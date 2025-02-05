رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فورسيزونز، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الضيافة الفاخرة والمساكن ذات العلامات التجارية، بالشراكة مع "رأس الخيمة العقارية"، المطور العقاري الرائد المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن خططها لإطلاق منتجع ومساكن خاصة جديدة ضمن وجهة "ميناء " ، الوجهة الساحلية الرائدة الممتدة على مساحة 400 هكتار (1,000 فدان).

سيضع منتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة في وجهة "ميناء " معيارًا جديدًا للفخامة في المنطقة، حيث تم تصميمه ليكون واحة تجمع بين الرقي والجمال الطبيعي للشواطئ، مع مجموعة واسعة من المرافق. سيشمل المشروع 150 غرفة، جناحًا، وفيلات فاخرة، بالإضافة إلى حوالي 130 وحدة سكنية خاصة، مما يعزز مكانة ميناء كوجهة رئيسية للعيش والإقامة.

وقال بارت كارناهان، رئيس تطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ والمساكن في فورسيزونز: "يمثل دخول فورسيزونز إلى رأس الخيمة علامة فارقة في استراتيجيتنا التوسعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن فخورون بشراكتنا مع ’رأس الخيمة العقارية‘ لتحقيق التزامنا المشترك بالتميز في الخدمة والجودة الاستثنائية، وتقديم أسلوب حياة لا مثيل له لضيوفنا وسكاننا في وجهة جديدة يثقون بها."

تم تصميم "ميناء" كوجهة تضم جزيرتين، وتحيط بها المناظر الطبيعية الخلابة لرأس الخيمة، مع مياه الخليج العربي الهادئة، وامتداد ساحلي بطول 18 كيلومترًا من الشواطئ الخاصة، بالإضافة إلى إطلالات مذهلة على سلسلة جبال الحجر. سيتمتع الضيوف والسكان بإطلالات بانورامية على البحر، وإمكانية الوصول إلى المرسى، ومجموعة من المطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية، بالإضافة إلى مرافق عالمية المستوى، تشمل المنتجعات الصحية والمطاعم الفاخرة وغيرها.

من جانبه، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يسعدنا التعاون مع فورسيزونز لجلب ضيافتهم الفاخرة وخدماتهم الاستثنائية إلى وجهة "ميناء". هذا التعاون سيسهم في خلق وجهة أيقونية تجمع بين الجمال الطبيعي لرأس الخيمة والتميز العالمي الذي تمثله علامة فورسيزونز. وجهة "ميناء" هو في صميم خطتنا التنموية، وسيكون للمنتجع والمساكن الجديدة دورًا أساسيًا في دفعنا نحو مستويات جديدة. نفخر بأن فورسيزونز، من بين جميع الوجهات في رأس الخيمة، قد اختارت وجهتنا "ميناء" لتكون موقعها المميز ونتطلع إلى إطلاق مبيعات الوحدات السكنية بنهاية هذا العام وبدء عمليات البناء في بداية عام 2026."

سيتمتع المنتجع والمساكن الجديدة بموقع مميز بالقرب من أهم معالم وجهة "ميناء" الترفيهية، مثل نادي اليخوت، ممشى على امتداد القناة المائية والبوليفارد، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تعيين شركة "كيلا ديزاين"، إحدى أفضل الشركات المعمارية على مستوى العالم، لقيادة العملية الرئيسية لتصميم مشروع فورسيزونز الجديد في وجهة "ميناء".

حول منتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة

سيقدم منتجع فورسيزونز رأس الخيمة مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة والمرافق المصممة لتلبية احتياجات المسافرين الباحثين عن التميز. ستوفر كل غرفة، جناح، وفيلا تجربة الضيافة الفاخرة التي تميز فورسيزونز، مما يتيح للضيوف ملاذًا راقيًا على الجزيرة، على بعد ساعة واحدة فقط من مطار دبي الدولي، و30 دقيقة من مطار رأس الخيمة الدولي.

سيشمل المشروع مرافق صحية متكاملة، تضم 10 غرف علاجية وصالون تجميل، إلى جانب مسابح عائلية ومخصصة للبالغين، وملاعب للبادل والتنس وكرة السلة، بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية مجهز بالكامل. كما سيتم تخصيص مساحات للأطفال والمراهقين ضمن برنامج "كيدز فور أول سيزونز" المجاني، والذي يهدف إلى توفير أنشطة تفاعلية وترفيهية.

وستضم المساحات المخصصة للفعاليات قاعة احتفالات كبرى، وأماكن واسعة داخلية وخارجية مناسبة لمختلف المناسبات والاحتفالات. ولضمان تجربة سكنية سلسة، سيتمتع سكان وضيوف فورسيزونز بشواطئ خاصة ومرسى حصري لاستقبال القوارب الخاصة، مما يتيح لهم سهولة الوصول إلى الجزر القريبة.

أما مساكن فورسيزونز الخاصة في رأس الخيمة، فستوفر فيلات تتراوح بين أربع إلى ست غرف نوم، بالإضافة إلى شقق فاخرة من غرفتين إلى خمس غرف نوم. سيتم إدارة هذه المساكن بالكامل من قبل طاقم فورسيزونز، بقيادة مدير متمرس للمساكن، مع إمكانية المشاركة في برنامج تأجير اختياري ومرن، مما يضمن راحة البال لأصحاب المنازل سواء كانوا متواجدين فيها أم لا.

منتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة في وجهة "ميناء" ينضم إلى مجموعة فورسيزونز المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل:

منتجع فورسيزونز دبي في جميرا بيتش

فندق فورسيزونز دبي بمركز دبي المالي العالمي

فندق فورسيزونز أبوظبي في جزيرة المارية

مساكن فورسيزونز الخاصة في جميرا – دبي

المشروع القادم فورسيزونز برايفت ريزيدنسز في مركز دبي المالي العالمي

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