بلال زهران : هذا الحدث ليس مجرد ملتقى، بل فرصة حقيقية للتواصل وتبادل الخبرات، لتعزيز دور التكنولوجيا في دعم نمو واستدامة قطاع المطاعم خلال موسم الصيف.

القاهرة: أعلنت شركة فودكس مصر، الرائدة في حلول إدارة المطاعم والمدفوعات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق النسخة الثالثة من "بيونيرز السين"، الذي أصبح حدثًا راسخا يجمع قادة قطاع المطاعم والكافيهات في مصر لمناقشة مستقبل القطاع، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في السوق وتحول توجهات المستهلكين خلال موسم الصيف، مما يعزز مكانة الحدث كمنصة سنوية أساسية لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال في مجال المطاعم والكافيهات.

يركز الحدث هذا العام على مناقشة أهم الممارسات والتغيرات المرتبطة بموسم الصيف وكيفية التعامل معها، وأهمية الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في تحسين كفاءة التشغيل ودعم خطط النمو خلال واحد من أهم المواسم لقطاع المطاعم. كما تضمنت فعاليات "بيونيرز السين" الإعلان عن حل جديد من حلول فودكس وهو مؤشرات فودكس الذكية "Foodics BI"، والذي يمكن أصحاب المطاعم من الحصول على نظرة شاملة على أعمالهم من خلال تقارير مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

قال بلال زهران، المدير العام الاقليمى لفودكس مصر والإمارات "نحن في فودكس نؤمن أن مستقبل قطاع المطاعم يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة القطاع على تبني التكنولوجيا، خاصة في أوقات الذروة مثل موسم الصيف. لذلك، جاء حدث بيونيرز السين هذا العام ليكون أكثر من مجرد ملتقى؛ إنه دعوة لصناعة القرار والابتكار، وفرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين أصحاب المطاعم.

وأضاف: "من خلال إطلاق حلول مثل Foodics BI، نؤكد التزامنا بتقديم حلول ذكية ومستدامة تدعم نمو القطاع، وذلك وفق رؤية طموحة لتمكين كل صاحب مطعم أو كافيه من إدارة عملياته بكفاءة، من أي مكان وفي أي وقت، بدعم تكنولوجي موثوق ومرن، وانطلاقًا من إيماننا بأن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل ،كنا في فودكس حريصين على إطلاق منتج كهذا لتزويد عملائنا بأدوات تحليلية متقدمة تدعم قراراتهم وتواكب تطلعاتهم."

وتضمنت الفعاليات الإعلان عن عودة برنامج Foodics Folks بنسخته الثانية، وهو أول برنامج تدريب عملي مخصص للشباب من سن 18 إلى 21 عاماً، يهدف إلى تأهيلهم للعمل في قطاع المطاعم، وتنمية مهاراتهم في الإدارة والتشغيل، وقد حرصنا على دعوة جميع المطاعم للمشاركة في هذا البرنامج ليكون لها دور فعال في دعم وتمكين الجيل القادم من العاملين في القطاع."

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