي تعليقه على هذا التعاون ، صرّح المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري: "نلتزم في فوري بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ومن خلال دمج Microsoft 365 مع خدماتنا المالية المتطورة، سنقدم حلاً متكاملاً يعزز الكفاءة، ويرفع القدرة التنافسية، ويدعم النمو المستدام لشركائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نمكّن هذه الشركات بالأدوات اللازمة للنجاح في إطار اقتصاد رقمي متطور، مما يعكس التزامنا بالابتكار والتميز."

ومن جانبها، صرحت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، قائلة: "نلتزم في مايكروسوفت بتمكين الشركات عبر تزويدها بأحدث التقنيات التي تواكب الاحتياجات المتغيرة للسوق. ومن خلال تعاوننا مع فوري، نسعى لتعزيز إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين أمنها وكفاءتها. كما نُساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي ومساعدة هذه الشركات لتكون أكثر مرونة وتنافسية واستعدادًا للمستقبل."

فيما علق عادل عبد الحميد، مدير مبيعات حلول الشركاء في مايكروسوفت مصر، قائلاً: "يعد هذا التعاون ركيزة أساسية لنمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال الدمج بين حلول Microsoft 365 وخدمات فوري المالية، نتيح لهذه الشركات حلولاً آمنة بالإضافة إلي المهارات المطلوبة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي ستعمل على تعزيز نمو تلك الشركات ونجاحها في العصر الرقمي."

وقال إيهاب فتحي، المدير العام لشركة كلاي تك: "تلعب كلاي تك، باعتبارها شركة رائدة في مجال التحول الرقمي، دورًا محوريًا من أجل ضمان استخدام الحلول التكنولوجية الجديدة بسلاسة. ومن خلال خبرتنا في التنفيذ والحلول المتكاملة، سنعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني هذه الحلول الفعالة والاستفادة منها لدفع مسيرتها نحو التحول الرقمي."

وفي السياق ذاته، صرّح شريف أبو شادي، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة فوري، قائلاً: "ُتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية الداعمة للاقتصاد المصري، ويمنح هذا التعاون الأدوات الضرورية للشركات لتحقيق النجاح في سوق شديد التنافسية. وتواصل فوري دورها الريادي في دعم التطور التكنولوجي وتمكين الشركات من خلال تقديم حلول أعمال فعالة ومتكاملة يمكن للشركات الاعتماد عليها للدمج بين الأدوات المالية والإنتاجية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو وتحقيق الكفاءة والنجاح على المدى البعيد."

ومن خلال الدمج الآمن والفعال بين التكنولوجيا والحلول المالية، يمثل هذا التعاون الاستراتيجي بين فوري، ومايكروسوفت، وكلاي تك نقطة تحول حاسمة في مسيرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مما يعزز من بناء بيئة أعمال رقمية شاملة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي داعم للتحول الرقمي ويساهم في تحقيق رؤية اقتصادية رقمية مستدامة.

عن فوري:

تأسست شركة فوري في عام 2008، وتُعد الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية، حيث تخدم كلًّا من المتعاملين مع البنوك وغير المتعاملين معها. تتضمن خدمات فوري الأساسية على تمكين سداد الفواتير الكترونيًا، وشحن رصيد الموبايل، وخدمات التموين لملايين المستخدمين المصريين. كما تشمل خدماتها الرقمية الأخرى إصدار التذاكر الإلكترونية، وخدمات التلفزيون المدفوع، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية. ومن خلال نموذج "من نظير لنظير"، تمكّن فوري الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية عبر عدد من القنوات، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، وهواتف الموبايل، ونقاط البيع (POS). وتقوم فوري بمعالجة أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا، وتخدم قاعدة عملاء تقدّر بنحو 53.1 مليون مستخدم شهريًا بفضل شبكتها التي تضم 36 بنكًا، ومنصتها الإلكترونية، وأكثر من 372 ألف وكيل. تعرف على المزيد من خلال زيارة الرابط www.fawry.com.

عن مايكروسوفت:

تُعد مايكروسوفت (مدرجة في ناسداك تحت الرمز “MSFT” @microsoft) شركة تكنولوجية رائدة تقدم منصات وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة. وتلتزم الشركة بإتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبطريقة مسؤولة، وتتمثل رسالتها في تمكين كل شخص وكل مؤسسة في العالم من تحقيق المزيد.

عن كلاي تك:

تأسست شركة كلاي تك في عام 2020 على يد خالد عبد القادر، وتعد كلاي تك شركة توفر خدمات متعددة للتحول الرقمي، حيث تعمل في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتفخر كلاي تك بكونها موزعًا معتمدًا لمنتجات مايكروسوفت، ومقدمةً خدمات احترافية وحلولًا مخصصة للسوق المتوسطة والصغيرة.

تتمثل رسالة كلاي تك في تمكين المؤسسات الصغيرة والكبيرة من تسريع نمو أعمالها من خلال تبني حلول التحول الرقمي، كما تسعى لتوفير أفضل عروض الحوسبة السحابية الرقمية التي تتسم بالبساطة، وسهولة الاستخدام، والتكلفة المناسبة.

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