فنادق شذا، الشركة الرائدة في إدارة الفنادق والمستوحاة من ثقافات طريق الحرير، تعلن عن ترقيات شاجي أبو صالح لمنصب نائب الرئيس لتطوير الأعمال والنمو، وفرانك ديسكات لمنصب نائب الرئيس للشؤون المالية وإدارة الأصول، وأمجد إرشيدات لمنصب نائب الرئيس للعمليات في المملكة العربية السعودية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - اعلنت فنادق شذا، الشركة الرائدة في مجال إدارة الفنادق والمتخصصة في تقديم الضيافة العربية الأصيلة، عن تعيينات تنفيذية جديدة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية الجديدة لتعزيز النمو والتميز التشغيلي.

وأكد سيمون كومبس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فنادق شذا، قائلاً: "تهدف الهيكلة الجديدة إلى توفير أساس قوي لاستمرار نمونا والالتزام الثابت بتقديم أعلى معايير الضيافة لضيوفنا وشركائنا وزملائنا. تم تكييف هيكلنا التنظيمي الآن لضمان توافق أفضل مع احتياجات أصحابنا وفرقهم، والتصرف بفعالية مع شفافية ومستوى استثنائي من الاحتراف كشريك لهم".

وأعرب كومبس عن ثقته في قدرات القادة الجدد، قائلاً: "أنا متحمس لزملائي الذين ارتقوا في مسارهم المهني لقيادة التركيز الاستراتيجي الجديد وخطة التوسع التي وضعناها للشركة. إن لديهم جميعًا دور أساسي في العلامة التجارية منذ البداية، ويفهمون تمامًا ثقافتنا. أنا واثق تمامًا من قدراتهم على تحقيق إنجازات إضافية في مسارهم المهني وفي قدرتنا على تقديم فنادق استثنائية من خلال التصميم والافتتاحات الناجحة والأداء المالي وتقديم تجربة ضيافة مستمرة، وإدارة شخصية علامتنا التجارية".

وسيقود شاجي أبو صالح، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والنمو، والذي أصبح جزءًا من عائلة شذا منذ عام 2009 تطويرات ونمو المحفظة، بالإضافة إلى إشرافه على استراتيجيات المبيعات والإيرادات والتسويق للفنادق الحالية والقادمة. يمتلك شاجي خبرة واسعة تضمنت فترة عمل في فنادق كمبينسكي بوظائف متنوعة في المبيعات والتسويق، كما انه حاز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من مدرسة نيوما الفرنسية في إدارة الضيافة والسياحة.

أما فرانك ديسكات، نائب الرئيس للشؤون المالية وإدارة الأصول فهو حاصل على شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA وعلى درجتين جامعيتين في العلوم المالية والمحاسبة ونظم المعلومات ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، فإنه سيقود الشؤون المالية للشركة، وسيعزز الأداء المالي، وينفذ التحكم الداخلي، ويشرف على ميزانيات الافتتاح والامتثال الضريبي.

ويمتلك أمجد إرشيدات - نائب الرئيس للعمليات في المملكة العربية السعودية، خبرة واسعة في صناعة الضيافة حيث عمل مع عدة علامات تجارية دولية على مدى 30 عامًا. ولد في عمان، الأردن، وانضم إلى فندق شذا المدينة في أغسطس 2010 كأول مدير عام في شذا، ومنذ ذلك الحين، قدّم بشكل دائم التزامه بالمعايير الاستثنائية لرضا الضيوف والكفاءة التشغيلية في جميع الفنادق التي أدارها. كما تشكل خبرته مصدر إلهام وتؤدي دوراً حيوياً في تشكيل نجاح ومسار نمو فنادق شذا داخل قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية.

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