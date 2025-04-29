رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فنادق ومنتجعات فيرمونت، التابعة لمجموعة أكور العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، عن شراكة استراتيجية مع "أرضي للتطوير العقاري"، الوافد الجديد إلى مشهد التطوير العقاري الديناميكي في دولة الإمارات، لإطلاق "فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان" وفندق "فيرمونت جزيرة المرجان". وسيقع المشروعان ضمن "جزيرة أرضي المرجان"، الوجهة الساحلية الجديدة والمتكاملة في إمارة رأس الخيمة، والتي تجمع بين الرفاهية والطبيعة.

يجمع المشروع بين معايير فيرمونت الرفيعة في عالم الضيافة الفاخرة، وخبرة "أرضي" الواسعة في تطوير العقارات الفاخرة، ليضع معايير جديدة ويوفّر تجارب ضيافة وإقامة متميزة وملهمة في رأس الخيمة. ومن المقرر افتتاح فندق فيرمونت المرجان في نهاية عام 2028، حيث سيضم 250 غرفة بينما ستوفّر "فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان" 519 وحدة سكنية فاخرة.

وتم توقيع الاتفاقية رسميًا خلال حفل خاص جمع بين روميو عبده، مؤسس شركة أرضي للتطوير العقاري، وعمر آكار، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات فيرمونت، بحضور كبار المسؤولين من الطرفين.

وعلّق عمر آكار، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات فيرمونت:

"يسعدنا التعاون مع أرضي للتطوير العقاري، ونحن واثقون بأن هذه الشراكة ستسهم في تقديم معيار جديد للضيافة الفاخرة والحياة السكنية في رأس الخيمة. فالإمارة تُعدّ واحدة من أسرع الوجهات نموًا في الدولة، وتمثل فرصة استراتيجية للنمو. إنّ ما تتمتع به من جمال طبيعي ورؤية طموحة للسياحة وجاذبية متزايدة لدى المسافرين والمستثمرين حول العالم، يجعلها تتماشى تمامًا مع قيم علامة فيرمونت واستراتيجيتها المستقبلية. أرضي للتطوير العقاري شركة ذات رؤية طموحة، ومع تاريخ فيرمونت العريق، نحن على ثقة بأن مشروعَي فيرمونت ريزيدنسز وفندق فيرمونت جزيرة المرجان سيكونان من المعالم البارزة في الإمارة ويعززان إرث فيرمونت المرموق."

من جهته، قال روميو عبده، مؤسس أرضي للتطوير العقاري:

"يمثّل تعاوننا مع فيرمونت محطة رئيسية في رحلتنا نحو تقديم أسلوب حياة شاطئي راقٍ في الإمارات. فـ ' أرضي جزيرة المرجان' ليست مجرد مشروع تطوير، بل وجهة ساحلية متكاملة صُممت بعناية لتواكب تطلعات المقيمين العصريين والمسافرين من حول العالم ممن يقدّرون الرفاهية، والتواصل، وروح المجتمع. وبالاستفادة من إرث فيرمونت في التميز في مجال الضيافة، نضع اليوم معيارًا جديدًا للحياة الراقية والترفيه في رأس الخيمة."

وبفضل تصميمها العصري ونهجها الذي يضع المجتمع في صدارة الأولويات، تستعد "أرضي جزيرة المرجان" لتعزيز مكانة رأس الخيمة كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية والسياحية الواعدة في المنطقة، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة للتنمية طويلة الأجل. وتُعد فيرمونت، العلامة الفاخرة العريقة منذ عام 1907 والرائدة في الاستدامة، من أبرز الجهات التي تقود نمو قطاع الضيافة الفاخرة في المنطقة، مع دخول رأس الخيمة كمحطة جديدة ضمن مسيرتها التوسعية.

وينضم هذا المشروع إلى محفظة فيرمونت العالمية التي تضم 20 مشروعًا سكنيًا يحمل اسم العلامة، من ماياكوبا في المكسيك، إلى الرباط ومراكش في المغرب، وصولًا إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة. وتواصل فيرمونت ترسيخ خبرتها في السكن الفاخر، حيث تعمل على تطوير 18 مشروعًا سكنيًا آخر حاليًا. ويحظى المشروع بدعم من منصة Accor One Living، الأولى من نوعها في القطاع، والتي تركز على تصميم وتشغيل حلول الضيافة المبتكرة متعددة الاستخدامات لجيل جديد من المستثمرين والمقيمين.

كجزء من محفظة أكور الفاخرة المتنوعة، تواصل فنادق ومنتجعات فيرمونت إلهام المسافرين من خلال وجهات تحتفي بالثقافة والتراث والأناقة الخالدة. وتدير فيرمونت حاليًا 13 منشأة فندقية في منطقة الشرق الأوسط، ولديها أكثر من 30 فندقًا قيد التطوير في مدن مثل أودايبور، بانكوك، طوكيو، هانوي، نيو أورلينز، والريف الإنجليزي.

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