دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد سلسلة فنادق ومنتجعات فورسيزونز، الرائدة في عالم الضيافة الفاخرة، للكشف عن أحدث مشاريعها وابتكاراتها خلال مشاركتها المرتقبة في معرض سوق السفر العربي بدبي، والمقام في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو. وتهدف العلامة التجارية، التي رسخت مكانتها كرمز للفخامة منذ عام 1961 وتضم اليوم 133 فندقاً ومنتجعاً عالمياً، إلى استعراض مجموعتها المتنامية من العقارات الجديدة، وتجارب الطهي والرفاهية الاستثنائية، بالإضافة إلى عروضها المبتكرة.

ورسخ معرض سوق السفر العربي على مدى أكثر من 30 عاماً، مكانته كبوابة محورية لازدهار قطاع السفر والسياحة العالمي، حيث استقطب نخبة قادة الصناعة والشركات الرائدة من شتى أنحاء العالم. وتعدّ هذه الفعالية المرموقة نقطة التقاء حيوية للعاملين في القطاع، تتيح لهم استكشاف الفرص الواعدة في مختلف المجالات، من الاجتماعات والحوافز إلى المؤتمرات والمعارض، ليظل سوق السفر العربي الحدث الأبرز للتواصل ودفع عجلة النمو في الصناعة.

افتتاح سلسلة فنادق جديدة

تسلط مشاركة فورسيزونز في هذا المعرض الضوء على أحدث فنادق السلسلة، التي تمثل توسعاً استراتيجياً للعلامة التجارية ضمن وجهات مميزة مثل المملكة العربية السعودية، حيث ستفتتح العلامة التجارية أيضاً ثلاثة فنادق جديدة في عام 2025: منتجع ومساكن فورسيزونز أمالا في خليج تريبل باي، ومنتجع فورسيزونز البحر الأحمر في جزيرة شورى، وفندق فورسيزونز المدينة المنورة. ومن المقرر الانتهاء من إلى أوشن كلوب برايفت ريزيدنسز في جزر البهاما، في عام 2028، حيث تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 7.3 مليون دولار أمريكي، وقد تجاوزت مبيعات ما قبل الإنشاء بالفعل 100 مليون دولار أمريكي.

عمليات التجديد والتطوير

في إطار جهود فورسيزونز المستمرة لتقديم تجارب استثنائية للضيوف، ستسلط العلامة التجارية الضوء أيضاً على عمليات التجديد والتطوير الأخيرة في العديد من فنادقها. والجدير بالذكر أن منتجع فورسيزونز دبي جميرا بيتش كشف عن أجنحته الرئاسية والملكية المعاد تصميمها، والتي صممها مصمم الديكور الداخلي الشهير تريستان أوير. كما أعاد المنتجع افتتاح مطعم روف توب ميركيوري بمنظر جديد مذهل، مما يبشر بفصل جديد وجريء لهذه الوجهة الأيقونية، كما تمّ الكشف مؤخراً عن مطعم جوجو براسيري الجديد.

وأزاح منتجع فورسيزونز مراكش الستار عن أجنحة وغرف وفيلات بافيليون التي تم تجديدها حديثاً، وتتميز بألوان هادئة مستوحاة من ألوان مراكش وأعمال فنية من مصادر محلية. وعبر المحيط الهندي، يقدم منتجع فورسيزونز المالديف في كودا هورا الوجهة الجديدة كلياً المكونة من ثلاث غرف نوم، كودا إستيت التي توفر عزلة أنيقة على بعد خطوات قليلة من الشاطئ، مع مسبح بطول 20 متراً وغرفة سبا خاصة ومنطقة لتناول الطعام مخصصة داخل المكان. وفي الوقت نفسه، يمتد عقار لاندا الجديد المكون من أربع غرف نوم في منتجع فورسيزونز المالديف في لاندا جيرافارو على شاطئ خاص بأكمله، ويكتمل بحوضي سباحة ومساحات ترفيهية في الهواء الطلق وفريق عمل شخصي.

تجارب تناول طعام استثنائية

تمثل فورسيزونز أبرز مشغلي المطاعم وأركان المشروبات والصالات حول العالم، وقد شهد العام الماضي إنجازات ملحوظة في قطاع الطهي التابع لها. ففي فندق فورسيزونز هونغ كونغ، حافظ الفندق بفخر على نجومه الثمانية المذهلة في دليل ميشلان هونغ كونغ وماكاو لعام 2025.

وإضافة إلى قائمة الإنجازات، حصل مطعم كورا في فندق فورسيزونز ريتز لشبونة على نجمة ميشلان واحدة للعام الرابع على التوالي، وظهر لأول مرة في قائمة "أفضل 50 مطعماً"، كما أعلن المطعم عن تولي الشيف رودولفو لافرادور منصب الشيف الرئيسي الجديد، خلفاً للشيف بيدرو بينا باستوس.

وتستعد فورسيزونز لإطلاق مجموعة متنوعة من المفاهيم الجديدة بما في ذلك بار سايكيندو، المكان الجديد المميز الذي يقدم مأكولات الشارع اليابانية مع نظام صوتي عالي الجودة، وسيفتتح في أكتوبر 2025 في فندق فورسيزونز أبوظبي في جزيرة الماريه، ومطعم لي بيروت، وهو مطعم لبناني أصيل سيفتتح في فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع. بالإضافة إلى ذلك، احتفى فندق فورسيزونز الرباط قصر البحر مؤخراً بافتتاح مطعم فيرديلو، الذي يقدم المأكولات الإيطالية الراقية.

ويواصل مقهى بولود في فندق فورسيزونز الرياض في مركز المملكة إبهار الضيوف بتجارب جديدة مثل "صباحات القهوة" و "إفطار في تيفاني"، وسيفتتح قريباً مطعم جوليان من دانيال بولود، وهو مكان راقٍ يقع داخل المطعم ويقدم تجربة طعام خاصة راقية.

تجارب عافية مميزة

تواصل العلامة التجارية إحداث تأثير كبير في عالم العافية، حيث تقدم علاجات مصممة خصيصاً في كل منتجع صحي من منتجعاتها ذات المستوى العالمي. يمكن للضيوف تجربة "نايت سبا" الفريد من نوعه في فندق فورسيزونز البحرين، والذي يشمل تدليكاً مريحاً بالزيوت العطرية في المسبح الداخلي المزخرف، وتزيينات رومانسية بالزهور، وزجاجة مشروب فوار مع طبق من الشوكولاتة والماكارون والتوت المشكل. ومن العلاجات البارزة الأخرى التدليك التركي الأيقوني في سبا فندق فورسيزونز إسطنبول على البوسفور.

وفي أجواء جبال الألب الفرنسية الخلابة، قدّم فندق فورسيزونز ميجيف أربع تجارب عافية شاملة مستوحاة من قوة جبال الألب ومبنية حول أربع ركائز أساسية - الجسد، والعقل، والنوم، والتغذية. وللارتقاء بالتجربة، من المقرر أن يتعاون الفندق مع كلينيك لا بريري، العيادة السويسرية الشهيرة الرائدة في مجال طول العمر والعافية منذ عام 1931.

تجارب حصرية

يمكن للضيوف الاستمتاع بفعاليات "غلو سومينغ بارتيز" التي تم إطلاقها حديثاً في منتجع فورسيزونز أورلاندو في منتجع والت ديزني وورلد®، حيث ينبض النهر الهادئ بالحياة مع عوامات وكرات شاطئية وأكثر من ذلك، جميعها تتوهج في الظلام. وفي فندق فورسيزونز إسطنبول على البوسفور، يدعى المسافرون لاكتشاف المدينة من منظور جديد مع رحلة بحرية خاصة عند غروب الشمس على طول المضيق الشهير، بينما يوفر فندق فورسيزونز ذا ويستكليف جوهانسبرغ سهولة الوصول إلى بعض أكثر التجارب تميزاً مع الحياة البرية والثقافة في جنوب إفريقيا. وتشمل التجارب الأخرى الغنية جولات سياحية فاخرة بصحبة مرشدين من فندق فورسيزونز القاهرة في نايل بلازا ورحلات الغوص والرحلات البحرية والرحلات اليومية من منتجع فورسيزونز شرم الشيخ.

وجهات غامرة بالاسترخاء

يتميز كل فندق من فنادق فورسيزونز بسحره الفريد وتجاربه المصممة بعناية لتلبية متطلبات جميع أنواع المسافرين. ففي فندق فورسيزونز ميجيف، تنعم العائلات بصيف زاخر بالاستكشافات الطبيعية، وورش العمل الإبداعية، ومغامرات جبال الألب الممتعة، ويكتمل سحر التجربة بنزهات آسرة ودروس غولف مصممة خصيصاً للصغار. أما للباحثين عن أقصى درجات الخصوصية والهدوء، فتنتظرهم جزيرة فورسيزونز الخاصة في المالديف في ڤواڤاه، حيث يمكنهم حجز الجزيرة بأكملها، وهي محمية ضمن نطاق اليونسكو للمحيط الحيوي، وتضم سبع غرف نوم فاخرة، ويختاً خاصاً، ومركزاً متكاملاً للغوص، ومنتجعاً صحياً يوفر أقصى درجات الاسترخاء، ومنزلاً أنيقاً على الشاطئ يتسع حتى 21 ضيفاً.

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