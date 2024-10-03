العلامة تسعى إلى تعزيز حضورها في السوق السكنية من خلال إطلاق 3.000 وحدة سكنية تابعة للعلامة التجارية خلال السنوات الخمس القادمة بعد النجاح الكبير الذي حققته المشاريع السابقة

المشروع يستهدف الخبراء الفعالين والمستثمرين ويركز على العافية وأسلوب الحياة النشط ليوفر قيمة استثنائية في السوق التي تحتلها العقارات الفاخرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فنادق روڤ، علامة الضيافة المحلية الرائدة، عن تعاونها مع مجموعة إرث لإطلاق مشروعها الجديد روﭪ منازل دبي مارينا في خطوة مميزة خلال مسيرة العلامة المحلية. وينفرد المشروع بموقعه في قلب دبي مارينا، أحد أبرز الأحياء الحضرية في الدولة، ويتميز بتصميمه الفريد والمبتكر في سوق العقارات السكنية، ليوفر أسلوب معيشة حيوي ومعاصر.

ويوفر المشروع فرصة مميزة للحصول على عقار على المخطط في أحد الأحياء الفاخرة، حيث حظيت دبي مارينا بشعبية كبيرة بين المستثمرين العقاريين خلال عام 2024 بفضل موقعها المميز ووجهات الجذب الاستثنائية والأداء القوي وفرص الاستثمار الواعدة. ويقع المشروع بالقرب من دبي مارينا مول وعلى بعد عدة خطوات من ممشى دبي مارينا ومحطة ترام دبي مارينا ومترو دبي، مما يوفر للسكان أقصى مستويات سهولة التنقل والراحة. كما يعالج المشروع الفجوة الواضحة في السوق لأولئك الذين يبحثون عن شقق سكنية سهلة الوصول وتحمل شعار علامات تجارية وتجمع بين الأناقة والراحة والقيمة.

وتشتهر فنادق روڤ بمكانتها الرائدة في قطاع الفنادق التي توفر إقامات طويلة، وحرصت العلامة على توسيع حضورها إلى مجال المساحات السكنية ذات العلامات التجارية من خلال علامة روڤ هوم. وتهدف هذه المشاريع الفريدة إلى استقطاب الخبراء اليافعين والأزواج والعائلات الصغيرة التي تبحث عن مزيج مثالي بين المعيشة سهلة الوصول في المناطق المركزية دون المساومة على المرافق والجودة.

ويتميز مشروع روﭪ منازل دبي مارينا بتركيزه على تعزيز العافية وأسلوب الحياة النشط، ويشكل بديلاً ميسراً في سوقٍ تسوده الشقق السكنية الفاخرة. كما يعدّ خياراً مثالياً للراغبين بأسلوب حياة متوازن ووصولاً مريحاً إلى المرافق الترفيهية الحيوية ومراكز الأعمال في مرسى دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية في فنادق روﭪ: "يسرنا توسيع حضورنا في دبي مارينا، المجتمع الحيوي الذي يجسد نمط الحياة النشط الشهير لدى روﭪ. ويتيح روﭪ منازل دبي مارينا للسكان فرصة الامتلاك في آخر جزء في هذا الحي الشهير، والاستمتاع بالتصاميم الفريدة والمريحة والأسعار الاستثنائية، وخاصةً مع وجود أحد فنادقنا المميزة في وسط المرسى".

وتؤكد الشراكة الجارية بين فنادق روﭪ ومجموعة إرث العقارية على القيم الأساسية المشتركة، وتهدف كلا العلامتان إلى تقديم حلول الحياة الحضرية الميسرة دون المساس بالجودة. كما يوفر روﭪ منازل دبي مارينا للعملاء عقارات مميزة بتصميم فريد وموقع استثنائي، فضلاً عن ميزة الانضمام إلى مجتمع روﭪ الأكبر، الذي يمتد على كافة عقارات روﭪ. ويمكن لمالكي الشقق الاستمتاع بالمزايا التي تقدمها شقق روﭪ هوم السكنية وفنادق روﭪ، مما يمنحهم تجربة استثمار مميزة في منظومة روﭪ هوم.

ومع نمو استثمارات علامة فنادق روﭪ لتشمل الشقق السكنية، من المتوقع أن تشهد توسعاً أكبر في دبي وخارجها، ومن المخطط أن تسلّم 3,000 وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة. ويؤكد نجاح مشاريع روﭪ هوم السابقة، التي بيعت خلال وقتٍ قياسي، على الطلب المتزايد والثقة الكبيرة للعملاء في العلامة، مما يرسم مستقبلاً واعداً لأحدث مشاريعها في دبي مارينا.

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