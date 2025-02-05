بالي- فندق "ذا ليجيان سيمينياك، بالي"، الرائد في عالم الضيافة الفاخرة في إندونيسيا، يعلن بفخر عن توسّعه إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعيين شركة "جولف ريبس" كممثل رسمي للمبيعات والتسويق. تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية تأكيداً على التزام المنتجع بتقديم تجربة استثنائية للمسافرين المميزين من المنطقة.

منذ افتتاحه في عام 1996، شكّل فندق "ذا ليجيان سيمينياك، بالي" رمزاً للفخامة والرقي، بفضل موقعه المتميز على أحد أنقى شواطئ بالي وتصميمه المذهل الذي أبدعه المصمم الإندونيسي العالمي جايا إبراهيم. يتميز الفندق بجمعه بين العناصر الجمالية التقليدية لجزيرة بالي والتصميم العصري، ليقدم تجربة فريدة تمزج بين التراث والثقافة والحداثة، مما يجعله واحة هادئة في قلب سيمينياك النابضة بالحياة. يوفر الفندق 66 جناحاً فسيحاً بإطلالة مباشرة على البحر، بالإضافة إلى فيلا "بيتش هاوس" الحصرية التي تضم ثلاث غرف نوم، وهي الفيلا الوحيدة في سيمينياك التي توفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ. يُعد المنتجع وجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن الهدوء والفخامة، مقدّماً تجربة لا مثيل لها في عالم الضيافة الفاخرة.

تجربة مصممة خصيصاً للمسافرين من دول الخليج

بفضل إدراكه لتفضيلات عملائه المميزين من دول مجلس التعاون الخليجي، يقدم فندق "ذا ليجيان سيمينياك، بالي" مجموعة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجاتهم:

موقع استراتيجي: يقع المنتجع على بُعد 35-45 دقيقة فقط من المطار الدولي في بالي، في قلب منطقة سيمينياك النابضة بالحياة، المعروفة بمطاعمها الراقية وخيارات التسوق الفاخرة.

إقامة فاخرة: تتميز جميع الأجنحة بإطلالات بانورامية على البحر، مما يوفر ملاذاً هادئاً مع تصميم عالمي من إبداع جايا إبراهيم.

مرافق صحية متكاملة: يتمتع الضيوف بإمكانية الوصول الكامل إلى مركز العافية الخاص بالمنتجع، والذي يضم صالة رياضية متطورة مزودة بأحدث المعدات العالمية، بالإضافة إلى جلسات يوغا ودراجات تدريب حديثة.

تجارب طعام فاخرة: يقدم المنتجع شاي بعد الظهر يومياً، وباراً خاصاً يحتوي على مجموعة مختارة من المأكولات الحلوة والمالحة المصنوعة يدوياً، إلى جانب تجارب تناول طعام مصممة خصيصاً في الغرف.

نادي ذا ليجيان سيمينياك، بالي:

يقع "نادي ذا ليجيان سيمينياك، بالي" بجوار المنتجع الرئيسي، ويقدم وجهة مثالية للضيوف الباحثين عن أعلى مستويات الخصوصية والرفاهية. يتميز هذا الملاذ الفاخر، الذي صممه المصمم العالمي جايا إبراهيم، بمجموعة من الخدمات والمرافق الاستثنائية:

فيلات خاصة فاخرة: تضم خادماً شخصياً مخصصاً لتلبية كافة احتياجات الضيوف وضمان تجربة إقامة مميزة.

خدمات يومية راقية: تشمل شاي بعد الظهر، كوكتيلات، ومقبلات، بالإضافة إلى خدمة غسيل الملابس المجانية (باستثناء التنظيف الجاف).

تنقلات حصرية: توفير سيارات ليموزين فاخرة للنقل من وإلى المطار، وأيضاً داخل منطقة سيمينياك.

إمكانية الوصول الكاملة: يتمتع الضيوف بكامل المرافق والخدمات المميزة التي يقدمها منتجع "ذا ليجيان سيمينياك، بالي"، مما يضمن تجربة شاملة تجمع بين الراحة والترف.

تعزيز الروابط مع سوق دول مجلس التعاون الخليجي

في إطار شراكتها مع شركة "جولف ريبس"، تسعى "ذا ليجيان سيمينياك" و"نادي ذا ليجيان سيمينياك، بالي" إلى توسيع حضورها وتعزيز علاقاتها مع سوق دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تقديم تجربة ضيافة استثنائية تلبي تطلعات جمهور أوسع. تجمع المنتجعات بين التصميم الكلاسيكي الراقي، الموقع الاستراتيجي، والخدمات المصممة بعناية، لتوفر لكل ضيف تجربة لا تُنسى.

ضمن هذه المبادرة، ستقوم السيدة بوتو سوليستياواتي، المديرة المساعدة للمبيعات الإقليمية لكل من "ذا ليجيان سيمينياك" و"نادي ذا ليجيان سيمينياك، بالي “(فنادق (LHM ، بزيارة شركاء رئيسيين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تمثل هذه الزيارة خطوة استراتيجية أولى نحو بناء علاقات متينة مع شركاء قطاع السفر والإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يرسخ حضور المنتجع في هذه الأسواق الواعدة.

نبذة عن فندق ذا ليجيان سيمينياك، بالي:

يُعد فندق "ذا ليجيان سيمينياك، بالي" العقار الرئيسي ضمن علامة LHM التجارية، ويمثل رمزاً عالمياً للفخامة والتميز في قطاع الضيافة. إلى جانب منتجعه الشقيق "نادي ذا ليجيان سيمينياك، بالي"، يواصل المنتجع جذب نخبة من الضيوف المميزين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانته كوجهة رئيسية للضيافة الفاخرة.

نبذة عن : LHM

تُعد LHM (إدارة فنادق ليجيان) شركة رائدة في مجال الضيافة الفاخرة وأسلوب الحياة، تهدف إلى توسيع وتعزيز سمعتها المتميزة عبر منتجع "ذا ليجيان سيمينياك، بالي"، مع خطط توسع استراتيجية في إندونيسيا وآسيا والأسواق الدولية. تتمتع الشركة بقيادة فريق من الخبراء في صناعة الضيافة، حيث أسسها الراحل روبى دجون، أحد أبرز رجال الأعمال في إندونيسيا، وابنته إيرما دجون، المديرة المالية والشريك المدير العام. كما تضم المجموعة مجموعة من الرواد البارزين في القطاع مثل رالف أوهليترز كونت فون بليتنبرغ، الذي أدار أعمالاً مع مجموعات فنادق مرموقة مثل أمان وريجنت وكان أحد مؤسسي مجموعة "جي إتش إم" مع أدريان زيشا، وكذلك هانس يورغ ماير، الرئيس التنفيذي السابق لفنادق ومنتجعات "كومو" ونائب الرئيس الأول في "جي إتش إم".

تسعى LHM لتقديم أعلى معايير الخدمة والابتكار في التصميم، وتفرد في الأسلوب، من خلال بناء شركة فنادق حديثة تمثل أفضل معايير الفخامة الدولية.

لمزيد من المعلومات: www.lhm-hotels.com

نبذة عن فندق ذا ليجيان سيمينياك، بالي ونادي ذا ليجيان سيمينياك، بالي:

يُعتبر "ذا ليجيان سيمينياك، بالي" منتجعاً بوتيكياً حصرياً مكوناً من الأجنحة والفيلات فقط، ويُعد واحداً من أبرز وجهات الإقامة الفاخرة في بالي. منذ افتتاحه في عام 1996، استمر المنتجع في جذب المسافرين الفاخرين، حيث يحتفظ بمكانته المرموقة كخيار مفضل للضيوف الباحثين عن الفخامة والخصوصية. يضم المنتجع 66 جناحاً، بالإضافة إلى فيلا "بيتش هاوس" ذات الثلاث غرف نوم، وهي الفيلا الوحيدة في سيمينياك التي تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وتقدم إطلالات بحرية خلابة. يمكن استخدام "بيتش هاوس" لإقامة حفلات الزفاف والفعاليات الخاصة.

للباحثين عن أقصى درجات الخصوصية والفخامة، يقدم "نادي ذا ليجيان سيمينياك، بالي" تجربة إقامة متميزة. يقع هذا العقار الخاص بجانب المدخل الرئيسي للمنتجع، ويضم مسبحاً بطول 30 متراً، ومنطقة جلوس خارجية، و13 فيلا خاصة مع مسبح. يتمتع ضيوف النادي بمجموعة من الخدمات الاستثنائية مثل خادم شخصي، خدمة ليموزين خاصة، خدمة غسيل الملابس، شاي بعد الظهر، كوكتيلات، ومقبلات، بالإضافة إلى بار خاص داخل الغرف.

تم تصميم ديكورات كل من "ذا ليجيان سيمينياك، بالي" و"نادي ذا ليجيان سيمينياك، بالي" من قبل المصمم الإندونيسي الشهير الراحل جايا إبراهيم، الذي امتاز بأسلوب تصميم عصري وأنيق مستلهم من الثقافة المحلية. وُلد إبراهيم في يوجياكارتا وكان ابن دبلوماسي من سومطرة وأميرة من جاوة، مما منحه رؤية فريدة في دمج تقاليد جاوة مع أساليب التصميم المعاصرة. بعد عمله لمدة 20 عاماً مع أنوشكا همبل، عاد إلى إندونيسيا ليؤسس استوديو تصميم خاص به، وكان "ذا ليجيان سيمينياك، بالي" أحد أبرز مشاريعه التي ساهمت في تصميم العديد من الفنادق الراقية حول العالم، مثل "ذا تشيدي مسقط" في عمان و"أمان سمر بالاس" في بكين و"ذا سيتاي" في ساوث بيتش ميامي. أما مهندس الفندق فهو المعماري الإندونيسي المرموق هندرا هاديبرانا.

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