دبي، الإمارات العربية المتحدة: يُعد ملء السيارة بالوقود أو شحن السيارة الكهربائية مَهمة بسيطة بالنسبة لمعظمنا، لكن يمكن أن يمثل ذلك تحدياً كبيراً بالنسبة للسائقين من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة وكبار السن.

طورت فورد موتور كومباني نموذجاً أولياً لمحطة شحن آلية يستطيع السائقون استخدامها عبر هواتفهم الذكية من داخل سيارتهم الكهربائية. 1 ويمكن لهذه التقنية أن تمكن السائقين ذوي الحركة المحدودة من البقاء في السيارة أثناء شحنها أو مغادرتهم بينما يقوم الروبوت بالعملية كاملةً.

وأشار السائقون من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أنّ سهولة الشحن هي أحد معطيات الشراء الرئيسية عند اختيارهم للسيارات الكهربائية. 2 وتقوم فورد حالياً باختبار محطة شحن آلية كجزء من مشروع بحثي لتطوير حلول شحن السيارات الكهربائية بدون استخدام اليدين إلى جانب الشحن المؤتمت بالكامل للسيارات ذاتية القيادة.

ويضع باحثو فورد بعد انتهائهم من اختبارات المعمل الأولية محطة الشحن الآلية قيد الاختبار في ظروف الحياة الواقعية. وبمجرد تفعيلها، سينفتح غطاء المحطة ويمتد ذراع الشحن نحو المنفذ بمساعدة كاميرا صغيرة. وتمكن السائقون خلال فترة الاختبار من مراقبة حالة الشحن عبر تطبيق FordPass، 3 ومن ثم يتراجع الذراع الآلي بعد الشحن إلى مكانه.

يمكن تركيب محطة الشحن الآلية في المستقبل، والتي صممتها خصيصاً جامعة دورتموند في ألمانيا، في أماكن وقوف السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وفي مواقف السيارات أو المنازل الخاصة. وقد تشمل التطبيقات الأخرى الشحن السريع والفعال لأساطيل سيارات الشركات. ويمكن أن تدعم هذه التقنية أيضاً الشحن السريع للمركبات خلال وقت أقصر بكثير.

ويمكن أن تصبح العملية مؤتمتة بالكامل في المستقبل مع الحد الأدنى من الحاجة لمشاركة السائق أو بدونه. وسيتمكن السائق من إرسال السيارة ببساطة إلى محطة الشحن حيث تتوفر البنية التحتية التي تضمن وصولها إلى وجهتها وإعادتها من وجهتها ذاتياً.

في الطريق إلى الطاقة الكهربائية

يُعد هذا المشروع البحثي استمراراً لمسيرة التزام فورد بالطاقة الكهربائية، وسيرفده مشروع تكميلي بالتعاون مع مزود شبكة الشحن IONITY والذي سيعمل على تحسين محطة الشحن الآلية.

كما تبحث فورد في حلول الشحن الآلية إلى جانب خدمة صف السيارات المؤتمتة، والتي تم عرضها خلال المعرض الدولي للسيارات في ميونيخ، ألمانيا العام الماضي.

وتوفر شبكة شحن فورد سريعة النمو للعملاء إمكانية الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 300 ألف جهاز شحن في جميع أنحاء أوروبا. ولمساعدة السائقين في العثور على محطات الشحن والدفع مقابل الشحن، يمكن الوصول إلى مساعد الشحن من فورد Ford Charge Assist عبر شاشة اللمس الخاصة بنظام الترفيه والاتصال ®SYNC4 من فورد. 4

تقدم علامة فورد برو تشارجينغ لعملاء المركبات التجارية حلول شحن مخصصة تتضمن معدات الشحن وبرامج الصيانة والإدارة المستمرة التي تساعد على تقليل المعاملات الورقية التي تستغرق وقتاً طويلاً وفترة التخطيط لجدول الشحن.

انضمت فورد مؤخراً إلى 27 شركة في عريضة لضمان أن تكون جميع السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة في أوروبا خالية من الانبعاثات اعتباراً من عام 2035، ودعت إلى تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في أوروبا بهدف مواكبة معدلات نمو السيارات الكهربائية.

وتؤمن الشركة بأن اتباع نهج موحد يشمل الحكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وقطاع السيارات بأكمله وشركات تزويد الطاقة والسلطات المحلية والمستهلكين هو بند أساسي في مسيرة تسريع تطوير البنية التحتية الشاملة والفعالة للشحن في المنزل وفي مكان العمل والأماكن العامة. 5

اقتباسات

"تلتزم فورد موتور كومباني بضمان حرية الحركة للجميع، وقد يمثل التزود بالوقود أو شحن السيارة في الوقت الحالي مشكلة كبيرة لبعض السائقين. لذلك ستكون محطة الشحن الآلية وسيلة راحة إضافية لبعض الأشخاص وضرورة أساسية للغاية بالنسبة لغيرهم".

بيرجر فريك، مهندس أبحاث في مركز الأبحاث والابتكار لدى فورد موتور كومباني في أوروبا

"توقفت عن ملء سيارتي بالوقود بنفسي منذ سنوات لأنها أصبحت مهمة شاقة للغاية بالنسبة لي، وأصبح زوجي يقوم بذلك عوضاً عني. وسيوفر لي إطلاق محطة شحن آلية مساحة أكبر من الاستقلالية".

أنجيلا أبين، مسؤولة اتصالات الموظفين لدى فورد موتور كومباني في أوروبا، وهي مقعدة وتستخدم كرسياً متحركاً يعمل بالطاقة لاكتساب المزيد من الحركة والاستقلالية.

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