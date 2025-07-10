دبي، الإمارات العربية المتحدة – تحتفل فرانكلين تمبلتون، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين على تأسيسها في الشرق الأوسط. يعكس هذا التواجد الطويل الأمد التزام الشركة الراسخ نحو المنطقة وجهودها في مواصلة النمو وتبني الحلول الاستثمارية المبتكرة. وقد أطلقت فرانكلين حملة تلخص مساعيها كشريك مفضل تحت عنوان ’ شريكك المالي لمستقبل واعد‘. اليوم، تحتل شركة فرانكلين تمبلتون المرتبة الأولى بين شركات إدارة الأصول العالمية في المنطقة.

ومن جهته، قال سانديب سينغ، رئيس منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند: ’’شهدت منطقة الشرق الأوسط تحولًا ونموًّا مضطردًا على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، ونحن فخورون للغاية بالمكانة التي حققناها كشريك موثوق لعملائنا في ظل تطور أهدافهم ومتطلباتهم المالية مع مرور الوقت. يتركز هدفنا في دعم عملائنا في بناء محافظ استثمارية متينة قادرة على مواجهة تقلبات السوق. ونحن نطمح إلى أن نكون مثالًا يحتذى به للتميز الاستثماري، حيث نوفر لهم وجهة واحدة للاستفادة من مجموعة واسعة من أفضل الحلول والإمكانات. ومنذ نشأتنا، فنحن نحرص دائمًا على تبني الابتكار، ونكرس جهودنا لدعم عملائنا على البقاء في طليعة الأسواق وتوظيف أحدث التقنيات من خلال مجموعة فريدة من الأدوات المتخصصة والتكنولوجيا والموارد.

تفخر فرانكلين تمبلتون بتحقيق حضور قوي في الشرق الأوسط لفترة تتجاوز العقدين، حيث بدأت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة عام 2000، وكانت من أوائل شركات إدارة الأصول التي أسست حضورًا لها في مركز دبي المالي العالمي في العام 2004، في خطوة تعكس جذورها الراسخة وطموحاتها المتنامية في المنطقة. ويتجلى التزام الشركة طويل الأمد في شراكاتها القوية مع عملاء مؤسساتيين رائدين، ومكاتب عائلية، وشركات مالية عالمية ومحلية، مما يتيح لها تقديم حلول استثمارية فعّالة. وبفضل خبرتنا الممتدة على مدار 25 عامًا في خدمة الشرق الأوسط، ومن خلال مكتبها الذي افتتحته الشركة مؤخرًا في الرياض، فإن الشركة تتمتع بمكانة مثالية لتقديم مجموعة شاملة من حلول الاستثمار الدولية والمحلية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمصممة خصيصًا لخدمة شريحة واسعة من المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.

وقال بالاجي فايدياناثان، رئيس قسم التسويق في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: ’’بينما تحتفل فرانكلين تمبلتون بفخر بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها في الشرق الأوسط، ننتهز الفرصة لنؤكد التزامنا الراسخ نحو عملائنا في جميع أنحاء المنطقة. تُجسّد قصة شركتنا التي أطلقناها مؤخرًا تحت عنوان ’ شريكك المالي لمستقبل واعد، رحلتنا التي نواصلها دون كلل، وتُرسّخ روايتنا وقيمنا الأساسية التي تتلخص في ’أجيال من الثقة والالتزام نحو المستقبل‘. ولضمان وصول واسع وفعّال، تستفيد هذه الحملة استراتيجيًا من مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك الوسائل الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات بث الفيديو، والإعلانات الخارجية.‘‘

واختتم سينغ حديثه قائلًا: ’’لقد شهدنا في فرانكلين تمبلتون التطور الاقتصادي والمالي الذي حظيت به المنطقة عن كثب. ونحن نعتز بمساهماتنا والترويج للمنطقة في الأوساط العالمية، وتوظيف رؤوس المال طويلة الأمد، وتوسيع قدراتنا الاستثمارية المحلية، وتحقيق الشراكات مع المؤسسات التي ساهمت في تشكيل مشهد القطاع في الإمارات العربية المتحدة لتصبح إحدى أكثر أسواق رأس المال تطورًا في المنطقة.‘‘

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