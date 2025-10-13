أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مؤخراً عن تأهل مركز أبحاث المياه في جامعة نيويورك أبوظبي لمسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه (XPRIZE Water Scarcity Competition)، وهي من أهم المبادرات العالمية المخصصة للتصدي لهذا التحدي الملح لتوفر المياه العذبة.

تأهل الفريق بقيادة البروفيسور نضال هلال، أستاذ الهندسة ومدير مركز أبحاث المياه في الجامعة، وهو الفريق الوحيد من الدولة الذي تأهل للفئة ب المخصصة للمواد والأساليب الجديدة، وتركّز هذه الفئة على التقنيات المبتكرة لتحلية المياه.

ويعد التأهل بمثابة اعتراف بقيمة الجهود والابتكارات التي أنجزها فريق جامعة نيويورك أبوظبي في أبحاثهم الرائدة على الأغشية ذات الأنماط السطحية والفواصل المدمجة التي تحسّن كفاءة تقنيات تحلية مياه البحر بحوالي 20 في المئة مع دعم متانتها ورفع قابلية تطبيقها على نطاق واسع. وبتطبيق هذا الابتكار، يمكن تخفيض استهلاك محطات تحلية المياه للطاقة وتوفير وسيلة مجدية اقتصادياً ومستدامة لإنتاج المياه العذبة.

وأشار البروفيسور نضال هلال إلى أهمية المشروع على الصعيدين المحلي والعالمي نظراً لتأثيره المرتقب على أنظمة تحلية المياه التي تعتمد عليها المناطق الجافة كدولة الإمارات العربية المتحدة ومساهماته في الجهود العالمية لتوفير المياه بشكل مستدام: "إن لتصميمنا الجديد القدرة على تعزيز أنظمة تحلية المياه الموجودة حالياً والمساهمة في تأمين الموارد المائية للأجيال القادمة".

وبتأهلهم للمسابقة، سيتقدم فريق جامعة نيويورك أبوظبي إلى المرحلة التالية من المسابقة التي تمتد على عدة سنوات وتخضع فيها المشاريع لسلسلة من الاختبارات الصارمة لإثبات النضج التقني وإمكانية التطبيق تحت ظروف واقعية.

تبلغ قيمة جوائز مسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه مئة وتسعة عشر مليون دولار تتوزع على مسارين اثنين، ويشارك في المسابقة مبتكرون من حول العالم سعياً لتطوير تقنيات ميسورة التكلفة ومستدامة لإنتاج المياه الصالحة للشرب.

وقد انضم البروفيسور نضال هلال إلى قائمة كلاريفيت أناليتيكس (Clarivate Analytics) لعام 2024، التي تضم نسبة 1% من أبرز الباحثين حول العالم من ذوي التأثير الواسع. ويواصل مركز أبحاث المياه في جامعة نيويورك أبوظبي مساعيه لتطوير الابتكارات في مجال تقنيات المياه المستدامة، ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال أبحاث المياه وابتكاراتها.

أسّست جامعة نيويورك أبوظبي أكثر من 90 مختبراً ومشروعاً للأساتذة، أنتجت مجتمعةً أكثر من 9200 بحث ومقال أكاديمي وكتاب عالمي. تتبوأ جامعة نيويورك أبوظبي المرتبة الأولى بين جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث عدد المنشورات في أهم الدوريات العلمية وفقاً لمؤشر نيتشر، كما تعتبر جامعة نيويورك ضمن أفضل 31 جامعة في العالم وفقاً لمؤسسة تايمز للتعليم العالي، مما يضع جامعة نيويورك أبوظبي في المرتبة الأولى بين الجامعات المصنفة عالمياً في الدولة.

-انتهى-

